От Audi до Toyota: женщины выбрали лучший автомобиль 2025 года

Накануне Международного женского дня, который отмечается 8 марта, организаторы премии Women's Worldwide Car of the Year подвели итоги 2025 года. Единственная в мире автомобильная награда, жюри которой состоит исключительно из женщин-автожурналистов, назвали лучшие автомобили в мире по мнению прекрасного пола.

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Конкурс был основан в 2009 году новозеландской автомобильной журналисткой Сэнди Майр, которая сейчас занимает пост почётного президента Women’s Worldwide Car of the Year, а испанская журналистка Марта Гарсия является исполнительным президентом премии.

В жюри конкурса лучшего автомобиля года по версии женщин входит 82 автожурналистки, представляющие 55 стран на пяти континентов.

Как отмечают устроители премии, критерии голосования основаны на тех же принципах, которыми руководствуется любой водитель при выборе автомобиля. Члены жюри не выбирают «женский автомобиль», поскольку автомобили не имеют гендерной специфичности — премия позиционируется как лучший автомобиль года по версии женщин, а не лучшая машина для женщин.

При голосовании жюри учитывает такие аспекты, как безопасность, качество сборки, цена, дизайн, простота вождения, преимущества моделей над конкурентами и уровень воздействия автомобиля на окружающую среду. В 2025 году на победу претендовала 81 новая модель — для участия в конкурсе машина должна была продаваться как минимум на двух континентах или в 40 странах в период с января по декабрь 2024 года.

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«Работа жюри была непростой, поскольку в этом году претендентов на награды было больше, чем когда-либо прежде. Появились новые бренды и модели с постоянно растущим качеством. Ни один голос не отдавался наугад. Все претенденты прошли сложные тест-драйвы, детальный анализ и требовательные исследования конкурентов. Именно поэтому награды WWCOTY являются ориентиром для миллионов покупателей по всему миру», — подчеркнула президент Women's Worldwide Car of the Year Марта Гарсия.

Лучший автомобиль 2025 года по версии женщин/Лучший большой кроссовер — Hyundai Santa Fe

Santa Fe пятого поколения — это кроссовер, вмещающий семь человек, с очень необычным гранёным дизайном. Доступны версии с двигателями внутреннего сгорания и «подключаемые» гибриды, доступны версии с полным приводом. Этот Hyundai — просторный и практичный автомобиль, который хорошо проявил себя не только на асфальте, но и на пересечённой местности. Кроме того, корейский кроссовер получил основную награду и звание лучшего автомобиля 2025 года по версии женщин.

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Лучшая городская модель — MINI Cooper

Британский хэтчбек выделяется своей маневренностью и ощущением за рулем. Его управляемость напоминает гоночные карты. Новый Cooper доступен как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими моторами. MINI быстр в городском потоке и весел на извилистых участках, где его небольшие размеры являются бонусом. Интерьер идеально сочетает ретро-детали с самыми передовыми технологиями.

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Лучший компактный кроссовер — KIA EV3

Этот 204-сильный электрический компактный кроссовер доступен с передним приводом и двумя вариантами аккумуляторов, обеспечивающих, по заверению производителя, запас хода в 436 км и 605 км. Ожидается версия EV3 с двумя электродвигателями и полным приводом. Модель KIA предлагает хорошее соотношение качества/оборудования/цены.

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Лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron

Этот электромобиль доступен в двух вариантах кузова — пятидверный Sportback и универсал Avant. Доступны версии с задним и полным приводом, а также спортивная модификаци S6. Заявленный запас хода Audi может превышать 700 км. Новый A6 e-tron выделяется своей производительностью, просторным салоном и качеством материалов и отделки.

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Лучший полноприводный автомобиль — Toyota Land Cruiser 250 Series

Классический внедорожник, известный также под именем Prado, имеет классическое рамное шасси и салон на семь человек. В некоторых странах он доступен с мощным турбодизельным двигателем, а вскоре появится и гибридная модификация. В новом поколении Toyota улучшила поведение автомобиля на бездорожье, а внедрение электроусилителя рулевого управления позволило интегрировать в Land Cruiser 250 Series современные ассистенты водителя и системы активной безопасности.

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Лучший спортивный премиальный автомобиль — Porsche Panamera

Panamera — это роскошный Porsche, который предлагается в двух вариантах длины. Существуют версии с бензиновым двигателем и «подключаемым» гибридом, с задним и полным приводом. Минимальная мощность модели — 350 л.с., а максимальная близка уже к 800 л.с., что делает Panamera по-настоящему динамичной. Премиальный характер этого Porsche подчёркивают качество материалов отделки и богатство оснащения.

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Премия за лучшие технологии года — концерн BYD

Китайский автопроизводитель сделал гигантский шаг вперёд в области электромобильности с технологией аккумуляторов Blade. Эти литий-феррофосфатные аккумуляторы LFP обеспечивают более высокую плотность энергии, большую безопасность, меньший риск возгорания, более длительный срок службы по сравнению с традиционными аккумуляторами и большую дальность хода на одной зарядке. BYD также совершил прорыв в технологии подключаемых гибридов с системой DM (Dual Mode) и ее двумя подходами: DM-i для эффективности и низкого расхода топлива и DM-p для высокой производительности.

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Премия имени Сэнди Майр самому преданному женщинам бренду — марка Volvo

Шведская компания давно демонстрирует свою приверженность женщинам. В компании много женщин среди сотрудников, а в плане безопасности она использует в своих краш-тестах беременных манекенов с 1995 года. В 2023 году Volvo начала сотрудничать с Girls Who Code — организацией, которая работает над устранением гендерного разрыва в технологиях.