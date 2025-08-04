От Tesla до Lada: как автопроизводители защищают свои машины от угона

Недавно в TikTok прогремел ролик американца по имени Брэндон, где он подробно разобрал систему защиты своей Tesla Model Y. Видео, которое завирусилось, наглядно показало, почему американский электрокар — крепкий орешек для угонщиков. Рассказываем, чем защищена Tesla, а заодно разбираемся, как обстоят дела с защитой от угона у популярных в нашей стране марок машин.

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Tesla: неприступная цифровая крепость

В своём видео Брэндон показал, что его Model Y — это настоящий кошмар для угонщиков. Во-первых, здесь используются цифровые ключи с банковским уровнем защиты — 256-битное шифрование, как в платёжных системах. Это значит, что популярный среди воров метод relay-атаки (когда сигнал ключа перехватывают и усиливают) здесь не работает.

Даже если злоумышленник каким-то чудом попадёт в салон, ему всё равно не тронуться с места без специального PIN-кода. Причём цифры на экране каждый раз «перепрыгивают» на новые места, так что подглядеть или угадать код по отпечаткам пальцев не получится.

Через приложение на смартфоне хозяин может в любой момент посмотреть, где находится машина, а в крайнем случае — вообще заблокировать её дистанционно. Правда, есть нюанс: для этого нужно, чтобы в месте нахождения авто был сотовый сигнал.

С 2018 года все Tesla получили дополнительную защиту — теперь их электронику нельзя взломать через диагностический разъём OBD-II, который так любят использовать угонщики.

Но есть и слабое место: если просто увезти машину на эвакуаторе, все эти умные системы окажутся бесполезны. Да и PIN-код теоретически можно подобрать специальными программами. А если спрятать авто в клетке Фарадея, изолировав его от внешних электрических полей, то GPS перестанет работать.

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Lada: скромно, но прогресс есть

С защитой у наших Lada ситуация попроще, но в последние годы и здесь есть подвижки. Так, с 2018 года все новые модели (Granta, Vesta, Niva Travel) в базе получили иммобилайзеры — системы, которые не дадут завести мотор без «родного» ключа. Правда, специалисты говорят, что защита у них не самая современная, и опытные угонщики её легко обходят.

В большинстве комплектаций есть электронная блокировка руля — вытащил ключ из замка, и руль не повернуть. От «механики» это защищает, а вот от взлома электроники — нет. Главная беда Lada — CAN-шина (Controller Area Network — «цифровая сеть управления») — технология обмена данными между электронными блоками и исполнительными устройствами автомобиля. С её помощью можно перепрошить электронные мозги машины через всё тот же OBD-разъём. Именно так угоняют большинство Lada.

Зато новая Vesta NG в 2024 году получила обновлённую электронику с лучшей защитой и опциональный GSM-модуль с GPS. Устройство действительно повышает защиту от угона, однако насколько это серьёзная преграда пока непонятно — независимых тестов ещё не было.

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Китайцы: золотая середина

В последние годы автомобили из Поднебесной демонстрируют значительный прогресс в области защиты от угона, при этом уровень безопасности варьируется в зависимости от модели и комплектации.

Chery Tiggo 4 оснащается современным иммобилайзером с динамическим кодом, который изменяется при каждом запуске двигателя, что существенно затрудняет перехват сигнала злоумышленниками. Производитель применяет защищённую CAN-шину, однако следует учитывать, что уровень её защиты в старших моделях, таких как Tiggo 8 Pro, заметно выше благодаря усовершенствованным алгоритмам. Стандартный противоугонный комплекс также включает автоматическую блокировку рулевой колонки при извлечении ключа зажигания.

Geely Monjaro может похвастать более продвинутой системой. Особое внимание в ней уделено защите электронных систем — сигнал ключа зажигания шифруется по сложным алгоритмам, сопоставимым с банковскими стандартами безопасности, а конструкция OBD-разъёма включает дополнительные меры защиты от несанкционированного доступа. При обнаружении попытки взлома система автоматически активирует звуковую сигнализацию и через мобильное приложение передаёт координаты транспортного средства владельцу.

Voyah Free демонстрирует весьма крутой и комплексный подход к безопасности, включающий многоуровневую систему защиты. Наряду с традиционными брелоками и мобильным приложением, автомобиль предлагает альтернативный способ авторизации с помощью NFC-карт, использующих криптографическую защиту данных. Да-да, как у Теслы. Особенностью электронной архитектуры является применение изолированных CAN-сетей, что значительно усложняет возможность взлома через стандартный диагностический разъём.

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Выводы

Когда речь заходит о защите от угона, Tesla действительно задаёт высокую планку с её цифровыми ключами банковского уровня шифрования, PIN-кодом с плавающей клавиатурой и возможностью дистанционного отслеживания. Однако даже такой технологичный автомобиль не является полностью неуязвимым — профессионалы могут попытаться угнать его с помощью эвакуатора или изолировать от сетей в клетке Фарадея.

Если же сравнивать с более доступными вариантами, то современные китайские модели вроде Geely Monjaro или Voyah Free предлагают достойную защиту за свои деньги, используя динамические коды иммобилайзеров и защищённые CAN-шины. Российские Lada, особенно новые Vesta NG, хотя и отстают от китайских аналогов, тоже постепенно улучшают свою противоугонную систему.

Главное правило для любого автовладельца — не полагаться только на штатные системы защиты. Дополнительные механические блокираторы, скрытые «секретки» и GPS-маяки существенно повышают безопасность автомобиля. И, конечно, всегда стоит помнить о базовых мерах предосторожности — парковаться на освещённых охраняемых местах и не оставлять в салоне ценные вещи. Ведь даже самая совершенная защита не сработает, если сам владелец пренебрегает элементарной бдительностью.