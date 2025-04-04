Тормоза опасны для здоровья: учёные нашли новую угрозу от автомобилей

Традиционно, когда речь заходит о вреде транспорта для здоровья человека, первыми на ум приходят выхлопные газы. Особенно опасными считаются выбросы дизельных моторов, от которых автопроизводители под давлением ужесточающихся экологических стандартов активно отказываются. Но британские учёные нашли новый источник вредных выбросов, от источника которых избавиться так легко не получится.

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Воздействие на человека загрязнений, которые создают автомобили, уже давно связывают с повышенным риском заболеваний лёгких и сердца. Но в прошлом внимание учёных было сосредоточено в основном на выбросах выхлопных газов. Однако вредные частицы также попадают в воздух из-за износа дорожного полотна, шин и тормозных колодок. Эти выбросы в значительной степени не регулируются законодательством, что и объясняет минимальное внимание общественности к ним.

Эти «не выхлопные» источники загрязнения в настоящее время ответственны за большую часть выбросов твёрдых частиц (ТЧ) от транспортных средств в Великобритании и некоторых частях Европы. Среди них тормозная пыль является основным источником загрязнения, а переход на электромобили делает эту проблему более заметной.

«Люди обычно связывают загрязнение от автомобилей с выхлопными газами и думают, что электромобили имеют нулевые выбросы. Однако электромобили всё равно производят вредные твёрдые частицы из-за трения и износа дорог, шин и тормозов. Мы хотели понять, как различные типы химического состава тормозных колодок влияют на токсичность выделяемых частиц и что это может означать для здоровья людей», — отметил руководитель исследования доктор Джеймс Паркин из Университета Саутгемптона.

Учёные провели углублённое исследование, изучая влияние на здоровье лёгких мелких частиц от четырёх различных типов тормозных колодок. Они имели разный химический состав:

низкометаллические,

полуметаллические,

неасбестовые органические,

гибридно-керамические.

Исследователи особенно интересовались мельчайшими частицами PM2.5 и ниже (часто называемыми мелкими PM), которые по меньшей мере в 30 раз меньше диаметра человеческого волоса.

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Эти крошечные частицы могут проникать за пределы верхних дыхательных путей. Они могут проникать глубже в нежные воздушные мешочки лёгких, которые обеспечивают обмен кислородом и углекислым газом в кровотоке и из него.

Мелкие частицы из различных источников являются причиной более четырёх миллионов преждевременных смертей в год по всему миру. PM тормозных колодок собирали с помощью специального оборудования.

В лаборатории команда из Саутгемптона использовала образцы клеток из оболочки лёгких, которые подвергали воздействию мелкодисперсных PM, чтобы измерить их влияние на лёгкие, включая окислительный стресс, воспаление или гибель клеток.

Исследователи обнаружили, что органические тормозные колодки без асбеста наиболее опасны с точки зрения индуцирования воспаления и других маркеров их токсичности для организма. Результаты показали, что они более токсичны для клеток лёгких человека, чем частицы выхлопных газов дизельных двигателей. Керамические прокладки оказались вторыми по токсичности.

Важно, что как неасбестовые органические, так и керамические прокладки содержат высокие концентрации меди. Более поздние эксперименты по удалению этой меди показали, что PM стал менее токсичным. Результаты исследования подтвердили, что снижение содержания меди в тормозных колодках может помочь смягчить некоторые вредные воздействия от твёрдых частиц, генерируемых транспортными средствами.

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Загрязнение воздуха, в том числе от автомобилей, связывают с рядом респираторных заболеваний. К ним относятся астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания, деменция и идиопатический легочный фиброз (рубцевание лёгких).

«Это исследование имеет важные последствия для здоровья и будущей политики в области регулирования транспорта. Поскольку мы переходим с дизельных и бензиновых автомобилей на электромобили, выбросы частиц, не связанных с выхлопными газами, сохранятся. И они могут со временем увеличиться. Это связано с тем, что электромобили тяжелее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и создают большее трение в тормозных механизмах, провоцируя более активное выделение мелких частиц», — считает профессор Мэтью Локсхэм из Университета Саутгемптона.

Авторы работы, опубликованной в журнале Particle and Fibre Toxicology, предполагают, что действующее законодательство, ориентированное на выбросы твёрдых частиц в выхлопных газах, может оказаться недостаточным для полного смягчения воздействия транспортных средств на здоровье человека в будущем. В перспективе законодателям предстоит внедрять новые нормативы, которые коснутся тех аспектов, которые не принимались во внимание ранее.