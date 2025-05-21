Apple CarPlay Ultra: новый уровень интеграции смартфона в автомобили

Появление iPhone изменило мир мобильных устройств, а вместе с ним оказало огромное влияние и на мультимедийные системы автомобилей. С появлением технологии Apple CarPlay стало возможно использовать функции смартфона в машине, а с 2025 года интеграция гаджетов в транспортные средства стала ещё шире. Всё благодаря новому Apple CarPlay Ultra.

© Aston Martin

Протокол Apple CarPlay дебютировал на автосалоне в Женеве в 2014 году — американский технологический гигант тесно работал с ведущими автопроизводителями, чтобы обеспечить максимально удобный для водителей с iPhone вариант интеграции их смартфонов со штатной мультимедийной системы машины.

Как работает Apple CarPlay

Большинство систем Apple CarPlay подключаются к iOS через USB-разъём, однако с развитием протокола появились беспроводные подключения. В операционной системе смартфона поддержку интеграции с автомобилем поддерживают приложения: телефон, сообщения, Apple музыка, аудиокниги, подкасты, карты Apple, календарь, новости и настройки. У разработчиков приложений есть возможность создавать свои решения для Apple CarPlay для навигации, прослушивания музыки, включая стриминговые сервисы, обмена текстовыми или голосовыми сообщениями.

© Aston Martin

Для управления используется голосовой помощник Siri или иконки на штатном экране мультимедийной системы автомобиля. Большая часть программного обеспечения CarPlay работает на подсоединённом iPhone, а интерфейс CarPlay обеспечивает подключение аудио и дисплея к информационно-развлекательной системе автомобиля.

CarPlay адаптируется к различным размерам дисплеев и интерфейсам управления для каждого автомобиля: сенсорный экран, поворотные переключатели, кнопки, элементы управления на рулевом колесе и микрофоны громкой связи индивидуальны у разных моделей, но все они работают с протоколом.

На всемирной конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 Apple объявила о планах выпустить совершенно новую версию CarPlay, неофициально названную CarPlay 2. Было заявлено, что новая версия сможет управлять функциями автомобиля, получать доступ к статистике автомобиля и объединять несколько экранов автомобиля.

© Aston Martin

С трасс Формулы 1 на обычные дороги: Mercedes-Benz анонсировал твердотельные батареи для электромобилей

Выход ожидался в конце 2024 года, но в итоге всё случилось только в мае 2025-го. 15 мая 2025 года Apple объявила, что следующее поколение CarPlay, получившее название CarPlay Ultra, дебютирует на новых автомобилях Aston Martin, а уже поддерживающие Apple CarPlay модели также получат CarPlay Ultra, но позже, через будущее обновление программного обеспечения.

В чём особенности Apple CarPlay Ultra

Apple CarPlay Ultra использует все возможности CarPlay для создания оптимального решения по интеграции смартфона в мультимедийную систему автомобиля.

Теперь Apple CarPlay захватывает не только экран мультимедиа, но и дисплей цифровой комбинации приборов — водитель может выводить не только данные мультимедиа и навигационные подсказки, но и настраивать режим отображения информации, включая в том числе особый дизайн спидометра и тахометра, указателей уровня топлива и температур двигателя, который автопроизводители могут создавать под свои машины специально для Apple CarPlay Ultra.

В случае с Aston Martin водители могут выбирать из нескольких различных тем панели приборов, а также имеют возможность настраивать цвета и обои в соответствии со своими индивидуальными вкусами.

© Aston Martin

Управлять функциями автомобиля, такими как радио и климатическая система, теперь можно прямо из CarPlay Ultra с помощью сенсорного экрана, физических кнопок или Siri. Водители также могут добавлять виджеты на базе iPhone для информационно-развлекательного экрана Aston Martin размером 10,25 дюйма или панели приборов, чтобы получать нужную им информацию одним взглядом. Можно объединять данные со смартфона (например, музыку) со сведениями о работе автомобиля (например, давление в шинах).

Борьба с разгоном: Hyundai Mobis научилась делать аккумуляторы безопаснее

Новая система обеспечивает полное подключение к сети и управляется с помощью сенсорного экрана с полностью ёмкостным управлением одним и несколькими пальцами. Понимая необходимость баланса между тачскрином и физическими переключателями, инженерами в системе сохранены кнопки для ключевых функций, что гарантирует, что наиболее используемые элементы управления всегда будут под рукой.

© Aston Martin

Первоначально Apple CarPlay Ultra будет доступен в США и Канаде на кроссовере Aston Martin DBX, а также на основных спорткарах Aston Martin Vantage, Aston Martin DB12 и Aston Martin Vanquish, но в течение года новая система появится на всех мировых рынках, где официально представлен бренд. Для работы Apple CarPlay Ultra потребуется iPhone 12 или более поздней модели, работающий под управлением iOS 18.5 или более поздней версии операционной системы.

Интересно, что прототипы Apple CarPlay Ultra демонстрировались в том числе и на примере автомобилей Porsche, но пока эта марка не заявлена в числе первых получателей новинки. После Aston Martin новую версию протокола должны получить модели Genesis, Hyundai и Kia.