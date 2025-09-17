Стали известны условия, при которых ушедшие автобренды могут вернуться в Россию

Весна 2022 года стала переломным моментом для российского автопрома. Крупнейшие мировые производители, имевшие свои заводы в России, один за другим объявили о приостановке операций, а затем и об уходе. За несколько прошедших лет иностранные активы были проданы, сборочные предприятия сменили владельцев, а на конвейерах закипела новая жизнь. Однако некоторые компании, уходя, оставили для себя юридическую лазейку для возможного возвращения. Кроме того, с начала нынешнего года стала появляться информация различных о шагах той или иной компании, которые можно трактовать как подготовку к возобновлению деятельности в России. «Рамблер/авто» подробно изучил условия ухода каждого бренда и оценили реальные перспективы их возвращения на российский рынок в обозримом будущем.

Renault: расставание с оговоркой

Судьба французской группы Renault в России была решена одной из первых. Российский Минпромторг и компания официально объявили о передаче основных активов в государственную собственность. По условиям соглашения, столичный завод Renault Россия, исторически известный как «Автофрамос», перешёл в собственность правительства Москвы. Ключевой же актив — доля 67,69% в капитале АвтоВАЗа — был передан государственному институту НАМИ. Финансовая сторона сделки официально не раскрывалась, но затем было объявлено о символической цене сделки в один рубль.

Важнейшим аспектом этой сделки стало условие об опционе. Для Renault предусмотрена возможность обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет. Это означает, что до 2028 года у французского концерна сохраняется формальное право вернуться к управлению крупнейшим российским автопроизводителем. Но в отношении московского завода такой опции предусмотрено не было, и этот актив для компании утерян безвозвратно. На мощностях бывшего завода Renault с конца 2022 года налажена крупноузловая сборка автомобилей возрождённого бренда «Москвич», представляющих собой перелицованные модели китайской JAC.

Что же касается теоретического обратного выкупа доли АвтоВАЗа, то в сделке 2022 года были оговорены и возможные компенсации инвестиций государства в период управления заводом. В феврале этого года президент отечественного автогиганта Максим Соколов оценил стоимость возвращения Renault в 112,5 миллиардов рублей.

По его словам, ранее Renault направляла на обновление мощностей порядка 20–22 млрд рублей, однако после ухода французского автогиганта из РФ траты на модернизацию АвтоВАЗа увеличились. Так, по итогам 2024 года на них было направлено порядка 40 миллиардов рублей инвестиций, в до конца текущего года планируется потратить еще около 45 миллиардов рублей.

Volkswagen: окончательное прощание

В 2022 году немецкий концерн Volkswagen Group также принял стратегическое решение о полном сворачивании бизнеса в России. Весной 2023 года весь портфель его российских активов, включающий современный сборочный завод в Калуге, бизнес по импорту готовой продукции, централизованный склад запчастей и финансовые сервисы, был продан компании «Арт-Финанс». Сделка получила все необходимые разрешения со стороны российских властей, а её оценочная стоимость, согласно открытым данным, достигала 125 миллионов евро.

Принципиальным отличием этого соглашения стало полное отсутствие в договоре купли-продажи какого-либо упоминания об опционе на обратный выкуп. Как официально заявляли представители Минпромторга России, концерн Volkswagen сознательно отказался от включения в договор условия о возможности возврата на эти производственные площадки в будущем, что поставило окончательную точку в вопросе о перспективах присутствия немецкого бренда в России на ближайшие годы.

Новый собственник, переименовавший предприятие в АО «АГР», в августе 2025 года на бывших мощностях концерна под Калугой запустил полномасштабное производство. Налажен выпуск кроссоверов нового российского бренда Tenet. Его модели T4, Т7 и T8 построены базе Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7L и Chery Tiggo 8 Pro Max. По заявлению компании, весь производственный процесс организован по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов.

Hyundai и KIA: дорогой гипотетический билет назад

Южнокорейская корпорация Hyundai Motor завершила свой уход с российского рынка в конце 2023 года, продав свой завод в Санкт-Петербурге и все сопутствующие активы той же компании «Арт-Финанс» за символическую сумму в десять тысяч рублей.

Однако, в отличие от Volkswagen, корейский автопроизводитель сохранил за собой право — опцион на обратный выкуп завода. Согласно официально подтверждённым условиям, он действует вплоть до конца 2025 года, но его практическая реализация сопряжена со значительными финансовыми затратами. Выкуп возможен исключительно по текущей рыночной стоимости предприятия, которая, согласно оценкам южнокорейских деловых СМИ, с учётом инвестиций нового владельца в перезапуск и модернизацию производства может достигать 61 миллиарда рублей.

Тем временем новый владелец на мощностях санкт-петербургского завода наладил выпуск автомобилей под новым российским брендом Solaris. Они представляют собой адаптированные версии хорошо известных российским потребителям моделей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio.

Toyota и Nissan: японский уход без оглядки

Японские автопроизводители покинули Россию, практически не оставив себе юридических возможностей для быстрого возвращения. Концерн Toyota Motor в июне 2023 года завершил сделку по продаже своего завода в Санкт-Петербурге и всех сопутствующих активов ФГУП «НАМИ».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров публично подтвердил, что соглашение не подразумевало наличия у японской стороны какого-либо опциона на обратный выкуп. Несмотря на периодически появляющиеся в СМИ слухи о неформальных встречах представителей Toyota с бывшими дилерами и гипотетических обсуждениях возвращения после отмены санкционного режима, компания не предпринимает никаких официальных или публичных практических шагов в данном направлении. Планы по организации на бывших мощностях производства автомобилей представительского бренда Aurus пока остаются на стадии предварительного обсуждения.

Компания Nissan Motor еще осенью 2022 года передала свой производственный комплекс в Санкт-Петербурге, а также инжиниринговый и исследовательский центр, в собственность государственного института НАМИ за символическую цену в один евро. Информация о наличии у японской корпорации какого-либо опциона на обратный выкуп активов никогда официально не подтверждалась и в документах не фигурировала.

На сегодняшний день завод успел сменить несколько продуктов: после выпуска модели Lada X-Cross 5 и кроссоверов бренда X-Сite предприятие было перепрофилировано для полномасштабной сборки новой модели Lada Iskra.

Летом этого года японская компания инициировала процедуру регистрации в Роспатенте целого ряда своих товарных знаков, включая Nissan, Infiniti, Datsun и Nismo. Данный шаг может косвенно свидетельствовать как о желании защитить интеллектуальную собственность, так и о наличии далеко идущих, но пока не озвученных планов.

Mercedes-Benz: премиальный опцион без гарантий

Mercedes-Benz ушёл из России, продав свой подмосковный завод в Есипово автомобильному дилеру «Автодом». В сделке, закрытой в апреле 2023 года, был предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Это формально даёт немецкому концерну право вернуть себе завод до 2029 года. Однако, как отмечают эксперты, включая представителей самого «Автодома», опцион — это лишь юридическая возможность, а не план возвращения.

Позднее, по сообщениям деловых СМИ, на бывшем заводе Mercedes началась подготовка к производству кроссоверов китайского бренда Exeed, однако сроки запуска и модельный ряд пока не объявлены.

При этом недавно Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию своего товарного знака в Роспатенте, что расценивается не как прямой сигнал о скором возвращении, а, скорее, как защитная мера для сохранения прав на бренд.

Заключение: возвращение как призрачная перспектива

Реальные перспективы возвращения крупных иностранных автобрендов в Россию в обозримом будущем оцениваются как крайне низкие. Наличие опциона у Renault, Hyundai и Mercedes-Benz — это скорее страховка на случай кардинального изменения геополитической и санкционной обстановки, вероятность которой в среднесрочной перспективе выглядит минимальной. Даже в этом гипотетическом сценарии возвращение будет сопряжено с колоссальными финансовыми затратами, необходимостью заново выстраивать разрушенные логистические цепочки и налаживать поставки комплектующих.

Большинство же брендов, таких как Volkswagen, Toyota и Nissan, окончательно разорвали производственные связи с Россией. Их бывшие заводы уже глубоко интегрированы в новую индустриальную реальность: они работают под российскими брендами, налаживают выпуск автомобилей на основе китайских платформ и развивают собственные компетенции. Похоже, эпоха полномасштабной промышленной сборки некогда очень популярных в России автомобильных брендов завершилась, а их гипотетическое возвращение в прежнем формате сегодня представляется едва ли реализуемым.