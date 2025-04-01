Почему 6 лучше, чем 5: какие преимущества у новой «механики» АвтоВАЗа

В 2025 году впервые в истории российского автопрома для машин отечественного производства стала доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач. Она не заменила, а дополнила уже имеющуюся 5-ступенчатую «механику» в гамма Lada Vesta NG. И важно разобраться, чем новая трансмиссия лучше прежней, чтобы понимать, стоит ли машина с новым агрегатом переплаты.

© АВТОВАЗ

Модернизированная Lada Vesta NG стала самым передовым автомобилем из Тольятти, поскольку именно на этой модели появился атмосферный бензиновый двигатель 1.8 Evo, развивающий 122 л.с. мощности и 170 Нм крутящего момента. В связке с этим агрегатом сначала дебютировал вариатор, а потом — новая «механика».

У этой коробки передач есть ряд преимуществ над прежней 5-ступенчатой трансмиссией, которые повышают комфорт и удобство от вождения.

Повышенная надёжность

Как отмечает АвтоВАЗ, агрегат рассчитан на крутящий момент до 220 Нм, что с избытком соответствует характеристикам мотора, с которым сочетается коробка передач.

Более высокое качество

6-ступенчатая «механика» обзавелась трёхконусными синхронизаторами с карбоновым покрытием высокой износостойкости, которые повышают плавность и чёткость переключений. Задняя передача получила синхронизатор, позволяющий включать её даже до полной остановки автомобиля.

© АВТОВАЗ

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Сниженный уровень шума

За счёт того, что валы и шестерни изготовлены по новым технологиям, коробка передач издаёт меньше шумов и избавлена от лишних вибраций, что повышает акустический комфорт в салоне автомобиля во время движения.

Улучшенная эластичность

В новой трансмиссии передаточные числа подобраны так, чтобы сделать Lada Vesta NG более динамичной и приёмистой. Как отмечает АвтоВАЗ, если ехать на четвёртой передаче, то с мотором 1.8 машина разгонится до 80-120 км/ч с «пятиступкой» за 11,5 секунд, а с «шестиступкой» — за 10,4 с.

Адаптация к российским условиям

Перед запуском в серию трансмиссия прошла цикл лабораторных и дорожных испытаний, как на стенде (пройдено более 300 000 км), так и в реальных условиях — 50 прототипов преодолели 150 000 км. Для повышения надёжности под новую «механику» подобрали масло, сохраняющее свою эффективность при низких температурах.

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Что касается топливной экономичности, то это, как отмечает АвтоВАЗ, в случае с новой коробкой передач — не главное.

Паспортный расход топлива составит около 7,5 л на 100 км в смешанном режиме, однако движение на повышенных передачах всё же будет более экономичным, чем в случае с 5-ступенчатой «механикой».

Более того, с появлением «шестиступки» Lada Vesta ещё раз подтвердила звание самой драйверской российской машины. Удачные ездовые настройки и отточенную управляемость модели эксперты и журналисты отмечали у автомобиля ещё в момент его выхода на рынок, а с новой коробкой передач характер стал ещё лучше.

В сочетании с самым мощным в гамме двигателем 6-ступенчатая механическая трансмиссия стала лучшим вариантом для водителей, которые хотят получать удовольствие от вождения, которое без «механики» для многих невозможно.