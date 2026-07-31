Автогонщик Тимофей Добровольский — о новом автомобиле, работе судьёй и борьбе на трассе

«Ты должен делать всё сам»: пилот RDS GP Тимофей Добровольский — о новом автомобиле, работе судьёй и уровне соперников
Пилот Гран-при Российской Дрифт Серии Тимофей Добровольский в этом сезоне совмещает старты в RDS GP с судейством в младшей серии RDS Open. В откровенной беседе с «Рамблер/авто» гонщик рассказал о своём новом автомобиле, совмещении учёбы и работы в двух сериях, накалившейся борьбе в чемпионате и дерзкой заявке на титул ирландца Томаса Кайли.
О новом автомобиле и его суперсиле
Переход на Nissan Z прошёл легче, чем я ожидал. Я всё ещё изучаю все нюансы этого автомобиля, но при этом кайфую от него. Очень рад, что получилось пересесть на «Зетку», хотя и на «Сильвии» я бы сейчас чувствовал себя прекрасно. Но, безусловно, «Ниссан» дарит много новых ощущений. Даже трасса ADM, на которой мы сейчас находимся, ощущается иначе. Раньше на «Сильвии» я не очень любил здесь ездить, а на «Зетке» она для меня раскрылась по-новому: удовольствия от заездов здесь я получаю гораздо больше.
Главное отличие моего Nissan Z от машины Гочи (Георгий Чивчян. — Прим. ред.) — это руль. У меня слева, у него справа. Так получилось потому, что когда машину строили для меня, она уже была подготовлена под левый руль, и переделывать её не было времени. Поэтому все доработки, которые за два года внесли в машину Гочи, изначально были сделаны и на моём автомобиле — каких-то других принципиальных отличий нет.
«Сильвия» всё делает за тебя сама — главное, чтобы ты не мешал процессу. При этом потолок у неё есть, и находится он довольно высоко, но всё же есть. А здесь ты должен делать всё сам — зато точность выполнения действий ощутимо возрастает, и машина позволяет сделать больше. Главное — самому понимать, что ты умеешь это сделать. Поэтому мне было полезно поездить на «Сильвии», ещё и на не самых профессиональных машинах, чтобы набраться навыков и правильно применять их уже на такой серьёзной технике.
Всего три этапа, чтобы заехать на подиум, скажем так, это, безусловно, стечение обстоятельств. Но если эта череда продолжится, тогда можно будет говорить, что машина какая-то волшебная. Хотя она действительно волшебная (смеётся). Я получаю от езды на ней нереальное удовольствие. Но нужно посмотреть, что будет дальше: если получится ещё пару раз до конца сезона заехать на подиум, а лучше и выиграть, тогда можно будет говорить о какой-то суперсиле этой машины.
О работе в роли пилота и судьи
С физической точки зрения сейчас, пожалуй, проще: когда ты судья на RDS Open, необязательно вставать в воскресенье утром на тренировку — можно поспать подольше. Главное — правильно составить судейское задание в четверг-пятницу, и всё. А вот с эмоциональной точки зрения, безусловно, тяжелее, потому что приходится всегда ставить себя по обе стороны баррикад. И сейчас, на RDS GP, я тоже стараюсь смотреть на судейское задание и на квалификацию с обеих сторон. Это помогает мне лучше готовиться к тому, что ждёт на трассе, и улучшает мои собственные пилотские навыки: судейская насмотренность даёт очень многое. Я могу правильно выстроить тактику на заезд и правильно подготовиться к сопернику — от этого одни плюсы, ещё и деньги неплохие зарабатываю.
О совмещении гонок с учёбой
Учёба, слава богу, уже закончилась — сессию я сдал. График действительно непростой, но бывало и сложнее: я одновременно выступал в РДС, ездил в RDS Europe и катался в картинге — вот тогда было тяжелее. Но всё равно очень радуюсь, если случаются небольшие перерывы, как сейчас: как раз недавно сдал экзамены, и была неделя-полторы, чтобы отдохнуть и прийти в себя. С новыми силами ворвался в RDS GP, но, надеюсь, в перерывах между этапами успею куда-нибудь слетать отдохнуть. В целом сезон идёт максимально размеренно, но при этом насыщенно.
О пилотах и уровне борьбы в чемпионате
По сравнению с прошлым сезоном, что называется, «средняя температура по больнице» в плане мастерства пилотов действительно выросла. Из-за этого борьба обострилась не только в квалификации, но и в парных заездах. Уже в топ-16 периодически приходится побеждать очень серьёзного соперника. Как у меня на этом этапе в ADM — если мы оба пройдём дальше, я, надеюсь, поеду с Аркадием Цареградцевым, а это, мягко говоря, непростой соперник. Плюс многие пилоты — уже не совсем новички, а те, кто в РДС три-четыре года, — освоились, привыкли к технике, шинам, скоростям и начинают показывать результаты, которых заслуживают. Поэтому прошлый подиум для меня — олицетворение российского дрифта на данный момент: занять его сейчас может любой пилот, даже не из топовой команды.
На ранних стадиях парных заездов вообще тяжело ехать в целом, потому что на тебя давит дополнительный фактор: если ты уже в топовой команде — а я в команде действующих чемпионов, — нужно поддерживать этот статус и не давать повода усомниться в её топовости, максимально часто приносить очки в командный зачёт. Поэтому вылет на ранней стадии всегда очень негативно сказывается, в том числе на моральном состоянии.
На топ-32 ты едешь сразу после тренировок, ещё в тонусе, а на топ-16 — уже после перерыва и парада, когда потратил много эмоциональной энергии на автограф-сессию. Приходится собраться с мыслями и ехать без разминки и без тренировок. Это довольно сложно. А с топовыми пилотами в таких случаях ещё сложнее: ты понимаешь, что соперник наверняка проедет круто, и у тебя просто нет права ошибку. Нужно показать максимум прямо здесь и сейчас, и это довольно тяжёлый груз отвественности.
О Томми Кайле и возвращении ирландцев в чемпионат
Конечно, мы все ждали, что Томми будет силён. Он ведь из того же «питомника», что Джеймс Дин и Джек Шанахан. А мы все знаем, насколько это крутые пилоты. Но что уже на четвёртом этапе у него будет отрыв в 180 баллов от второго места — этого не ожидал никто. Первые два этапа мы все были немного в шоке, но сейчас уже все понимают, что с ним можно бороться и можно побеждать. На Питерском этапе это уже сделал Гоча. Мы понимаем, что главное — быть максимально собранным на заезд с ним и постепенно отыгрывать очки, которые он набрал за первые два этапа.