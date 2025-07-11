F1 с Брэдом Питтом — лучший фильм о Формуле 1?

3 июля в некоторых российских кинотеатрах стартовал прокат F1 the Movie — формально нишевый проект, посвящённый автогонкам, стал блокбастером и самым кассовым кинопроектом Apple. Картина спасла подразделение Apple Original Films, привлекла новую аудиторию к чемпионату мира и подарила немало ярких эмоций поклонникам Формулы 1. Новый фильм есть за что похвалить, но и поводы его покритиковать имеются.

© Warner Bros.

Спортивная драма, снятая Warner Bros. Pictures и Apple Original Films при непосредственной поддержке Формулы 1, собрала звёздный состав: режиссёром выступил Джозеф Косински, автором сценария — Эрен Крюгер, а продюсером — Джерри Брукхаймер. Это же трио работало вместе над проектом «Топ Ган: Мэверик». Помочь им создать фильм, который бы более-менее точно отражал суть автогонок, взялся Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы 1 и обладатель множества рекордов серии получил статус сопродюсера проекта.

Международная автомобильная федерация FIA и участники Формулы 1 активно участвовали в создании проекта на протяжении сезонов 2023 и 2024, что добавило фильму реализма.

Забастовка сценаристов и актёров Голливуда в 2023 году поставила работу над проектом на паузу и привела к увеличению бюджета: часть отснятого материала пришлось переснимать из-за перемен в Формуле 1 и критики со стороны профессиональных гонщиков. Так что в какой-то момент судьба фильма оказалась под вопросом.

Впрочем, работу в итоге довели до конца — мировая премьера картины прошла 16 июня 2025 года в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, собрав на красной ковровой дорожке представителей Формулы 1, а в широкий прокат фильм вышел 27 июня.

На кону стоял не только финансовый успех проекта, но и будущее всего киноподразделения Apple, которое после ряда не самых удачных релизов оказалось под угрозой закрытия. В итоге ставка сыграла — за первую неделю проката F1 собрал 144 миллиона долларов, а за десять дней сумма составила более 290 миллионов при общем бюджете около 250–300 миллионов.

Фильм оказался самым кассовым кинопроектом компании Apple и самым успешным дебютом в кинокарьере Брэда Питта, сыгравшего одну из главных ролей. Это тем более интересно, что у американца в портфолио есть немало рассчитанных на куда более широкую аудиторию картин, так что этот результат указывает на многое. В чём секрет успеха F1? Попробуем разобраться. И если вы не смотрели, но планируете посмотреть фильм, будьте осторожны — дальше без спойлеров не обойдётся.

История фильма строится вокруг стареющего американского гонщика, экс-пилота Формулы 1 Сонни Хейса, которого играет Брэд Питт. Спортсмен, лучшие годы карьеры которого уже позади, перебивается случайными заработками, выступая в разных гоночных дисциплинах за разные команды. Его карьера в Формуле 1 завершилась после серьёзной аварии, личная жизнь пошла под откос — три развода! — из-за увлечения азартными играми, но победа в марафоне «24 часа Дайтоны» позволяет перезагрузить карьеру.

© Warner Bros.

Хавьер Бардем и Бред Питт в фильме «F1» (2025)

Бывший напарник по Формуле 1, а ныне владелец команды APXGP Рубен Сервантес в исполнении Хавьера Бардема, привлекает своего друга в надежде спасти проект. Инвесторы продадут команду, если APXGP, занимающая последнее место в Кубке конструкторов, не выиграет хотя бы один из девяти оставшихся Гран При в сезоне. Сонни неохотно соглашается и становится напарником амбициозного молодого пилота Джошуа Пирса в исполнении Дэмсона Идриса, запуская тем самым типично голливудскую историю.

С самого начала между напарниками назревает конфликт. Хейс, стремясь вновь заявить о себе, игнорирует приказы команды, спортсмены устраивают аварии и всячески мешают своим соперникам по Формуле 1. Параллельно Сонни крутит роман с техническим директором APXGP Кейт Маккеной (её играет Керри Кондон), а внутри команды развиваются интриги в борьбе за сферы влияния.

Однако согласно голливудской традиции всё заканчивается хэппи-эндом. Непримиримые соперники Сонни Хейс и Джошуа Пирс учатся друг у друга, что идёт на пользу коллективу. А натянутые отношения членов APXGP, которые едва-едва не разваливают коллектив, налаживаются. В итоге это приводит к тому, что в последний момент, собравшись в единый организм, команда добивается желаемой цели и спасает сама себя.

За что F1 the Movie стоит похвалить

Максимальный реализм

В новом проекте реалистичность поставили во главу угла. Образ Сонни Хейса списан с британца Мартина Доннели, который в 1990 году в составе Lotus (по сюжету фильма именно за эту команду выступали Хейс и Сервантес) попал в серьёзную аварию. Множественные травмы привели к завершению его карьеры в Формуле 1, и впоследствии Доннели отметился стартами в сериях меньшего уровня.

Во время съёмок Брэд Питт и Дэмсон Индрис лично управляли гоночной техникой — естественно, не болидами Формулы 1, а переделанными Mercedes-AMG и Carlin Motorsport (машинами моносерии Формула 2), а съёмки проходили не просто на трассах чемпионата мира, но и непосредственно в рамках Гран При! До того никто из создателей художественных фильмов не получал такой возможности.

Непосредственными участниками проекта стали все пилоты Формулы 1, выступавшие в 2023 и 2024 годах, которые отметились камео. Кроме гонщиков, в фильме встречаются генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали, руководители команд Зак Браун (McLaren), Кристиан Хорнер (Red Bull Racing), Гюнтер Штайнер (Haas), Фредерик Вассёр (Ferrari), Джеймс Ваулз (Williams) и Тото Вольф (Mercedes-AMG), а также Лоуренс Стролл, владелец Aston Martin и отец пилота Лэнса Стролла.

Заезды комментируют реальные ведущие трансляций Sky Sports F1 Мартин Брандл и Дэвид Крофт, а в эпизодах встречаются заводской гонщик Porsche Патрик Лонг в роли напарника Сонни Хейса в гонке « 24 часа Дайтоны», эксперт и ведущий Уилл Бакстон и голландский диджей Тиесто. В титрах отметили даже Роско — возможно, самого известного в мире английского бульдога, которым владеет Льюис Хэмилтон.

Качественные съёмки

© Warner Bros.

Голливудские проекты отличаются качеством съёмок, однако зачастую самые яркие моменты создаются с помощью компьютерной графики. Но в случае с F1 авторы фильма решили не идти на компромиссы. Отточив навыки на площадке «Топ Ган: Мэверик», Косински перенёс свой опыт на автогонки. Тем более, что в этом ему помогала FIA, имеющая колоссальные знания по съёмкам Формулы 1 в самых разных ракурсах.

Естественно, то качество видео, которое подходит для прямых эфиров, не годится для широкого экрана, поэтому в сотрудничестве с Apple были созданы специальные камеры на основе использованных в iPhone технологий. На каждый болид устанавливалось до четырёх камер, а Panasonic подготовил специальный пульт для управления ими ради съёмок панорам. Дополнением к специально отснятым кадрам стали отрезки реальных телетрансляций гонок.

Помимо этапов Формулы 1 съёмки проходили и на других трассах. Так, в сценах марафона «24 часа Дайтоны» Porsche 911 GT3 R №120 команды Wright Motorsports выступал в цветах вымышленной команды Chip Hart Racing из фильма. Съёмки в штаб-квартире APXGP велись в реальном технологическом центре McLaren в Уокинге, а Williams предоставила свою аэродинамическую трубу для некоторых кадров. Сцены на гоночном симуляторе снимались в штаб-квартире Mercedes-AMG в Брэкли.

Если принять во внимание, что отдельные эпизоды снимались специально с участием вымышленной команды APXGP и привлечением реальных участников Формулы 1 на гонках при реальных зрителях, погружение в атмосферу чемпионата мира получилось максимальным. Для проекта, рассчитанного на широкую аудиторию, это идеальный формат, позволяющий привлечь в число болельщиков Формулы 1 и тех, кто ничего о гонках до просмотра блокбастера и не знал.

Эффектное промо

Обычно выпуск нового фильма сопровождается классической рекламной кампанией с трейлерами и прочими активностями, но для проекта о Формуле 1 развернулось куда более масштабное во всех отношениях промо. Даже трейлер и тот сделали особым — Apple выпустила «тактильный трейлер», который при воспроизведении на iPhone с Taptic Engine пульсирует и вибрирует в такт с происходящему на экране, позволяя физически ощутить многое из того, что демонстрируется в фильме. Кроме того, всемирная конференция разработчиков Apple 2025 года (WWDC) началась с того, что топ-менеджер Apple Крейг Федериги «проехал» на болиде APXGP по крыше Apple Park.

В гонке «24 часа Ле-Мана» 2025 года Porsche 911 GT3 R №90 команды Manthey Racing выступал в ливрее, похожей на ту, которая использовалась для съёмок в «24 часах Дайтоны» 2024 года. А в гонке «6 часов Глена» 2025 года тот же Porsche 911 GT3 R №120 компании Wright Motorsports, который использовался для съёмок, примерил раскраску машины из фильма.

Hot Wheels выпустила модель автомобиля APXGP, которым в фильме управлял персонаж Брэда Питта, в масштабе 1:64. А в некоторых странах Латинской Америки McDonald's включил модель болида APXGP в масштабе 1:43 в «Хэппи мил».

Но, пожалуй, самыми интересными промо стали специальные проекты от «спонсоров» команды APXGP. Так, часовая компания IWC Schaffhausen выпустила чёрно-золотые хронографы в стиле APXGP, Tommy Hilfiger запустил линию одежды, посвящённую вымышленной команде, а Mercedes-AMG представил ограниченную версию спорткара Mercedes-AMG GT 63 APXGP в цветах гоночного коллектива из фильма.

За что F1 the Movie нужно поругать

Не самый оригинальный сюжет

© Warner Bros.

Старый опытный герой, который возвращается к своему делу после длительного вынужденного безделья на фоне личных драм и вступает в схватку с молодым амбициозным напарником, чтобы в итоге всё завершилось взаимным уважением и общей победой. Такой сюжет встречается во множестве голливудских фильмов. Разница только в том, в каком антураже разворачивается история. В данном случае классический конфликт погружён в атмосферу Формулы 1.

Понятно, что в чемпионате мира подобных историй в достатке, однако встречаются реальные сюжеты и покруче! Впрочем, настоящие жизненные коллизии лучше всего показаны в документальном сериале «Гонять, чтобы выжить» от Netflix. Фильм F1 о другом — он рассчитан на максимально широкую аудиторию, львиная доля которой может вообще ничего не знать о Формуле 1. А потому знакомая канва событий в новых обстоятельствах должна упростить понимание происходящего на экране непосвящённому в тонкости автоспорта зрителю.

Нереалистичные моменты

Аналогично обстоят дела и с многими деталями в фильме, которые незнакомым с автоспортом вообще и с Формулой 1 в частности не покажутся чем-то нереалистичным. Но у фанатов гонок вызовут лишь снисходительную улыбку. Возвращение 50-летнего пилота в Формулу 1 после 30-летнего перерыва? Кармагеддон на трассе во время Гран При Венгрии? Спасение попавшего в аварию гонщика его напарником, а не маршалами на трассе? Ночные тусовки гонщиков в дни Гран При Лас-Вегаса? Обновления болида, которые попирают все законы физики? Серьёзно?

Всё это у знатоков Формулы 1 не вызовет ничего, кроме фейспалма. Однако у незнакомых с гонками зрителей вполне может разжечь интерес к чемпионату мира. Другое дело, не разочаруются ли новообращённые поклонники Формулы 1 в реальных трансляциях, когда поймут, что многое из фильма F1 было выдумано его создателями и не встречается в настоящих гонках? Так что тут создатели блокбастера и промоутеры Формулы 1 могут добиться обратного результата…

Заявка на сиквел

Практически в день премьеры F1 Джозеф Косински заявил, что рассматривает возможность съёмок второй части фильма. Более того, режиссёр проекта хочет воссоединить в одной картине Брэда Питта и Тома Круза, снимавшихся вместе в 1994 году в фильме «Интервью с вампиром». Сиквел может стать кроссовером двух проектов о гонках — собственно F1 с Брэдом Питтом и «Дней грома», где Коул Трикл в исполнении Тома Круза из формульных гонок переходит в NASCAR. По мнению Джозефа Косински, вполне может состояться история, в которой два киногероя в какой-то момент своей карьеры где-то выступали вместе, а значит, можно экранизировать эту историю.

Памятуя о том, что сиквелы редко получаются лучше своих предшественников, трудно ожидать от потенциального проекта чего-то интересного. F1 рискует превратиться во франшизу а-ля «Форсаж», в которой фильмы клепаются исключительно ради заработка. Об осторожном отношении к сюжету и опасности испортить историю заявил и Льюис Хэмилтон — к словам самого успешного пилота в истории Формулы 1 и одного из продюсеров блокбастера его создателям точно стоит прислушаться.