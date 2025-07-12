Разрыв шаблона: 5 очень странных концептов от именитых брендов

Автомобильный рынок меняется на глазах. Причём речь идёт не только о новых технологиях и дизайне, но и о формате моделей. Так, в люксовом сегменте на смену классическим роскошным седанам с бензиновыми моторами идут лифтбеки с электрической силовой установкой и очень необычным дизайном. Тем интереснее, что такие эксперименты — обещано, что почти все они станут серийными моделями! — проводят не безымянные стартапы, а признанные гранды автомобилестроения вроде Audi, Bentley, Jaguar и других. Рассказываем о пяти необычных концептах, которые за последние несколько лет показали старейшие автомобильные марки.

© Bentley

Bentley EXP 15

Новый концепт-кар, ставший первой машиной Bentley с обновлённым фирменным логотипом, создан дизайнерами под впечатлением от классического Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman 1930 года. Немаленький автомобиль длиной более пяти метров имеет ассиметричный кузов с одной классической дверью справа и парой распашных дверей слева, которые открывают доступ в салон через огромный проём без центральной стойки. Сдвигается и сегмент крыши, а подъёмная крышка багажника дополнена откидным бортом, который превращается в скамейку для отдыха. Вместе с держателем для бутылок и бокалов получается весьма комфортное место для пикника.

© Bentley

Интерьер, существующий пока лишь в виде рендера, представляет собой сочетание классики и футуризма. За традиции отвечают физические клавиши, отделка текстилем и деревом, а будущее воплощают многочисленные экраны в салоне и сверхроскошное пассажирское кресло-кокон с левой стороны. Последнее можно трансформировать в удобный диван для длительных поездок, а при необходимости легко сдвинуть к передней панели, освободив место для дополнительного багажа. Дополнительный грузовой отсек предусмотрен и в передней части кузова, поскольку EXP 15 — электромобиль. Правда, никакие технические характеристики, кроме типа силовой установки и полного привода, не раскрыты.

Jaguar Type 00

Равно как EXP 15 призван продемонстрировать дизайн перспективных Bentley, так и Type 00 создавался с целью показать будущее Jaguar. Машина, которую продемонстрировали в 2024 году на выставке современного искусства Miami Art Week, произвела эффект разорвавшейся бомбы — такого единодушия в неприятии концепт-кара автомобильная индустрия не знала давно! Прототип, открестившийся от исторического наследия марки, оказался одиозным для поклонников Jaguar.

© Jaguar

Электромобиль с дверями типа «крылья бабочки», глухой задней частью, 23-дюймовыми колёсами и узкой оптикой оказался абсолютно не похож на всё, что прежде делали в Ковентри. Равно как и интерьер с массивным продольным «ребром» и парой подъёмных экранов не вызвал никакого ощущения уюта, с которым традиционно ассоциируются салоны британских автомобилей.

Впрочем, на решение о выходе серийной модели по мотивам Type 00 неоднозначная реакция публики никак не повлияла. Обещают, что будущий серийный электромобиль получит новую платформу Jaguar Electric Architecture с силовой установкой мощностью около 1000 л.с. и будет обладать запасом хода порядка 770 км.

Mercedes-AMG Concept AMG GT XX

Вслед за британцами по пути поиска новых вариантов завоевания рынка, где классические седаны постепенно теряют популярность, идут и немцы. И они точно так же делают ставку на электромобили. Причём последние представляют интерес даже для подразделения Mercedes-AMG, которое в первую очередь ассоциируется с мощными бензиновыми двигателями.

© Mercedes

Предвестником мощного и роскошного электрокара от мастеров из Аффальтербаха стал концепт-кар Concept AMG GT XX — огромный лифтбек с тщательно проработанной аэродинамикой (даже колёса имеют подвижные аэродинамические элементы!), внешними светодиодными экранами и яркой люминесцентной окраской кузова.

В салоне, выполненном в нарочито спортивном стиле, мультифункциональный руль-штурвал сочетается с карбоновыми креслами-ковшами с многоточечными ремнями безопасности, цифровой панелью приборов и 14-дюймовым экраном мультимедийной системы MBUX.

Отделан салон углепластиком и новыми синтетическими материалами, созданными в том числе из переработанных гоночных шин. Построенная на новой платформе AMG.EA машина имеет 1360-сильную силовую установку из одного электромотора на передней оси и двух — на задней. Они будут работать в связке с 800-вольтовой батареей из никеля, кобальта, марганца и алюминия. Обещано, что серийная модель по мотивам концепт-кара появится совсем скоро.

Audi grandsphere concept

На фоне конкурентов флагманская модель будущего от Audi выглядит максимально приближенной к серийному воплощению. Хотя классическим седаном её тоже не назвать — как и другие концепт-кары, это лифтбек.

© Audi

Беспилотный Audi grandsphere concept получил кузов, лишённый центральной стойки, с распашными дверями, которые заходят на крышу. Роскошный интерьер, созданный по мотивам самолётных салонов первого класса, отделан деревом, металлом, шерстью и искусственной тканью из переработанных материалов. Отдельно подчёркивается отсутствие привычных экранов в салоне. Вместо них — проекционные дисплеи, голосовой ассистент и система отслеживания жестов и взглядов для управления системами машины.

Руль и педали хоть и присутствуют, но могут убираться в режиме беспилотного вождения. Audi grandsphere concept построен на платформе Premium Platform Electric, которая подразумевает полный привод за счёт двух электромоторов, полноуправляемое шасси и активную пневмоподвеску.

Заявлено, что 720-сильный электромобиль с 800-вольтовой батареей на 120 кВт∙ч будет иметь запас хода не менее 750 км. И пока grandsphere concept из всей пятёрки концептов выглядит самым близким к серийному образцу.

Lagonda Vision Concept

Британский автопром начал радикальные эксперименты с дизайном не с Bentley и даже не с Jaguar, а с Aston Martin. Переживающая непростые времена марка планировала исправить своё положение созданием суббренда Lagonda. Под историческим для компании именем намеревались выпускать роскошные кроссоверы и седаны. Прообразом последнего стал представленный в 2018 году в Женеве Lagonda Vision Concept.

© Lagonda

Естественно, это электромобиль, который за счёт особенностей силовой установки позволяет максимально эффективно использовать пространство в салоне. Как заявляли авторы проекта, они сначала в заданных габаритах скомпоновали максимально просторный интерьер, а потом вокруг него «возвели» кузов. В итоге получился своего рода гибрид седана и минивэна с четырьмя распахивающимися навстречу друг другу дверями.

Дорогие материалы отделки, автопилот и современные технологии — всё это должно было войти в оснащение модели, выход которой ожидался в 2023 году. Однако суббренд Lagonda умер, так и не родившись.