Автогонщик Тимофей Добровольский — о новом автомобиле, работе судьёй и борьбе на трассе

Пилот Гран-при Российской Дрифт Серии Тимофей Добровольский в этом сезоне совмещает старты в RDS GP с судейством в младшей серии RDS Open. В откровенной беседе с «Рамблер/авто» гонщик рассказал о своём новом автомобиле, совмещении учёбы и работы в двух сериях, накалившейся борьбе в чемпионате и дерзкой заявке на титул ирландца Томаса Кайли.

© Антон Михайлов/RDS

О новом автомобиле и его суперсиле

Переход на Nissan Z прошёл легче, чем я ожидал. Я всё ещё изучаю все нюансы этого автомобиля, но при этом кайфую от него. Очень рад, что получилось пересесть на «Зетку», хотя и на «Сильвии» я бы сейчас чувствовал себя прекрасно. Но, безусловно, «Ниссан» дарит много новых ощущений. Даже трасса ADM, на которой мы сейчас находимся, ощущается иначе. Раньше на «Сильвии» я не очень любил здесь ездить, а на «Зетке» она для меня раскрылась по-новому: удовольствия от заездов здесь я получаю гораздо больше.

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Главное отличие моего Nissan Z от машины Гочи (Георгий Чивчян. — Прим. ред.) — это руль. У меня слева, у него справа. Так получилось потому, что когда машину строили для меня, она уже была подготовлена под левый руль, и переделывать её не было времени. Поэтому все доработки, которые за два года внесли в машину Гочи, изначально были сделаны и на моём автомобиле — каких-то других принципиальных отличий нет.

«Сильвия» всё делает за тебя сама — главное, чтобы ты не мешал процессу. При этом потолок у неё есть, и находится он довольно высоко, но всё же есть. А здесь ты должен делать всё сам — зато точность выполнения действий ощутимо возрастает, и машина позволяет сделать больше. Главное — самому понимать, что ты умеешь это сделать. Поэтому мне было полезно поездить на «Сильвии», ещё и на не самых профессиональных машинах, чтобы набраться навыков и правильно применять их уже на такой серьёзной технике.

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Всего три этапа, чтобы заехать на подиум, скажем так, это, безусловно, стечение обстоятельств. Но если эта череда продолжится, тогда можно будет говорить, что машина какая-то волшебная. Хотя она действительно волшебная (смеётся). Я получаю от езды на ней нереальное удовольствие. Но нужно посмотреть, что будет дальше: если получится ещё пару раз до конца сезона заехать на подиум, а лучше и выиграть, тогда можно будет говорить о какой-то суперсиле этой машины.

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О работе в роли пилота и судьи

С физической точки зрения сейчас, пожалуй, проще: когда ты судья на RDS Open, необязательно вставать в воскресенье утром на тренировку — можно поспать подольше. Главное — правильно составить судейское задание в четверг-пятницу, и всё. А вот с эмоциональной точки зрения, безусловно, тяжелее, потому что приходится всегда ставить себя по обе стороны баррикад. И сейчас, на RDS GP, я тоже стараюсь смотреть на судейское задание и на квалификацию с обеих сторон. Это помогает мне лучше готовиться к тому, что ждёт на трассе, и улучшает мои собственные пилотские навыки: судейская насмотренность даёт очень многое. Я могу правильно выстроить тактику на заезд и правильно подготовиться к сопернику — от этого одни плюсы, ещё и деньги неплохие зарабатываю.

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О совмещении гонок с учёбой

Учёба, слава богу, уже закончилась — сессию я сдал. График действительно непростой, но бывало и сложнее: я одновременно выступал в РДС, ездил в RDS Europe и катался в картинге — вот тогда было тяжелее. Но всё равно очень радуюсь, если случаются небольшие перерывы, как сейчас: как раз недавно сдал экзамены, и была неделя-полторы, чтобы отдохнуть и прийти в себя. С новыми силами ворвался в RDS GP, но, надеюсь, в перерывах между этапами успею куда-нибудь слетать отдохнуть. В целом сезон идёт максимально размеренно, но при этом насыщенно.

О пилотах и уровне борьбы в чемпионате

По сравнению с прошлым сезоном, что называется, «средняя температура по больнице» в плане мастерства пилотов действительно выросла. Из-за этого борьба обострилась не только в квалификации, но и в парных заездах. Уже в топ-16 периодически приходится побеждать очень серьёзного соперника. Как у меня на этом этапе в ADM — если мы оба пройдём дальше, я, надеюсь, поеду с Аркадием Цареградцевым, а это, мягко говоря, непростой соперник. Плюс многие пилоты — уже не совсем новички, а те, кто в РДС три-четыре года, — освоились, привыкли к технике, шинам, скоростям и начинают показывать результаты, которых заслуживают. Поэтому прошлый подиум для меня — олицетворение российского дрифта на данный момент: занять его сейчас может любой пилот, даже не из топовой команды.

© Антон Михайлов/RDS

На ранних стадиях парных заездов вообще тяжело ехать в целом, потому что на тебя давит дополнительный фактор: если ты уже в топовой команде — а я в команде действующих чемпионов, — нужно поддерживать этот статус и не давать повода усомниться в её топовости, максимально часто приносить очки в командный зачёт. Поэтому вылет на ранней стадии всегда очень негативно сказывается, в том числе на моральном состоянии.

На топ-32 ты едешь сразу после тренировок, ещё в тонусе, а на топ-16 — уже после перерыва и парада, когда потратил много эмоциональной энергии на автограф-сессию. Приходится собраться с мыслями и ехать без разминки и без тренировок. Это довольно сложно. А с топовыми пилотами в таких случаях ещё сложнее: ты понимаешь, что соперник наверняка проедет круто, и у тебя просто нет права ошибку. Нужно показать максимум прямо здесь и сейчас, и это довольно тяжёлый груз отвественности.

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О Томми Кайле и возвращении ирландцев в чемпионат

Конечно, мы все ждали, что Томми будет силён. Он ведь из того же «питомника», что Джеймс Дин и Джек Шанахан. А мы все знаем, насколько это крутые пилоты. Но что уже на четвёртом этапе у него будет отрыв в 180 баллов от второго места — этого не ожидал никто. Первые два этапа мы все были немного в шоке, но сейчас уже все понимают, что с ним можно бороться и можно побеждать. На Питерском этапе это уже сделал Гоча. Мы понимаем, что главное — быть максимально собранным на заезд с ним и постепенно отыгрывать очки, которые он набрал за первые два этапа.