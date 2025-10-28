Автопром накрывает страшный кризис: убытки исчисляются миллиардами

Цепная реакция, начавшаяся в кабинетах правительства Нидерландов, менее чем за месяц парализовала конвейеры от Европы до Японии. Убытки глобальной автомобильной промышленности от срывов поставок критически важных полупроводников уже сейчас исчисляются миллиардами долларов и продолжают расти. Аналитики расценивают этот инцидент как наиболее серьёзный удар по технологическим цепочкам с момента кризиса полупроводников ковидного 2020 года.

© IMAGO/Christian Ohde/Global Look Press

Источник глобальной проблемы

Всё началось 30 сентября в Нидерландах. Правительство страны в экстренном порядке применило Закон о доступности товаров, временно взяв под свой контроль компанию Nexperia — одного из ключевых поставщиков полупроводников для автомобильной промышленности.

Как сообщило Министерство экономики, основанием для беспрецедентного решения стали «серьёзные недостатки во внутреннем управлении компанией», которые создали прямую угрозу технологическому суверенитету и экономической безопасности Европы.

Фактически Амстердам применил свою «золотую акцию». Результатом стало немедленное отстранение от должности генерального директора компании Чжан Сюэчжэна. Учитывая тот факт, что голландская Nexperia с заводами в Неймегене уже несколько лет принадлежит китайскому холдингу Wingtech Technology, шаг правительства Нидерландов стал следствием растущей озабоченности стран ЕС относительно контроля над критически важной инфраструктурой.

© David Hammersen/dpa/Global Look Press

Ответ Китая был быстрым и жёстким. Пекин незамедлительно ввёл режим экспортного контроля на продукцию, выпускаемую китайскими заводами Nexperia, где осуществляется финальная сборка и упаковка микросхем. Фактически это решение заблокировало поставки готовых чипов в Европу и США.

Волна последствий уже накрывает Европу и США

Эффект домино не заставил себя ждать. Крупнейшие автопроизводители Европы и США оказались в состоянии повышенной готовности.

В Германии Volkswagen был вынужден официально предупредить сотрудников о неминуемых сбоях. Хотя член совета директоров VW Кристиан Фоллмер и заявил в интервью Handelsblatt о наличии «альтернативного поставщика», компания уже приостановила производство моделей Golf и Tiguan на своём ключевом заводе в Вольфсбурге для «решения проблемы с запасами комплектующих».

© Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Американские гиганты Ford и General Motors, а также европейские отделения Toyota и Hyundai следят за ситуацией в режиме реального времени, анализируя запасы на складах. Аналитики опасаются, что их резервов хватит лишь на несколько недель стабильной работы и конвейеры могут встать ещё до конца года.

Угроза для японской автомобильной промышленности

Кризис начал достигать и Японию, доказав, что в условиях глобализации не существует неуязвимых игроков. Ведущие автопроизводители страны — Nissan и Honda, известные своими отлаженными цепочками поставок, — оказались под прямой угрозой.

Согласно источникам внутри компаний, оба гиганта активно моделируют кризисные сценарии, которые включают в себя сокращение рабочих смен и временную остановку сборочных линий на своих заводах в метрополии.

© Nissan

Новые правила игры: юань вместо доллара

Пока западный автопром пытается справиться с шоком, китайское подразделение Nexperia возобновило поставки микросхем — но исключительно на внутренний рынок и на принципиально новых условиях.

Ключевым изменением стал переход на расчёты в китайских юанях. Ранее все международные транзакции компании номинировались в долларах США. Этот шаг материнской компании Wingtech Technology преследует две цели:

стабилизировать поставки внутри Китая

добиться большей финансовой и операционной независимости от голландского актива, оказавшегося под контролем Нидерланд.

Что будет дальше

Кризис вокруг Nexperia перерос из корпоративного инцидента в полномасштабный геоэкономический конфликт, который наглядно демонстрирует три фундаментальных сдвига.

Безопасность цепочек поставок стала приоритетом национальной безопасности. Правительства готовы применять жёсткие меры, вплоть до прямого вмешательства в управление частными компаниями, для защиты стратегических отраслей.

Технологическая зависимость — это системный риск. Глубокая интеграция с азиатскими производителями, долгое время бывшая залогом эффективности, превратилась в главную уязвимость западного автопрома.

Глобальный рынок делится на сферы влияния. Переход на расчёты в юанях в рамках одной компании — это микроскопическая иллюстрация макротренда: мир движется к фрагментации на конкурирующие технологические и финансовые блоки.

© Zhang Duan/XinHua/Global Look Press

Восстановление операционных процессов автопроизводителями займёт недели, а то и месяцы. Однако восстановление доверия к глобальным цепочкам поставок и выработка новой, более устойчивой модели бизнеса потребует гораздо большего времени. Кризис Nexperia — это не аномалия, а новая реальность, в которой предстоит работать всей мировой промышленности.