Карбоновый гибрид: российские студенты создали уникальный для страны автомобиль

Автомобилей с карбоновым монококом и гибридной силовой установкой в российском автопроме ещё не было. Тем интереснее, что столь инновационный проект реализовал не кто-то из автогигантов, а студенты Московского политехнического университета. Команда, которая раньше строила гоночные болиды для международной «Формулы Студент», а затем выставляла в гонках спортпрототип «Феникс», в 2025-м вышла на новый уровень и построила гибридный спортпрототип FDR12.

© Максим Вершинин

Для Московского Политеха и Передовой инженерной школы электротранспорта проект служит «технологической витриной». Машина создана не только ради участия в гонках, но и как демонстратор возможностей университета и знаний его учашихся (80% команды составляют студенты Московского политехнического университета и магистры Передовой инженерной школы электротранспорта). Тем более, что похвастаться есть чем — в FDR12 реализован ряд технических решений, которые в отечественной автомобильной индустрии ещё не использовались.

© Максим Вершинин

Углепластиковое шасси

Карбон в конструкции силовой структуры шасси и кузовных панелях давно стал нормой для гоночной техники, но в России до сих пор из композитных материалов делали разве что отдельные элементы. FDR12 стал первым автомобилем, у которого монокок сделан из углепластика. Проектированием и изготовлением основы прототипа занимались в стенах Московского Политеха — лаборатория композитных материалов имеет всё необходимое для того, чтобы воплотить задумку инженеров в жизнь, подтверждением чему и стал построенный прототип.

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Из углепластика сделаны не только монокок, но и все кузовные панели. Их форма и конфигурация рассчитаны с помощью вычислительной гидродинамики, чтобы обеспечить необходимую аэродинамическую эффективность автомобиля на гоночной трассе.

© Максим Вершинин

Все внешние обводы сделаны с прицелом на создание прижимной силы — массивный сплиттер спереди, обтекатели передней подвески, профилированные боковые понтоны, крупное антикрыло, днище с граунд-эффектом, по расчётам, должны обеспечить на скорости 180 км/ч прижимную силу, эквивалентную 600 кг. Для машины массой 750 кг это отличный результат.

Впрочем, совсем без стали обойтись не удалось — из неё сделан обязательный для гоночной техники каркас безопасности, который призван защищать пилота в случае нештатных ситуаций на трассе. Однако подобные решения являются нормой для спортивных машин любого уровня, так что в этом отношении творение Московского политехнического университета вполне в мировом тренде.

Гибридная силовая установка

В движение FDR12 приводит бензо-электрическая силовая установка, которая стала второй новинкой прототип. Гибридных машин в России раньше не делали — даже в серийных моделях наш автопром сразу шагнул от классических бензиновых двигателей внутреннего сгорания к полноценным электромобилям.

Правда, мировые тенденции сейчас показывают, что гибридные агрегаты не просто не теряют своих позиций, но и становятся всё более актуальными на фоне проблем с продажами «электричек». Так что Московский Политех сделал то, чем до них никто не занимался — построил гибридную машину на основе отечественного ДВС.

© Максим Вершинин

Знакомый по прототипу «Феникс» бензиновый двигатель ВАЗ-21126 лёг в основу силовой установки. Выбор агрегата директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде объяснил распространённостью этого мотора, накопленным опытом работы с ним и потенциальной возможностью запустить гибридную силовую установку в серийное производство — сделать это с массовым двигателем гораздо проще и дешевле, чем изобретать что-то своё с нуля. Турбомотор, оснащённый усиленными коваными «внутренностями», развивает 340 л.с. Дополнительную отдачу обеспечивает электродвигатель.

В кокпите слева от места пилота расположены скомпонованные в единый блок элементы гибридной составляющей прототипа. 80-сильный электромотор, аккумулятор ёмкостью 1,1 кВт∙ч и управляющая всем этим добром электроника. Максимальная совокупная мощность силовой установки составляет 420 л.с., однако отдачу можно регулировать в зависимости от обстоятельств. Для гонок важна возможность получать пиковую мощность на протяжении одного быстрого круга в квалификации, а на долгой дистанции кстати приходится опция настройки характеристик ради, например, снижения расхода топлива.

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Интересно, что одним из партнёров проекта FDR12 стал бренд Rolf, который разработал для студенческого прототипа особое моторное масло. На создание продукта, адаптированного под гоночные условия, ушло порядка года. По словам директора Rolf Lubricants Vostok Артёма Чальцева, опыт и технологии, задействованные в создании нового масла, будут впоследствии применяться в массовых продуктах.

© Максим Вершинин

Этим сотрудничество компании с командой не ограничится, поскольку гибридная силовая установка требует специальной охлаждающей жидкости для аккумулятора, а их в России не выпускают. Так что гоночная машина станет локомотивом для развития новых технологий и производств, которые, опять же, найдут своё применение не только в конкретном спортпрототипе, но и в продуктах для широкой продажи.

Вообще FDR12 сделан максимально импортозамещённым. Заявлено, что машина на 70% состоит из отечественных комплектующих, львиная доля которых сделана силами Московского Политеха.

Какие-то компоненты просто неразумно делать собственноручно, что для узкоспециализированной техники вполне нормально, но главное, что молодые специалисты получают возможность на практике оттачивать свои навыки проектирования и производства деталей, а также обслуживания и доводки автомобиля на гоночной трассе.

© Максим Вершинин

На первом этапе серии Russian Endurance Challenge на Moscow Raceway машина уже вышла на гоночную трассу в тестовом режиме — сезон-2025 команда потратит на доводку спортпрототипа, в которой ей поможет давний друг коллектива российский гонщик Константин Терещенко, а кроме того предстоит омологация автомобиля. В России никто раньше не сертифицировал для участия в гонках машины с карбоновым монококом, так что это будет ещё один из множества новых и неизведанных путей, по которым предстоит пройти молодым инженерам Московского политехнического университета.