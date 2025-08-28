От DeepSeek до GigaChat: как генеративный ИИ изменит привычные автомобили

Цифровая революция под капотом, похоже, миновала этап простого подключения к интернету и перешла к фазе тотальной осознанности. Теперь искусственный интеллект – это не просто опция, а краеугольный камень, на котором строится безопасность, комфорт и та самая, столь модная нынче, персонализация вождения. Автопроизводители внедряют нейросети и машинное обучение в новые модели, пытаясь превратить банальное средство передвижения в полноценного интеллектуального помощника.

Суперкомпьютер на колёсах и стратегия больших обещаний

В новом мире умных машин особняком стоит Tesla. Искусственный интеллект в их автомобилях – это не просто голосовой помощник, откликающийся на команды «включи подогрев». Нет, это полноценная «мозговая» система под громким именем Tesla Full Self-Driving (FSD) Computer.

Её следующее поколение, Hardware 4 (HW4), и вовсе представляет собой суперкомпьютер на колёсах, созданный для обработки просто немыслимых объёмов визуальных данных. Ключевой прорыв здесь кроется в технологии Occupancy Network – передовой нейросети, которая анализирует пространство вокруг автомобиля, классифицируя и прогнозируя действия не только других водителей и пешеходов, но вообще любых объектов, даже тех, распознавать которые её изначально не учили.

А эти летом компания Илона Маска сделала новый шаг, выпустив для машин обновление 2025.26. Главной его фишкой стал чат-бот Grok четвертого поколения, та самая большая языковая модель от xAI. Вот только, если копнуть поглубже, практическая польза от этого нововведения пока что невелика. Grok не взаимодействует с системами автомобиля и уж тем более не управляет ими, оставаясь, по сути, тем же самым болтливым собеседником, что доступен в смартфоне.

Всё это смахивает на тонкий стратегический ход по расширению экосистемы xAI, а не на реальное функциональное улучшение. Недаром же бета-доступ к нему получили лишь избранные владельцы на американском рынке.

Куда интереснее менее разрекламированная, но более практичная разработка для рынка Китая – голосовой помощник «Привет, Tesla» (Hello, Tesla), рождённый в союзе с DeepSeek и ByteDance. В отличие от Grok, этот ассистент, если верить анонсам, должен напрямую управлять функциями автомобиля: навигацией, мультимедиа, климатом. Впрочем, и здесь не обошлось без привычной для Tesla оговорки – функцию представили как демонстрационную, отложив широкое внедрение на неопределённый срок.

Китайский вектор

Локальные экосистемы и свой особый путь

В Поднебесной большие языковые модели стремительно становятся новым стандартом для любого уважающего себя автопроизводителя. Ярче всего этот тренд иллюстрирует партнёрство китайского подразделения Volvo с технологическим гигантом Baidu.

Шведский автопроизводитель, известный своей сдержанностью, решил доверить умы своих машин для местного рынка AI-платформе китайского коллеги, включая его языковую модель ERNIE. Цель – создание не просто продвинутых систем помощи, а целого персонализированного цифрового опыта, заточенного под специфические предпочтения локальной публики.

Другой исконно китайский бренд Li Auto активно использует искусственный интеллект в своих системах автономного вождения, включая комплекс водительских ассистентов (AD Max) и навигационную систему (NOA). Данные с множества сенсоров передаются на мощные чипы для анализа объектов, с целью последующего предотвращения аварий и автономного передвижения по заданному маршруту.

На обновленных моделях Li в системе AD Max используется механизм «супервыравнивания», который с помощью ИИ учится понимать мышление и предпочтения человека в разных ситуациях, чтобы максимально приблизиться к навыкам управления профессиональных водителей.

Европейский подход

Генеративный ИИ для комфорта и статуса

Ведущие европейские производители развивают свои AI-системы с упором на тотальную персонализацию. Mercedes-Benz в новом E-классе представил медиасистему MBUX Virtual Assistant с генеративным ИИ. Она не просто выполняет команды, а понимает их контекст и учится на привычках автовладельца, заранее предлагая включить подогрев руля морозным утром или активировать массаж кресел перед долгой дорогой.

BMW в флагманских 7-й серии и i7 делает ставку на иммерсивность. Их голосовой помощник понимает естественную речь и разные интонации. А основным инструментом взаимодействия с ним становится 31-дюймовый Theatre Screen для задних пассажиров. По одной лишь команде искусственный интеллект дружно закрывает шторки, приглушает свет и укладывает кресла в оптимальную позу для просмотра, создавая на колёсах настоящий кинозал.

Volkswagen в своей новой модели ID.7 пошёл по пути массовости, встроив технологию ChatGPT прямиком в голосового помощника IDA. Это позволяет водителям не кричать заученные фразы, а вести с автомобилем почти что естественные беседы, как с живым человеком, получая ответы на сложные вопросы и управляя системами салона.

Британцы из Lotus заложили в свой электрический гипер-SUV Eletre мощнейшую AI-архитектуру на чипсете NVIDIA DRIVE Orin. Эта система обрабатывает информацию с 34 датчиков, чтобы не только реализовать автономное вождение высокого уровня, но и интеллектуально управлять энергопотреблением, с учётом стиля вождения и рельефа маршрута.

Корейская философия

AI для безопасности и прогнозирования

Азиатские бренды, в свою очередь, делают ставку на предиктивный анализ и безопасность. Hyundai и Kia на электромобилях платформы E-GMP, таких как Ioniq 5 или EV9, используют искусственный интеллект в умном круиз-контроле. Их система не просто слепо держит дистанцию, а с пристрастием анализирует поведение соседних машин, с завидной точностью предугадывая их манёвры.

Отдельная же система с инфракрасной камерой бдительно следит за позой и взглядом водителя, и, если зафиксированы сонливость или невнимательность, она не просто предупредит, но и автоматически начнёт притормаживать.

Российский рынок

Решения от Сбера и Яндекса

Отечественные разработчики делают только первые шаги на пути внедрения ИИ в автомобили, но перспективы весьма многообещающие. Так, Lada Azimut, новейший кроссовер АвтоВАЗа, получит мультимедийную платформу с голосовым управлением через GigaChat на базе решений Сбера.

Помимо внедренного интеллектуального ассистента на основе GigaChat, она также будет поддерживать карты 2ГИС с пробками в реальном времени, подписку на музыкальный сервис «Звук», оплату топлива через головное устройство и управление различными функциями машины — от подсветки до климат-контроля.

А благодаря авторизации через Сбер ID водитель получит доступ к другим персонализированным сервисам экосистемы. Разработчиком программного обеспечения выступает российская компания Navio.

Другой пример использования ИИ — это голосовая помощница «Алиса» от Яндекса. На сегодняшний день технология внедрена в мультимедийные комплексы таких марок как Lada, Chery, Haval, Tank и другие. На некоторых их моделях «Алиса» уже сейчас управляет климатом, музыкой и навигацией с пробками в реальном времени.

Заключение: экосистемы как новый рубеж

Искусственный интеллект на автомобилях эволюционирует от набора разрозненных скриптов к единой нейросетевой платформе, способной если не на самостоятельное мышление, то уж, как минимум, на комплексное восприятие мира и общение с человеком на новом уровне.

Как показывает пример Tesla с её Grok, даже показная, почти декоративная интеграция LLM уже становится маркетинговой необходимостью, за которой реальная функциональность не всегда поспевает.

Так что ближайшее будущее автопрома уже точно будет определяться не мощностью двигателей или временами разгона, а развитием больших языковых моделей и компьютерного «зрения». Ключевым активом становится не литраж и лошадиные силы, а стратегические партнёрства автопроизводителей с технологическими гигантами, цель которых – создать максимально персонализированную экосистему вокруг водителя, которая будет незримо управлять поездкой.