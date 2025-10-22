Не только Китай: стало известно, какие авто могут локализовать в России

На фоне повышения тарифов утилизационного сбора и ужесточения требований к автомобилям для такси некоторые зарубежные марки начали задумываться о локализации производства своих моделей в России. Собрали всю достоверную информацию о том, какие иномарки могут в ближайшее время получить российскую прописку.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Львиная доля машин, которые планируют собирать на отечественных заводах, на работу в такси, конечно, не претендует, но зато локализация позволит предложить покупателям автомобили по более привлекательной цене, а также включит их в различные программы субсидированного автокредитования. За счёт этого у компаний будет возможность побороться с конкурентами, импортирующими машины из-за границы, и усилить свои позиции на российском рынке.

Tank 300

Завод: «Автотор»

Рамный внедорожник Tank 300, который поставляется в Россию из Китая, даже в импортном исполнении стал флагманом продаж марки. Локализация должна помочь модели ещё сильнее укрепить свои позиции на российском рынке. А заодно у выпущенных в России машин может расшириться гамма модификаций.

© Tank

Калининградский «Автотор» взялся за сертификацию внедорожника локальной сборки — компания «Автотор ТрансБалт» значится производителем автомобиля. Как сообщают инсайдеры, локализовать планируется Tank 300 с полным приводом и двигателем в вариантах мощности от 216 до 238 л.с., хотя сейчас продаётся машина только с мотором на 220 л.с.

BAIC BJ30

Завод: «Автотор»

Автомобили BAIC уже выпускают в Калининграде — «Автотор» собирает седан BAIC U5 Plus, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55 и BAIC X75, а также рамные внедорожники BAIC BJ40 и BAIC BJ60. Но до конца 2026 года на конвейер завода должны также встать новые модели. Потенциальным кандидатом на получение российской прописки называют внедорожник BAIC BJ30 нового поколения, выход которого в продажу в России ожидался в 2025 году.

© Baic

Компания прямо заявляет, что запуск производства автомобилей BAIC по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — на «Автоторе» организуется для того, чтобы достичь необходимого уровня локализации для участия в федеральных программах. Это откроет моделям китайской марки дополнительные возможности по стимулированию продаж и привлечению новых клиентов за счёт более привлекательных условий покупки.

Changan (Uni-S, CS75 Plus/X5 Plus)/Deepal S07/G318

Завод: «Автотор»

Загрузить простаивающие мощности завода в Калининграде собирается и марка Changan вместе со своим суббрендом Deepal. В начале осени исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин подтвердил «нацеленность на локализацию», а также отметил, что все необходимые переговоры с российскими сборочными площадками проведены. Официально о достигнутых договорённостях в компании пока не заявляли, однако намекнули, что подтверждение может быть сделано уже до конца 2025 года.

© Changan

По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, «Автотор» уже начал сборку кроссовера Changan Uni-S. В будущем к нему на конвейере должны присоединиться Changan CS75 Plus и Changan X5 Plus, а также гибриды Deepal S07 и G318.

© Deepal

О намерении вывести на российский рынок эти автомобили компания заявляла ранее, но сейчас, похоже, решила пойти дальше и сразу локализовать машины.

Soueast S07/Soueast S09

Завод: «Автотор»

Компания «Автотор Автобалт», связанная, как ясно из названия, с предприятием в Калининграде, планирует наладить сборку сразу двух моделей марки Soueast. Сейчас в России представлены кроссоверы S07 и S09, и готовится выход модели S06. Пока все машины поставляются из Китая, но вскоре старшие кроссоверы могут получить российскую прописку.

© Soueast

«Автотор Автобалт» получил декларацию соответствия на серийный выпуск кроссовера Soueast S09, а затем аналогичный документ был оформлен и на Soueast S07. При этом в декларации на S07 упомянут также и Jetour X70 Plus, который лежит в основе автомобиля Soueast. Так что потенциально в Калининграде могут начать собирать обе эти модели. Тем более, что Jetour Dashing уже производится там методом крупноузловой сборки. Впрочем, пока представители завода информацию о выпуске Soueast, как, впрочем, и моделей других брендов, не комментировали.

MG HS («Москвич М70»)/Roewe RX9 («Москвич М90»)

Завод: «Москвич»

Возрождённый «Москвич» в настоящее время выпускает четыре модели — компактный кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3e», полноразмерный SUV «Москвич 8» и лифтбек «Москвич 6». Все они представляют собой перелицованные автомобили китайской JAC. Однако, похоже, столичное предприятие нашло нового партнёра из КНР и готовится к локализации автомобилей брендов MG и Roewe, входящих в китайский концерн SAIC.

© Roewe

В Москве планируют собирать компактный MG HS и крупный Roewe RX9, которые после получения российского «гражданства» превратятся в «Москвич М70» и «Москвич М90» соответственно. О том, продолжится ли сотрудничество с JAC, информации нет, но потенциально будущие М70 и М90 могут заменить «Москвич 3» и «Москвич 8». Тем более, что в их гамме есть разные модификации, включая варианты с семиместным салоном и полным приводом.

GAC GS3/ GS8/M8

Завод: «Автомобильный завод АГР»

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, который сейчас превратился в завод группы компаний «АГР», помимо выпуска автомобилей марки Solaris может стать площадкой для сборки моделей GAC. Летом появилась информация, что уже идёт оформление ОТТС на три автомобиля китайской марки, выпуск которых планируется организовать в России. Местную сборку рассматривают для компактного кроссовера GAC GS3, полноразмерного SUV GAC GS8 и минивэна GAC M8.

© GAC

Сейчас кроме этих моделей на рынке также доступны кроссовер GS4 и седан GAC Empow, но о планах по их локализации на данный момент никакой информации нет. Впрочем, не подтверждают пока в компании и планы по локальной сборке трёх указанных выше машин. «На данный момент мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о локализации на заводе "Группы АГР" в Санкт-Петербурге. Однако мы внимательно изучаем возможности локализации производства автомобилей в России», — отмечается в сообщении пресс-службы GAC.

KGM (бывший SsangYong)

Завод: «Автотор»

Бренд KGM, ранее известный как SsangYong Motor, вернулся на российский рынок с четырьмя моделями: кроссоверами Tivoli, Korando, Torres и внедорожником Rexton. Стоимость автомобилей на старте продаж была слишком высокой, чтобы можно было полноценно конкурировать с китайскими машинами, поэтому компания неоднократно снижала стоимость на протяжении года. А потом задумалась и о локализации производства в России.

© KGM

Площадкой для сборки выбран «Автотор», но старт производства отложен с осени 2025 года на 2026-й — причины этого решения не озвучиваются. Пока неизвестно и то, какие модели будут выпускаться в Калининграде. Наиболее вероятно, что в их числе не окажется самого доступного автомобиля бренда — KGM Tivoli. Отметим, что на сегодня KGM является единственной не-китайской маркой, которая официально продаёт машины в России с гарантией и полной сервисной поддержкой.

Rox 01

Завод: не определён

Компания Sinomach Auto, которая является официальным дистрибьютором автомобилей Rox на российском рынке, заявила о планах по локализации единственной модели бренда. Со сборочной площадкой компания пока не определилась. Но уже озвучила требования к потенциальному партнёру, которые серьёзно сужают число возможных претендентов.

© Вячеслав Крылов/«Рамблер»

Как отмечают инсайдеры, «фокус делается на предприятиях, у которых есть опыт сборки автомобилей класса премиум». Под эти требования подпадают только «Автотор», который занимался выпуском BMW, а также простаивающий в Подмосковье завод Mercedes-Benz, ныне принадлежащий дилерскому холдингу «Автодом». При этом автомобили Rox планируют начать собирать в России по схеме крупноузловой сборки уже в 2026 году.

Hongqi под брендом Senat и Geely под брендом Волга

Заводы: «Шушары-Авто» (Санкт-Петербург) и АО «ПЛА» (Нижний Новгород)

Не прекращает циркулировать информация о возобновлении работы завода «Шушары-Авто» (бывшее предприятие Toyota в Санкт-Петербурге), где могут начать сборку автомобилей новой марки Senat — локализованных моделей Hongqi.

© Geely

А в Нижнем Новгороде компания АО «Производство легковых автомобилей» планирует возродить «Волгу» в формате перелицованных машин Geely. Но пока это лишь слухи, которые никак не комментируются сторонами, а потому о реальном воплощении этих задумок говорить сложно.