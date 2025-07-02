Мотор, тормоза и подвеска: всё об улучшенной Lada Niva Travel и будущем Lada Niva Legend

В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил модернизированный внедорожник Lada Niva Travel. Модель, которая является одним из бестселлеров российского рынка новых автомобилей, получила обновлённую внешность, но главное — новый мотор. О том, что представляет из себя силовой агрегат, что кроме двигателя поменялось в модели и какие перспективы ждут Niva Travel, а вместе с ней и классическую Lada Niva Legend мы узнали из первых рук от специалистов российского автогиганта.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Рассказывая о новинке, директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков, в числе прочего ответил на вопрос-претензию о том, почему столь нужный Niva Travel двигатель появился так поздно. По словам специалиста, в 2022 году на фоне сложившейся в российском автомобильном бизнесе ситуации у тольяттинского автогиганта оказались развязаны руки — партнёры из Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance больше не диктовали вектор развития и приоритетные для Lada направления работы, что позволило в полной мере прислушаться к пожеланиям клиентов и не просто сохранить Lada Niva Travel (а ведь её могло и не быть, если бы альянс смог воплотить в жизнь свои планы), а ещё и внести необходимые покупателям модели изменения. И главным из них стал более тяговитый двигатель, на нехватку которого давно жаловались владельцы внедорожника.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Новое «сердце» внедорожника

За пару лет удалось провести необходимые работы и в 2025 году под капотом Lada Niva Travel появился двигатель ВАЗ-11184 — за этим индексом скрывается «гибрид» блока цилиндров и коленвала от 16-клапанного мотора 1.8 и головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров и модуля впуска от 8-клапанного мотора 1.6. Такой вариант двигателя оказался оптимальным вариантом для модернизации автомобиля, поскольку завод опробовал все доступные в его гамме силовые агрегаты и убедился на практике, что именной такой двигатель и нужен машине.

Более мощный мотор, как отметил главный инженер проекта Lada Niva Дмитрий Грунвальд, потребовал бы куда более серьёзных изменений в конструкцию автомобиля — пришлось бы фактически создавать новую коробку передач, глубоко перерабатывать всю трансмиссию, подвеску и с учётом этих изменений стоимость доработок, а вместе с ней и итоговая цена улучшенной машины оказались бы за гранью разумного.

Самым сбалансированным вариантом оказалась интеграция под капот нового двигателя вкупе с доработками коробки передач, тормозов и подвески. Мотор получил более полусотни изменений, которые затронули системы впуска и выпуска, топливную систему и систему охлаждения. Всё ради того, чтобы повысить надёжность агрегата и оптимизировать его характеристики под внедорожник. Новый мотор 1.8 развивает мощность 90 л.с. и 153 Нм крутящего момента — прибавка составил 7 л.с. и 24 Нм, что не бог весть какой показатель.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Но параметры эти взяты не с потолка. Во-первых, 90-сильный мотор выгоден с точки зрения налога как для автопроизводителя, что позволяет не увеличивать дополнительно стоимость машины для покупателей, так и для автовладельцев, которые получают модель с налоговыгодными характеристиками. Во-вторых, уже на 1000 об/мин новый мотор развивает 124 Нм крутящего момента, что лишь на 5 Нм меньше, чем пиковая отдача старого двигателя 1.7.

Это та самая прибавка тяги на низах, о чём давно просили АвтоВАЗ. Ощутить её можно будет на бездорожье, а на асфальте более важно, что разгон с места до 100 км/ч сократился на 3 секунды, а с 80-120 км/ч сразу на 20 секунд — более эластичный двигатель существенно упростит жизнь водителю на дорогах общего пользования, особенно на загородных трассах. Заявлено, что двигатель стал и более экономичным — от 3% до 30% в отдельных режимах. Добиться этого помогли внесённые в конструкцию мотора изменения.

280 «лошадей» и независимая подвеска: всё о безумной Lada Niva Sport Turbo

Новый агрегат получил поршни от двигателя 1.8 Evo и оптимизированную камеру сгорания, новый маховик с подшипником первичного вала в сборе, новую более производительную топливную рампу, оптимизированную систему охлаждения с расположен на блоке цилиндров термостатом, переработанную систему впуска с упрощенной возможностью замены воздушного фильтра, экран выпускного коллектора с улучшенными термоизоляционными свойствами, новые масляный картер и маслоприёмник, более защищённая от грязи нижняя крышка ГРМ, а также новый блок управления двигателем — антисанкционный с оптимизированными под Lada Niva Travel калибровками.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Оригинальные детали двигателя Lada Niva Travel:

Контроллер системы управления двигателем (санкционностойкий блок, новые калибровки).

Система впуска (снижено сопротивление потока, снижен шум).

Масляный картер (улучшено охлаждение масла, оптимизирована зона забора масла для обеспечения стабильной подачи в условиях бездорожья).

Отводящий патрубок системы охлаждения (адаптация системы охлаждения).

Приёмник масляного насоса (выполнен из пластика, оптимизирована зона забора масла для обеспечения стабильной подачи в условиях бездорожья);

Корпус рампы форсунок (объём корпуса увеличен более чем вдвое, подключение к топливной магистрали через быстроразъёмное соединение, снижены пульсации давления топлива при работе двигателя).

Поршень (трёх компонентное маслосъёмное кольцо с 1.8 Evo, оптимизирована камера сгорания, исключение контакта с клапаном).

Трубка и указатель уровня масла (адаптация двигателя в подкапотное пространство);

Уплотнитель ГРМ (на нижней защитной крышке — для уменьшения рисков загрязнения рабочей зоны привода ГРМ).

Сцепление (переработано для передачи крутящего момента более 150 Нм).

Экран выпускного коллектора (снижение термонагруженности подкапотного пространства).

Термостат (улучшена эффективная системы охлаждения).

Трубы системы охлаждения (адаптация двигателя в подкапотном пространстве).

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Как подчеркнул начальник управления проектирования силового агрегата Григорий Лычев, всё это вкупе позволило обеспечить высокую эластичность за счёт прибавки момента на низких и средних оборотах, снизить риск повышенного расхода масла, дать защиту от поломки за счёт «безвтычных» поршней, которые при обрыве ремня ГРМ не загибают клапаны, уменьшить расход топлива. За счёт новых материалов и технологий удалось на 25 кг облегчить двигатель, сохранив при этом простоту и удобство обслуживания мотора.

Но этим технические изменения в Lada Niva Travel не ограничились. Новый двигатель потребовал модернизации и коробки передач. Помимо полностью нового сцепления, которое было разработано для новинки, в трансмиссии появились шесть новых или обновлённых деталей — картер сцепления, блок шестерён задней и пятой передач, шестерня пятой передачи вторичного вала, полуосевые шестерни и сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста и передний мост. Изменения в конструкцию деталей в сочетании с новыми материалами позволили повысить надёжность трансмиссии, а заодно дают возможность раскрыть весь потенциал двигателя 1.8.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Не новым двигателем единым

Новый мотор потянул за собой изменения в подвеске, которые внесены с тем, чтобы сделать машину более приятной и надёжной в управлении. Например, стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске перенесли вперёд, избавив его от необходимости играть роль ещё и опоры в подвеске — теперь это отдельная деталь. В итоге получилось улучшить ездовые повадки внедорожника, а заодно и его комфорт, снизив уровень вибраций в салоне. Под меньшую массу двигателя скорректировали настройки передних амортизаторов и внедрили иные пружины в переднюю подвеску, а сзади ограничились перекалибровкой стоек.

Серьёзные изменения коснулись тормозов. Тормоза, суппорта которых заимствованы у Lada Vesta, получили более крупные и более эффективные вентилируемые диски, роликовый подшипник передней ступицы заменен на двухрядный шариковый, не требующий регулировки зазоров подшипника, а более компактный поворотный кулак улучшил устойчивость автомобиля при торможении. Более того, у Niva Travel стала даже лучше аэродинамика! Новый гибкий спойлер под передним бампером на скоростях от 90 км/ч увеличивает прижимную силу на передней оси сразу на 26%, а это положительно сказывается на поведении машины на дороге. При этом обещают, что проходимость не пострадает — и клиренс, и угол въезда остались прежними.

© Rustem Tagirov/АВТОВАЗ

Трансмиссия

Новые полуосевые шестерни дифференциала.

Новые сателлиты дифференциала.

Новые полуоси заднего моста.

Изменена шестерня пятой передачи вторичного вала.

Модернизирован блок шестерен заднего хода и пятой передачи.

Изменён картер сцепления.

Модернизирован передний и задний мост.

Передняя подвеска

Более жёсткий узел крепления переднего редуктора.

Стабилизатор поперечной устойчивости перенесен в переднюю часть подвески.

Шасси

Роликовый подшипник передней ступицы заменен на двухрядный шариковый, теперь не требуется регулировка зазоров подшипника.

Изменён поворотный кулак: улучшена устойчивость при торможении (отрицательное плечо обката), уменьшены габариты кулака.

Внедрён вентилируемый тормозной диск увеличенного диаметра: повышена эффективность торможения.

Визуально обновлённую Lada Niva Travel можно будет опознать по более эффективной полностью светодиодной передней оптике (в базовой версии останутся галогеновые фары), новом переднему бамперу и иной решётке радиатора, которая получила направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение ради улучшения охлаждения двигателя в сложных условиях эксплуатации. Появятся и 17-дюймовые колёса с новыми шинами, но они также будут атрибутами топовых комплектаций.

© АВТОВАЗ

Легенда с огоньком: всё о новой Lada Niva Sport

На рынок улучшенная Lada Niva Travel должна выйти в четвёртом квартале 2025 года. Модель, естественно, станет дороже предшественника, но не столь существенно на фоне доработок вырастут цены — базовая комплектация, по предварительной информации, обойдётся покупателям от 1 400 000 рублей, а на 50 000 рублей дороже окажется первая версия с LED-оптикой. Прибавка в стоимости топовых вариантов составит около 160 000 рублей, однако более точные данные о ценах появятся уже ближе к старту продаж.

© АВТОВАЗ

Но уже точно известно, что на этом работа с внедорожниками Lada в Тольятти не закончится. Для Niva Travel не исключено очередное обновление, которое коснётся интерьера, никак не поменявшегося в ходе текущей модернизации машины, а вот Niva Legend ждут более существенные изменения — культовый автомобиль получит 90-сильный мотор 1.8, 5-ступенчатую механическую коробку передач, переднюю подвеску и тормоза от Lada Niva Travel. Впрочем, пока это дело будущего — подробности об улучшенной версии легендарной «Нивы» появятся в 2026 году.