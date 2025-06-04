Штраф за тачскрин: Euro NCAP будет снижать оценку автомобилей за сенсорные экраны

С 2026 года независимая организация Euro NCAP, которая проверяет пассивную безопасность автомобилей в краш-тестах, введёт штрафы для машин с сенсорными экранами. Наличие тачскрина не позволит получить максимальный рейтинг в пять звёзд.

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Таким образом Euro NCAP отреагировала на современную тендецию отказа от физических органов управления в пользу сенсорных экранов. Если цифровые приборные панели не несут особых проблем, то замена подрулевых рычажков, кнопок и переключателей разделами меню в недрах мультимедийной системы уже представляет опасность. Автопроизводителям использование сенсорных экранов выгодно — гораздо дешевле установить один дисплей, завязав на него массу функций, чем создавать многочисленные «аналоговые» детали для управления системами автомобиля.

Но для водителя конкретной машины и окружающих его автомобилистов и пешеходов это представляет собой потенциальную угрозу. Обычную кнопку можно нащупать и включить, не отвлекаясь от дороги, то работа с тачскринами вынуждает водителя переводить взгляд на экран — каждый раз, когда человек за рулём вынужден отрывать глаза от дороги, возникает потенциальная аварийная ситуация. Бороться с этой причиной решили не законодательно, на уровне обязательных для автопроизводителей стандартов, а «мягкой» силой, лишая компании мощного маркетингового козыря — возможности получить максимальный рейтинг пассивной безопасности, которым бренды козыряют в рекламе.

Европейская программа оценки новых автомобилей, которая является ведущим органом по безопасности машин на континенте, решила с 1 января 2026 года выдавать максимальные пять звёзд только тем транспортным средствам, которые не только хорошо защищают людей в салоне в случае аварии и бережно относятся к пешеходам, но и имеют физические органы управления звуковым сигналом, указателями поворота, аварийной сигнализацией, стеклоочистителями и системой экстренного вызова eCall.

Как пояснил директор по стратегическому развитию Euro NCAP Мэтью Эвери, сенсорным экранам присуща задержка и отсутствие тактильной обратной связи для подтверждения получения команды, что может побудить водителей уделять больше внимания сенсорному экрану, а не дороге. Кроме того, уровень освещенности сенсорного экрана ночью может оказывать негативное влияние на способность водителя видеть, что создает дополнительные риски для безопасности автомобилистов и пешеходов.

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Изначально автопроизводители использовали сенсорные экраны как способ модернизации приборных панелей, упрощения интерфейсов и снижения производственных затрат. Физические кнопки и циферблаты требуют сложной проводки и дополнительных материалов, тогда как программный интерфейс можно обновлять удалённо.

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Некоторые из крупнейших имен в отрасли, включая Tesla, Mercedes и Volkswagen, полностью перешли на сенсорные экраны, отказавшись от традиционных элементов управления в пользу цифровых альтернатив. Tesla убрала рычаги поворотников в некоторых моделях. Volkswagen ID.7 требует, чтобы водители управляли вентиляционными отверстиями через меню климат-контроля на сенсорном экране автомобиля, а Volvo EX30 скрывает регулировку зеркал и обогрев заднего стекла в подменю.

Хотя эти дизайнерские решения могут оптимизировать производство и повысить визуальную привлекательность, они достигаются ценой удобства использования. Многие водители считают неприятным — и даже опасным — занятием выполнять основные функции через экран, особенно во время движения. Ещё одним ключевым мотивом революции сенсорных экранов стало появление обновлений программного обеспечения по беспроводной связи, которые позволяют производителям добавлять новые функции и устранять проблемы удаленно, что снижает необходимость в физических отзывах. Однако такой подход часто ставит гибкость программного обеспечения выше пользовательского опыта, что приводит к появлению интерфейсов, в которых трудно ориентироваться во время вождения.

Отчёт Европейской обсерватории безопасности дорожного движения показал, что водители примерно половину всего времени за рулём отвлекаются на не связанные с управлением автомобилем действия, причём информационно-развлекательные системы являются одними из основных виновников. В отличие от традиционных физических элементов управления, которыми можно управлять на ощупь, сенсорные экраны требуют, чтобы водители смотрели на них, отвлекая своё внимание от дороги.

Обратная реакция также распространилась на ремонтопригодность, поскольку некоторые сенсорные системы требуют дорогостоящей замены в случае неисправности, что создает дополнительное бремя для владельцев автомобилей.

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97% новых автомобилей, выпущенных после 2023 года, содержат как минимум один экран, отмечает S&P Global Mobility. Тем не менее, исследование, проведённое в 2024 году британским журналом What Car?, показало, что подавляющее большинство автомобилистов предпочитают циферблаты и переключатели сенсорным экранам. Опрос 1428 водителей показал, что 89% из них предпочитают физические кнопки.

По данным исследователей независимой британской консалтинговой компании TRL, информационно-развлекательные системы в автомобиле ухудшают время реакции за рулём сильнее, чем употребление алкоголя и наркотиков. Пятилетнее исследование, проведённое по заказу благотворительной организации по безопасности дорожного движения IAM RoadSmart, обнаружило, что наибольшее негативное влияние на реакцию водителей на опасности оказывает использование Apple CarPlay с помощью прикосновений к экрану. Время реакции почти в пять раз хуже, чем когда водитель находится на пределе алкогольного опьянения, и почти в три раза хуже, чем когда он находится под эффектом от употребления каннабиса.

Исследование, проведённое шведским автомобильным журналом Vi Bilägare в 2022 году, показало, что физические кнопки требуют гораздо меньше времени для использования, чем сенсорные экраны. Используя в тестах старые и новые автомобили, журнал обнаружил, что самым простым транспортным средством для водителя был Volvo V70 2005 года с кнопками и без экраном. Ряд действий, таких как повышение температуры в салоне, настройка радио и выключение подсветки приборов, можно было выполнить в течение 10 секунд в старом Volvo, и только с минимальным опусканием глаз. Однако те же задачи на электрическом кроссовере MG Marvel R заняли 45 секунд, требуя драгоценного времени в пути для просмотра вложенных меню.

Согласно отчёту Европейской комиссии, опубликованному в прошлом году, отвлечение внимания играет роль в 25% аварий в Европе. «Отвлечение или невнимательность во время вождения приводят к тому, что водители испытывают трудности с поперечным контролем транспортного средства, у них увеличивается время реакции и они упускают информацию из дорожной обстановки», — предупреждает отчёт.

Хотя новые стандарты безопасности Euro NCAP не являются юридически обязательными, они имеют значительный вес. Пятизвёздочный рейтинг безопасности является основным аргументом в пользу продажи, и производители стремятся соответствовать этим стандартам, чтобы успокоить как клиентов, так и регулирующие органы. Автопроизводители, которые не соблюдают эти стандарты, рискуют потерять свое конкурентное преимущество на рынках, где особое внимание уделяется безопасности. Некоторые производители уже начали менять свой подход. Mazda сопротивляется тенденции отказа от физических элементов управления, сохраняя традиционные кнопки и циферблаты для основных функций, Toyota также выразила скептицизм по поводу интерьеров, полностью основанных на сенсорных экранах, выбрав сочетание цифровых и физических интерфейсов.

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Некоторые автопроизводители рассматривают в качестве альтернативы тачскринам усовершенствованные системы голосового управления, которые могли бы позволить водителям взаимодействовать с функциями автомобиля, не отрывая рук от руля или глаз от дороги. Однако голосовое управление не является надёжным и может испытывать трудности с фоновым шумом, разными акцентами голосов или сложными командами. Некоторые водители также считают их ненадёжными или не совсем интуитивными, то есть они вряд ли голосовые команды станут полной заменой физических кнопок.

Хотя цифровые интерфейсы вряд ли исчезнут полностью, производители вынуждены искать баланс между эстетикой, экономической эффективностью и безопасностью. Грядущие правила Euro NCAP, которые станут ещё жёстче с 2029 года, вероятно, ускорят этот процесс, побуждая компании вновь вводить физические элементы управления там, где они больше всего нужны. Многие водители этому будут только рады.