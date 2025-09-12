Хочешь пользоваться — плати: как автопроизводители внедряют подписку на опции

Традиционная осенняя презентация новинок Apple в 2025 году подарила миру несколько новых гаджетов, которые смогут работать в том числе и с современными автомобилями. Для них у компании из Купертино припасена фирменная система Apple CarPlay Ultra. Правда, похоже, это решение не взлетело. Автопроизводители не стремятся внедрять новый протокол в свои модели, сохраняя верность собственным разработкам, которые позволяют взимать с владельцев машин регулярные платежи за опции.

© Mercedes-Benz

Протокол Apple CarPlay, появившийся в 2014 году, создавался с прицелом на водителей с iPhone, чтобы обеспечить интеграцию смартфонов со штатной мультимедийной системой машины. Для управления используется голосовой помощник Siri или иконки на штатном экране медиасистемы автомобиля, а иногда даже кнопки на руле или центральной консоли машины. Все это повышает безопасность благодаря тому, что водителю не нужно отвлекаться на свой гаджет во время движения.

Представленный в этом году Apple CarPlay Ultra захватывает не только экран мультимедиа, но и дисплеи цифровых приборов. Водители могут выводить на них не только данные мультимедиа и навигационные подсказки, но и настраивать режим отображения информации. В частности, можно создавать особый дизайн для спидометра и тахометра, указателей уровня топлива и температуры двигателя и т.д.

© Apple

Прототип Apple CarPlay Ultra демонстрировался в том числе и на примере автомобилей Porsche, но пока протокол внедрён только в новые модели Aston Martin. И это не случайно. У британской компании недостаточно ресурсов на создание собственной операционной системы для бортовой мультимедиа. Поэтому партнёрство с американским технологическим гигантом стало выходом из ситуации. Aston Martin получил современную мультимедийную систему, а Apple обзавелась реальной платформой для демонстрации своей разработки.

Впрочем, вопреки ожиданиям, CarPlay Ultra пока не снискал популярности у автопроизводителей. После Aston Martin новую версию протокола должны были получить модели Genesis, Hyundai и Kia. Однако они пока свои варианты интеграции не демонстрировали. А другие крупные игроки мирового автопрома и вовсе не заявляют о желании внедрять решение от Apple в свои модели. И основных причин тому две.

© Audi

Во-первых, автопроизводители не хотят делиться с Apple информацией. Чтобы CarPlay Ultra работал с панелью приборов, протоколу нужен доступ к множеству данных с различных систем машины. Передавать важные сведения сторонней компании производители автомобилей не хотят. Об этом открыто заявляли представители Audi, BMW, Mercedes-Benz, Polestar, Renault и Volvo.

Во-вторых, у ведущих концернов есть собственные операционные системы для бортовых мультимедиа, в создание которых вложены огромные силы и средства. Этот софт отвечает не только за информационно-развлекательную систему, но и за работу электронных ассистентов водителя и различных агрегатов, позволяя менять настройки через штатный экран в салоне. Кроме того, фирменная операционная система в последние годы даёт возможность дополнительного заработка. С её помощью клиентам предлагают различные опции в автомобиле в формате платной подписки.

Кто и что продаёт по подписке

Схема, которая хорошо известна пользователям приложений для компьютеров и смартфонов, в последние годы расширяет своё присутствие в автопроме. Первопроходцами в этом деле стали Toyota и BMW. Первая в 2021 году перевела возможность дистанционного запуска двигателя с брелока ключа в пакет подписки Remote Connect. А вторая в 2022-м внедрила сразу несколько платных опций, среди которых оказались подогрев сидений, активный круиз-контроль и адаптивная подвеска.

© Mercedes-Benz

Затем Mercedes-Benz начал предлагать клиентам за доплату разблокировать у электромобиля Mercedes-Benz EQS повышенный угол поворота задних колёс. А чуть позднее для этой модели и более компактного Mercedes-Benz EQE анонсировали платный пакет повышения мощности электромоторов — за регулярные платежи можно существенно улучшить динамику машин.

Похожую услугу недавно запустил и немецкий Volkswagen. Заплатив $22, можно на месяц увеличить мощность двигателя электромобиля ID.3. со стандартных 201 до 228 лошадок. Годовой абонемент стоит $222, бессрочная подписка обойдётся уже в $878.

Примеру этих компаний последовали другие — Tesla начала продавать продвинутую версию своего фирменного автопилота и встроенный видеорегистратор за ежемесячные платежи. Cadillac открыл подписку на свой автопилот Super Cruise, а Audi предлагает за абонентскую плату сделать однозонный климат-контроль двухзонным. Porsche тоже не остались в стороне, внедрив платную подписку на функцию оптимизации расхода энергии на своих электромобилях.

© Tesla

Самый свежий пример расширения платных подписок вновь за Mercedes-Benz. Компания предложила своим клиентам регулярно оплачивать работу не только ряда электронных ассистентов водителя, но и даже фоновую подсветку салона и возможность пользоваться Apple CarPlay. Стоит ли упоминать, что в своё время именно Mercedes-Benz раскритиковал BMW за внедрение платных подписок на опции в автомобиле, а баварцы обожглись на платном протоколе подключения смартфона к бортовой мультимедиа.

К чему готовиться автовладельцам

Несмотря на то, что покупатели автомобилей жёстко отреагировали на дополнительные поборы и даже смогли на какое-то время сделать платные опции бесплатными, автопроизводители не сдают позиций. Концерн Stellantis, например, считает, что к 2026 году подписка на оборудование в их машинах будет приносить компании около четырёх миллиардов евро ежегодно, а к 2030-му эти доходы вырастут до 20 миллиардов евро в год.

© Mercedes-Benz

Логика автомобильных концернов понятна — они смогут сократить издержки, выпуская одинаковые или почти одинаковые машины для разных рынков. А нужные для каждой страны опции будут предлагаться за абонентскую плату. Ведь потребуется лишь электронная разблокировка доступа, поскольку всё необходимое оборудование будет в автомобиле уже с завода.

Если клиент захочет попользоваться чем-то ограниченный период времени или же предпочтёт оплатить пожизненный доступ к функции, компания заработает. А при перепродаже машины можно будет получить дополнительные деньги от нового владельца, который пожелает разблокировать для себя новые возможности.

© BMW

Недовольство покупателей тоже можно объяснить. Ведь они уже оплатили всё необходимое оборудование в момент приобретения машины в автосалоне. Так почему же с них требуют дополнительные платежи за пользование тем, что уже куплено? Тем более, что сумма ежемесячных или ежегодных абонементов может набежать круглая — от нескольких долларов, если пользоваться минимумом дополнительных возможностей, до нескольких тысяч долларов при условии подписки, например, на повышенную мощность электромоторов или продвинутый автопилот.

Сражение между автопроизводителями, которые хотят получать деньги с уже проданной машины, и клиентами, не желающими платить за опции, идёт с переменным успехом. То одна сторона, то другая идут на уступки. Но внедрение Apple CarPlay Ultra в новую схему взимания подписки автопроизводителей не вписывается.

© Давид Акопян

BMW с собственной операционной системой Operating System X, Mercedes-Benz с фирменным интерфейсом MBUX и другие компании имеют свои магазины приложений, расширяющие функции автомобилей, так что отдавать эту важную с финансовой точки зрения составляющую бизнеса Apple и её CarPlay Ultra никто не планирует. Так что новый протокол рискует остаться уделом нишевых автопроизводителей, а покупателям современных машин стоит готовиться к тому, что к периодическим затратам на техническое обслуживание добавится и абонентская плата за опции.