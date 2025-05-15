ABS, ESP, AEB и другие системы помощи водителю: обзор, принцип работы, польза

Современный автомобиль давно перестал быть просто механическим устройством. Сегодня это скорее компьютер на колёсах с множеством датчиков и электронных ассистентов. Эти системы делают вождение безопаснее и комфортнее. Рассмотрим, какие помощники доступны водителям и как они могут помочь в разных ситуациях.

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Системы парковки

Датчики парковки (Parking Sensors)

Сенсоры на бамперах выявляют препятствия спереди или сзади автомобиля. Водитель получает звуковой сигнал в салоне, который усиливается по мере уменьшения дистанции до объекта.

Ассистент автоматической парковки (Parking Assist)

Автомобиль во время проезда с помощью камер и датчиков оценивает, достаточно ли места для парковки. При нахождении свободного места водитель получает сигнал. Для парковки задним ходом водителю нужно включить заднюю передачу и контролировать перемещение авто газом и тормозом, а рулевое управление помощник берёт на себя. Более продвинутые системы полностью контролируют парковку передним и задним ходом, включая ускорение и торможение.

Дистанционно управляемая парковка (Remote Parking Assist)

Автомобиль можно припарковать или выгнать с парковочного места дистанционно с помощью смартфона или кнопок на ключе. Машина самостоятельно контролирует все функции вождения и рулевого управления.

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Тормозные системы и стабилизация

Антиблокировочная система тормозов (ABS, Anti-lock Braking System)

ABS предотвращает блокировку колёс при экстренном торможении. Датчики регистрируют скорость вращения колёс, и при обнаружении блокировки тормозное усилие уменьшается, позволяя колесу снова начать вращаться. Это позволяет автомобилю оставаться управляемым. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), ABS снижает количество аварий у легковых авто на 6%, а у лёгких грузовиков — на 13%.

Подробнее — в нашем обзоре.

Система динамической стабилизации (ESP/ESC, Electronic Stability Program/Control)

Используя датчики ABS, система стабилизации обнаруживает разницу в скорости вращения колёс, сигнализирующую о заносе или сносе автомобиля. Притормаживая отдельные колёса, система помогает выровнять машину и сохранить её управляемость, включая ситуации буксировки прицепа. По данным Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), ESC снижает риск смертельного ДТП на 33% и риск переворота на 73%.

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Система распределения тормозного усилия (EBD, Electronic Brakeforce Distribution)

Электронно регулирует распределение тормозных усилий между колёсами. Это обеспечивает максимальную устойчивость и эффективность торможения, особенно важно при различной загрузке автомобиля.

Ассистент экстренного торможения (BAS, Brake Assist System)

Оценивая скорость реакции водителя на изменение дорожной ситуации, система увеличивает давление в тормозной системе, обеспечивая максимально возможное замедление автомобиля и помощь в предотвращении столкновения.

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Ассистенты безопасности движения

Система предупреждения столкновений (FCW, Forward Collision Warning / Front Assist)

Обнаруживая риск столкновения, система подаёт водителю четкий звуковой и визуальный сигнал, требуя немедленного нажатия на тормоз. Современные варианты интегрируются с системами автоматического экстренного торможения и предупреждают водителя каскадом сигналов.

Автоматическая система экстренного торможения (AEB, Autonomous Emergency Braking)

Активируется при неминуемом столкновении, если водитель не реагирует на предварительные предупреждения. Автоматически применяется экстренное торможение, чтобы предотвратить аварию или минимизировать последствия удара. Согласно IIHS, AEB снижает количество столкновений сзади на 50%, а число травм при таких авариях — на 56%.

Система предупреждения множественных столкновений (MCB, Multi-Collision Brake)

После серьёзного столкновения, когда срабатывают подушки безопасности, водитель обычно теряет возможность управлять автомобилем. Для предотвращения повторных столкновений система автоматически останавливает автомобиль.

Помощник при движении задним ходом (Rear Cross Traffic Alert)

Во время движения задним ходом система автоматически останавливает автомобиль при обнаружении препятствий сзади или сбоку, помогая избежать столкновений.

Система контроля слепых зон (BLIS, Blind Spot Information System)

Даже крупные зеркала не обеспечивают полного обзора. Система с помощью датчиков выявляет транспортные средства в слепых зонах и предупреждает водителя световыми сигналами. По оценке IIHS, BLIS снижает количество ДТП при смене полосы на 14%, а с травмами — на 23%.

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Ассистент смены полосы движения (LCA, Lane Change Assist / Side Assist)

Для безопасного перестроения между полосами система контролирует движущийся сзади транспорт, предупреждает водителя о возможных столкновениях, а активные варианты даже могут принудительно вернуть автомобиль в исходную полосу.

Адаптивный круиз-контроль (ACC, Adaptive Cruise Control)

Система автоматически поддерживает заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. При необходимости система замедляется и затем возвращается к прежней скорости, включая частичное торможение и рекуперацию.

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Дополнительные системы комфорта и безопасности

Помощник предупреждения усталости (DAA, Driver Attention Alert)

На основе анализа движения рулём и стабильности автомобиля в полосе движения система предупреждает водителя о необходимости перерыва при обнаружении признаков усталости.

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Система автоматического включения фар и стеклоочистителей (Light & Rain Assist)

Ассистент включает ближний свет фар и дворники в зависимости от яркости окружающей среды и плотности осадков, улучшая видимость и комфорт.

Адаптивный дальний свет (AHB, Adaptive High Beam)

Автоматически переключает дальний свет на ближний при обнаружении других транспортных средств, предотвращая их ослепление. Современные системы могут затемнять зоны освещения с точностью до контуров объектов.

Система ночного видения (Night Vision Assist)

С помощью инфракрасных датчиков и камер система обнаруживает в темноте людей, животных и объекты, невидимые человеческому глазу, и отображает их на экране автомобиля.

Камеры кругового обзора (AVM, Around View Monitor)

Несколько камер формируют вид сверху автомобиля и окружающего пространства на экране мультимедийной системы, облегчая парковку и маневрирование.

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Самое важное

Современные электронные помощники значительно упрощают процесс управления автомобилем, но полностью полагаться на них нельзя. Водитель несёт ответственность за безопасность движения. Перед использованием всех функций необходимо ознакомиться с их работой.

Помните, что ни одна система не гарантирует 100% защиты от аварий. Использование электронных ассистентов помогает снизить риск, но окончательное решение всегда остаётся за человеком.

Для повышения безопасности лучше выбирать модели с максимальным набором электронных помощников.