Борьба с разгоном: Hyundai Mobis научилась делать аккумуляторы безопаснее

Тяговые батареи — не только самый дорогой элемент электромобилей, но и самый опасный. Из-за повреждения — причём необязательно это должно быть серьёзное ДТП — батареи легко загораются, а вот потушить их невероятно сложно даже профессиональным пожарным. На помощь должны прийти новые технологии.

© Kobby Dagan/Shutterstock

Южнокорейская компания Hyundai Mobis, которая занимается производством автокомплектующих, представила на автосалоне в Шанхае новую технологию, способную немедленно потушить пожар, распыляя огнетушащее средство при возгорании элемента аккумулятора. Это первая технология, которая не допускает возникновения теплового разгона, ограничивая передачу тепла соседним элементам и предотвращая более масштабное возгорание.

© Hyundai Mobis

Hyundai Mobis разработала систему, которая выходит за рамки простого замедления теплового разгона с помощью термостойких материалов — она в первую очередь предотвращает возникновение этого явления. В ряде регионов мира — Европе, Китае и Индии — требования нормативных документов уже предписывают задерживать тепловой разгон батарей не менее чем на пять минут после первоначального возгорания элемента аккумулятора.

Появление аккумуляторной системы (BSA) Hyundai Mobis с функцией пожаротушения на уровне энергоэлемента, как ожидается, станет технологией безопасности следующего поколения.

BSA, разработанная в Южной Корее, состоит из системы управления аккумуляторными батареями (BMS) и оборудования, включающего в себя корпус аккумулятора, устройства пожаротушения и софт, который ими управляет. На основе данных, собираемых датчиками в реальном времени, программа анализирует температуру и напряжение аккумулятора, а также давление внутри аккумуляторной системы, чтобы определять любые отклонения от нормативов. Затем, если фиксируется проблема, софт устанавливает место, где будет распыляться огнетушащее средство, и даёт команду устройству пожаротушения на срабатывание.

Софт разработан для принятия быстрых и точных решений по реагированию на любые физические изменения, которые могут возникнуть в аккумуляторной системе. Логика принятия решения от Hyundai Mobis включает в себя несколько уровней безопасности, чтобы избежать ложных срабатываний и обеспечить максимальную эффективность в момент возникновения возгорания.

© Hyundai Mobis

Аккумуляторная система оснащена огнетушащим средством, которое в пять раз превышает ёмкость бытового огнетушителя весом 3,3 кг. Это средство представляет собой вещество с охлаждающими, изоляционными и проницаемыми свойствами и безвредно как для окружающей среды, так и для человеческого организма. Трубопроводы для огнетушащих веществ и конструкция, которая позволяет распылять их под высоким давлением, запатентованы разработчиками.

«Поскольку появляются большие электромобили с увеличенным запасом хода, стандарты безопасности для аккумуляторных систем становятся всё более строгими. Мы интегрируем аппаратное и программное обеспечение для разработки передовых аккумуляторных систем, которые соответствуют и превосходят мировые стандарты, и представим их на мировом рынке», — отметил вице-президент Battery System R&D Group Пак Ён Джун.

Также компания недавно разработала новый материал, который предотвращает перегрев аккумулятора. Этот материал, называемый пульсирующей тепловой трубкой, состоит из алюминиевого сплава и хладагента, а его размещение между ячейками аккумулятора может снизить внутреннюю температуру аккумуляторной системы. Ожидается, что он будет применяться в качестве системы терморегулирования, которая может надёжно управлять теплом даже во время быстрой зарядки. Сейчас Hyundai Mobis работает над тем, чтобы внедрить эту инновацию в массовое производство.