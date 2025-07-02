Мотор, тормоза и подвеска: всё об улучшенной Lada Niva Travel и будущем Lada Niva Legend
В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил модернизированный внедорожник Lada Niva Travel. Модель, которая является одним из бестселлеров российского рынка новых автомобилей, получила обновлённую внешность, но главное — новый мотор. О том, что представляет из себя силовой агрегат, что кроме двигателя поменялось в модели и какие перспективы ждут Niva Travel, а вместе с ней и классическую Lada Niva Legend мы узнали из первых рук от специалистов российского автогиганта.
Рассказывая о новинке, директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков, в числе прочего ответил на вопрос-претензию о том, почему столь нужный Niva Travel двигатель появился так поздно. По словам специалиста, в 2022 году на фоне сложившейся в российском автомобильном бизнесе ситуации у тольяттинского автогиганта оказались развязаны руки — партнёры из Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance больше не диктовали вектор развития и приоритетные для Lada направления работы, что позволило в полной мере прислушаться к пожеланиям клиентов и не просто сохранить Lada Niva Travel (а ведь её могло и не быть, если бы альянс смог воплотить в жизнь свои планы), а ещё и внести необходимые покупателям модели изменения. И главным из них стал более тяговитый двигатель, на нехватку которого давно жаловались владельцы внедорожника.
Новое «сердце» внедорожника
За пару лет удалось провести необходимые работы и в 2025 году под капотом Lada Niva Travel появился двигатель ВАЗ-11184 — за этим индексом скрывается «гибрид» блока цилиндров и коленвала от 16-клапанного мотора 1.8 и головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров и модуля впуска от 8-клапанного мотора 1.6. Такой вариант двигателя оказался оптимальным вариантом для модернизации автомобиля, поскольку завод опробовал все доступные в его гамме силовые агрегаты и убедился на практике, что именной такой двигатель и нужен машине.
Более мощный мотор, как отметил главный инженер проекта Lada Niva Дмитрий Грунвальд, потребовал бы куда более серьёзных изменений в конструкцию автомобиля — пришлось бы фактически создавать новую коробку передач, глубоко перерабатывать всю трансмиссию, подвеску и с учётом этих изменений стоимость доработок, а вместе с ней и итоговая цена улучшенной машины оказались бы за гранью разумного.
Самым сбалансированным вариантом оказалась интеграция под капот нового двигателя вкупе с доработками коробки передач, тормозов и подвески. Мотор получил более полусотни изменений, которые затронули системы впуска и выпуска, топливную систему и систему охлаждения. Всё ради того, чтобы повысить надёжность агрегата и оптимизировать его характеристики под внедорожник. Новый мотор 1.8 развивает мощность 90 л.с. и 153 Нм крутящего момента — прибавка составил 7 л.с. и 24 Нм, что не бог весть какой показатель.
Но параметры эти взяты не с потолка. Во-первых, 90-сильный мотор выгоден с точки зрения налога как для автопроизводителя, что позволяет не увеличивать дополнительно стоимость машины для покупателей, так и для автовладельцев, которые получают модель с налоговыгодными характеристиками. Во-вторых, уже на 1000 об/мин новый мотор развивает 124 Нм крутящего момента, что лишь на 5 Нм меньше, чем пиковая отдача старого двигателя 1.7.
Это та самая прибавка тяги на низах, о чём давно просили АвтоВАЗ. Ощутить её можно будет на бездорожье, а на асфальте более важно, что разгон с места до 100 км/ч сократился на 3 секунды, а с 80-120 км/ч сразу на 20 секунд — более эластичный двигатель существенно упростит жизнь водителю на дорогах общего пользования, особенно на загородных трассах. Заявлено, что двигатель стал и более экономичным — от 3% до 30% в отдельных режимах. Добиться этого помогли внесённые в конструкцию мотора изменения.
280 «лошадей» и независимая подвеска: всё о безумной Lada Niva Sport Turbo
Новый агрегат получил поршни от двигателя 1.8 Evo и оптимизированную камеру сгорания, новый маховик с подшипником первичного вала в сборе, новую более производительную топливную рампу, оптимизированную систему охлаждения с расположен на блоке цилиндров термостатом, переработанную систему впуска с упрощенной возможностью замены воздушного фильтра, экран выпускного коллектора с улучшенными термоизоляционными свойствами, новые масляный картер и маслоприёмник, более защищённая от грязи нижняя крышка ГРМ, а также новый блок управления двигателем — антисанкционный с оптимизированными под Lada Niva Travel калибровками.
Оригинальные детали двигателя Lada Niva Travel:
- Контроллер системы управления двигателем (санкционностойкий блок, новые калибровки).
- Система впуска (снижено сопротивление потока, снижен шум).
- Масляный картер (улучшено охлаждение масла, оптимизирована зона забора масла для обеспечения стабильной подачи в условиях бездорожья).
- Отводящий патрубок системы охлаждения (адаптация системы охлаждения).
- Приёмник масляного насоса (выполнен из пластика, оптимизирована зона забора масла для обеспечения стабильной подачи в условиях бездорожья);
- Корпус рампы форсунок (объём корпуса увеличен более чем вдвое, подключение к топливной магистрали через быстроразъёмное соединение, снижены пульсации давления топлива при работе двигателя).
- Поршень (трёх компонентное маслосъёмное кольцо с 1.8 Evo, оптимизирована камера сгорания, исключение контакта с клапаном).
- Трубка и указатель уровня масла (адаптация двигателя в подкапотное пространство);
- Уплотнитель ГРМ (на нижней защитной крышке — для уменьшения рисков загрязнения рабочей зоны привода ГРМ).
- Сцепление (переработано для передачи крутящего момента более 150 Нм).
- Экран выпускного коллектора (снижение термонагруженности подкапотного пространства).
- Термостат (улучшена эффективная системы охлаждения).
- Трубы системы охлаждения (адаптация двигателя в подкапотном пространстве).
Как подчеркнул начальник управления проектирования силового агрегата Григорий Лычев, всё это вкупе позволило обеспечить высокую эластичность за счёт прибавки момента на низких и средних оборотах, снизить риск повышенного расхода масла, дать защиту от поломки за счёт «безвтычных» поршней, которые при обрыве ремня ГРМ не загибают клапаны, уменьшить расход топлива. За счёт новых материалов и технологий удалось на 25 кг облегчить двигатель, сохранив при этом простоту и удобство обслуживания мотора.
Но этим технические изменения в Lada Niva Travel не ограничились. Новый двигатель потребовал модернизации и коробки передач. Помимо полностью нового сцепления, которое было разработано для новинки, в трансмиссии появились шесть новых или обновлённых деталей — картер сцепления, блок шестерён задней и пятой передач, шестерня пятой передачи вторичного вала, полуосевые шестерни и сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста и передний мост. Изменения в конструкцию деталей в сочетании с новыми материалами позволили повысить надёжность трансмиссии, а заодно дают возможность раскрыть весь потенциал двигателя 1.8.
Не новым двигателем единым
Новый мотор потянул за собой изменения в подвеске, которые внесены с тем, чтобы сделать машину более приятной и надёжной в управлении. Например, стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске перенесли вперёд, избавив его от необходимости играть роль ещё и опоры в подвеске — теперь это отдельная деталь. В итоге получилось улучшить ездовые повадки внедорожника, а заодно и его комфорт, снизив уровень вибраций в салоне. Под меньшую массу двигателя скорректировали настройки передних амортизаторов и внедрили иные пружины в переднюю подвеску, а сзади ограничились перекалибровкой стоек.
Серьёзные изменения коснулись тормозов. Тормоза, суппорта которых заимствованы у Lada Vesta, получили более крупные и более эффективные вентилируемые диски, роликовый подшипник передней ступицы заменен на двухрядный шариковый, не требующий регулировки зазоров подшипника, а более компактный поворотный кулак улучшил устойчивость автомобиля при торможении. Более того, у Niva Travel стала даже лучше аэродинамика! Новый гибкий спойлер под передним бампером на скоростях от 90 км/ч увеличивает прижимную силу на передней оси сразу на 26%, а это положительно сказывается на поведении машины на дороге. При этом обещают, что проходимость не пострадает — и клиренс, и угол въезда остались прежними.
Трансмиссия
- Новые полуосевые шестерни дифференциала.
- Новые сателлиты дифференциала.
- Новые полуоси заднего моста.
- Изменена шестерня пятой передачи вторичного вала.
- Модернизирован блок шестерен заднего хода и пятой передачи.
- Изменён картер сцепления.
- Модернизирован передний и задний мост.
Передняя подвеска
- Более жёсткий узел крепления переднего редуктора.
- Стабилизатор поперечной устойчивости перенесен в переднюю часть подвески.
Шасси
- Роликовый подшипник передней ступицы заменен на двухрядный шариковый, теперь не требуется регулировка зазоров подшипника.
- Изменён поворотный кулак: улучшена устойчивость при торможении (отрицательное плечо обката), уменьшены габариты кулака.
- Внедрён вентилируемый тормозной диск увеличенного диаметра: повышена эффективность торможения.
Визуально обновлённую Lada Niva Travel можно будет опознать по более эффективной полностью светодиодной передней оптике (в базовой версии останутся галогеновые фары), новом переднему бамперу и иной решётке радиатора, которая получила направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение ради улучшения охлаждения двигателя в сложных условиях эксплуатации. Появятся и 17-дюймовые колёса с новыми шинами, но они также будут атрибутами топовых комплектаций.
Легенда с огоньком: всё о новой Lada Niva Sport
На рынок улучшенная Lada Niva Travel должна выйти в четвёртом квартале 2025 года. Модель, естественно, станет дороже предшественника, но не столь существенно на фоне доработок вырастут цены — базовая комплектация, по предварительной информации, обойдётся покупателям от 1 400 000 рублей, а на 50 000 рублей дороже окажется первая версия с LED-оптикой. Прибавка в стоимости топовых вариантов составит около 160 000 рублей, однако более точные данные о ценах появятся уже ближе к старту продаж.
Но уже точно известно, что на этом работа с внедорожниками Lada в Тольятти не закончится. Для Niva Travel не исключено очередное обновление, которое коснётся интерьера, никак не поменявшегося в ходе текущей модернизации машины, а вот Niva Legend ждут более существенные изменения — культовый автомобиль получит 90-сильный мотор 1.8, 5-ступенчатую механическую коробку передач, переднюю подвеску и тормоза от Lada Niva Travel. Впрочем, пока это дело будущего — подробности об улучшенной версии легендарной «Нивы» появятся в 2026 году.