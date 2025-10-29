Почему горят электромобили: причины пожаров и их последствия

В последнее время участились инциденты с возгоранием электромобилей. Рассказываем, с чем это связано и как можно обезопасить себя.

23 октября 2024 года в провинции Цзянсу полностью сгорел новейший футуристический минивэн Li Mega. Пожар вспыхнул в районе тяговой батареи и мгновенно охватил автомобиль прямо во время движения по шоссе. Водитель и пассажиры успели эвакуироваться, но машина была полностью уничтожена огнём.

За пару недель до этого куда более трагический случай произошёл с новейшим Xiaomi SU7 Ultra. В ночь с 12 на 13 октября в Чэнду, крупнейшем городе на западе Китая, в результате ДТП электрический седан также загорелся. Причем его двери оказались заблокированы и не открылись. Несколько проезжавших мимо автомобилистов остановились, но так и не смогли открыть машину и спасти водителя.

Эти происшествия, попавшие в объективы множества камер и в фокус внимания профильных мировых СМИ, стали очередным тревожным звонком для индустрии и потребителей, напомнив, что за тишиной и экологичностью электромобилей скрываются немалые риски. Причём история с Li Mega и Xiaomi SU7 Ultra — далеко не единичные в своём роде.

Проблема с возгоранием электрокаров существует достаточно давно. Рассказываем о других громких случаях, которые получили широкий резонанс и подтолкнули развитие технологий безопасности.

Chevrolet Volt, США, 2011 год

Пожар с гибридом Chevrolet Volt стал классическим примером «отложенной» угрозы. В 2011 году автомобиль прошёл стандартный краш-тест, имитирующий боковой удар. Спустя три недели он неожиданно вспыхнул на стоянке.

Расследование Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) показало, что охлаждающая жидкость из системы терморегуляции батареи протекла после удара и в конечном итоге вызвала короткое замыкание, которое и привело к возгоранию.

Этот инцидент заставил General Motors усилить защиту батареи и подтолкнул автопроизводителей, а также спасательные службы к разработке и внедрению строгих протоколов по обесточиванию и разрядке высоковольтных батарей после серьёзных ДТП.

Tesla Model S, США и Мексика, 2013 год

В течение осени 2013 года произошла серия из трёх отдельных возгораний Tesla Model S. Первый и самый нашумевший пожар произошёл 1 октября в штате Вашингтон. Водитель наехал на выпавший из грузовика крупный металлический предмет. Последний пробил шестимиллиметровую защитную пластину в днище и повредил один из 16 модулей батареи. Схожий сценарий повторился 6 ноября в Теннесси, где батарея была пробита обломком сцепного устройства.

Несколько выбивался из этого ряда случай в Мексике 18 октября, где автомобиль на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, а затем в дерево.

В каждом из трёх случаев обошлось без жертв, однако инциденты выявили серьёзную уязвимость модели. Её огромный аккумуляторный блок, занимающий всю центральную часть днища, не был должным образом защищён от силовых воздействий твёрдых предметов.

В ответ компания Маска предприняла беспрецедентные шаги: все автомобили Model S были бесплатно доработаны. Инженеры установили под днище дополнительный титановый щит и алюминиевые прутья, которые должны были не дать постороннему предмету пробить батарею. Кроме того, было выпущено обновление прошивки, которое увеличивало клиренс автомобиля на высоких скоростях.

Tesla Model S, Гонконг, май 2019 года

Ещё один случай возгорания Tesla Model S произошёл на парковке в Гонконге. Автомобиль стоял без движения около получаса, когда из-под него начал валить густой дым, а затем вырвалось открытое пламя. Пожарным потребовалось значительное время, чтобы полностью потушить огонь.

Расследование, проведённое Tesla, установило, что инцидент был вызван коротким замыканием в практически полностью заряженной батарее. Это происшествие выявило риски, связанные с состоянием заряда аккумулятора, и привлекло внимание к важности термического управления аккумулятора не только во время движения и зарядки, но и в режиме простоя.

Chevrolet Bolt EV: cистемный кризис самовозгораний, 2020–2021

Осенью 2020 года в США была зафиксирована серия как минимум из пяти пожаров Bolt EV, причём все они произошли при уровне заряда батареи выше 90 процентов. Один из самых резонансных случаев произошёл 22 апреля 2021 года в городе Ашберн, штат Вирджиния, где автомобиль 2019 модельного года, не подключенный к зарядке, самопроизвольно загорелся в гараже жилого дома, что привело к полному уничтожению автомобиля и значительному ущербу для здания.

Расследование, проведенное General Motors совместно с LG Energy Solution, выявило два критических производственных дефекта в литий-ионных ячейках: поврежденние анода и смещение сепаратора. Одновременное наличие этих дефектов в одной ячейке создавало риск короткого замыкания и теплового разгона, причём проблема могла проявляться даже у автомобилей, не находившихся в этот момент на зарядке.

После первоначального программного обновления, ограничивающего заряд до 90 процентов, и новых случаев возгораний General Motors приняла решение о полной остановке продаж Bolt EV, отзыве всех проданных автомобилей общим числом около 140 тысяч единиц и замене всех аккумуляторных модулей на новые.

Hyundai Kona Electric, глобальный отзыв (2020–2021 гг.)

Серия инцидентов с электрическим кроссовером Hyundai Kona Electric переросла в ещё одну масштабную отзывную кампанию. Поводом для беспокойства стали как минимум 13 подтверждённых случаев возгорания по всему миру, но именно взрыв на канадском острове Бизар в июле 2020 года стал точкой кипения.

Владелец автомобиля, припаркованного в гараже и отключённого от зарядки, услышал мощный хлопок. Последующий взрыв был такой силы, что сорвал крышу гаража и отбросил его дверь на другую сторону улицы. Этот инцидент наглядно продемонстрировал потенциальную разрушительность дефекта, заставив Hyundai действовать решительно.

Изначально стартовав в Южной Корее, отзывная кампания быстро приобрела глобальный характер, и в конечном итоге затронула около 77 тысяч автомобилей по всему миру. Расследование, проведённое совместно с поставщиком батарей LG Energy Solution (на тот момент LG Chem), выявило производственный дефект: загибы тонкой медной фольги внутри литий-ионных ячеек могли приводить к короткому замыканию. Проблема усугублялась недостатками в программном обеспечении системы управления батареей (BMS), которое не всегда своевременно обнаруживало перегрев.

Изначальный план по простому обновлению прошивки был признан недостаточным. Под давлением регуляторов и после новых случаев возгораний Hyundai приняла чрезвычайно затратное решение — полную замену высоковольтных батарей на всех отзываемых автомобилях новыми модулями с усовершенствованной конструкцией. Что обошлось компании в сотни миллионов долларов.

Пожар грузового судна Felicity Ace, февраль 2022 года

Паром с 3 828 автомобилями на борту, включая тысячи электромобилей от концерна Volkswagen (среди которых были Porsche, Lamborghini, Audi e-tron и Bentley), загорелся в Атлантическом океане.

Пожар, вызванный возгоранием литий-ионных батарей, оказалось невозможно потушить, и в результате корабль затонул, причинив убытки на сотни миллионов долларов.

Глава судоходной компании Бенте Марине отметила, что тушение горящего электромобиля — это очень сложная операция, часто непосильная для экипажа в открытом море, что несёт серьёзную угрозу как для команды, так и для пассажиров.

Тогда как с автомобилями на ДВС такие риски значительно ниже. После инцидента компания запретила перевозку электромобилей на своих паромах.

Ford F-150 Lightning, США, февраль 2023 года

Инцидент с электрическим пикапом Ford на стоянке готовой продукции в Детройте наглядно продемонстрировал новые риски для производителей. Возгорание одного автомобиля, вызванное производственным дефектом в элементе высоковольтной батареи, привело к цепной реакции — огонь быстро перекинулся на два соседних пикапа.

Это происшествие, в отличие от многих других, произошло не на дороге и не во время зарядки, а на специализированной площадке хранения, что подчеркнуло риск спонтанного возгорания даже у неподвижных автомобилей.

В результате Ford незамедлительно остановил производство и отозвал партию пикапов для проведения тщательного расследования и замены дефектных батарейных модулей. Данный случай высветил серьёзную проблему цепного распространения огня при плотном хранении электромобилей, заставив всю индустрию пересмотреть протоколы их складирования и транспортировки.

Xpeng G3, Шэньчжэнь, 28 марта 2022 года

В конце марта 2022 года в престижном районе Лунхуа в Шэньчжэне произошло возгорание, ставшее серьёзным вызовом безопасности на быстрорастущем рынке электромобилей Китая. Кроссовер Xpeng G3 сгорел полностью, превратившись в почерневший остов. Примечательно, что инцидент произошёл не в разгар летней жары, а весной, что опровергало распространённое мнение о том, что риски возгораний ограничены только жаркими месяцами.

Этот случай стал уже третьим зарегистрированным возгоранием модели G3, что на тот момент вывело Xpeng на седьмое место в печальной статистике китайских брендов по количеству подобных инцидентов. Именно после этой серии происшествий китайские СМИ и эксперты начали активнее исследовать причины пожаров. Согласно данным, собранным Beijing Institute of Technology, 38,5% возгораний электромобилей происходили в статическом состоянии — точно как в случае с Xpeng G3 в Шэньчжэне, когда автомобиль не был подключён к зарядке и не находился в движении.

Расследование инцидентов с G3 показало, что проблема могла крыться в комбинации факторов — от возможных дефектов в элементах батареи до недостатков системы управления батареей (BMS), которая не всегда адекватно реагировала на перегрев.

Этот и другие случаи заставили Xpeng и других производителей пересмотреть протоколы проверки батарей и усилить их защиту, особенно учитывая статистику Управления пожарной охраны Китая, показавшую шокирующий рост — 640 возгораний электромобилей только в первом квартале 2022 года.

Proterra, США, 2023–2024 годы: от пожара на складе до общенационального отзыва

Инциденты с электробусами Proterra стали системной проблемой, которая развивалась от единичных случаев до масштабного общенационального отзыва. В 2023 году крупный пожар на складе в Калифорнии, где хранились электрические автобусы Proterra, наглядно продемонстрировал риски, связанные с коммерческим электротранспортом.

Возгорание, начавшееся у одного из автобусов, предположительно находившегося на зарядке, из-за интенсивного горения литий-ионных батарей привело к цепной реакции и полному уничтожению нескольких единиц техники и части склада. Этот инцидент заставил операторов автопарков пересмотреть протоколы зарядки и условия хранения.

Однако проблема оказалась глубже. Уже в 2024 году, после банкротства и продажи Proterra, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Федеральная транзитная администрация США инициировали отзыв около 483 электробусов Proterra моделей Catalyst (2019–2021) и ZX5 (2020–2022). Расследование выявило опасный производственный дефект: электрическая цепь вентилятора радиатора могла перегреваться, создавая угрозу возгорания. Первый подобный инцидент с дымом был зафиксирован еще в июле 2021 года, а последний — в январе 2024 года в Майами, что свидетельствует о длительном и системном характере проблемы.

Новый владелец активов Proterra, компания Phoenix Motorcars, предложила бесплатное программное решение для владельцев — обновление, которое ограничивает скорость вентилятора радиатора для снижения температуры. Этот случай уникален тем, что масштабный отзыв инициирован уже после банкротства оригинального производителя.

Audi e-tron GT: пожар на сервисном подъёмнике в США, сентябрь 2024

Новый Audi e-tron GT вспыхнул прямо в дилерском центре в американском штате Индиана. Когда произошло возгорание, автомобиль находился на сервисном подъёмнике на высоте около двух метров. Ситуация усугублялась не только высотой расположения горящего автомобиля, но и полной неэффективностью системы автоматического пожаротушения, которая не смогла ликвидировать быстро распространяющийся огонь.

Прибывшие пожарные расчёты столкнулись с комплексом проблем: интенсивное горение сопровождалось выделением чрезвычайно густого дыма, значительно затруднявшего тушение, основная же сложность заключалась в расположении источника возгорания — высоковольтной батареи — в днище автомобиля.

После первоначальной локализации огня проявилась характерная особенность пожаров электромобилей — многочисленные повторные возгорания, когда батарейный отсек многократно воспламенялся вновь из-за продолжающегося теплового разгона. Для полной ликвидации угрозы потребовались специальные методы: автомобиль пришлось извлекать с подъёмника с использованием домкратов и погрузчика, а его транспортировка на эвакуаторе осуществлялась с постоянным сопровождением пожарного расчёта.

Несмотря на то, что формально огонь охватил переднюю часть автомобиля, термическое воздействие оказалось настолько значительным, что повреждения затронули салон и заднюю часть, сделав транспортное средство полностью непригодным для восстановления.

Особую значимость этому инциденту придаёт тот факт, что это не первый случай проблем с пожарной безопасностью модели Audi e-tron GT — ранее производитель уже инициировал отзывную кампанию, связанную с риском короткого замыкания в системе высоковольтных батарей.

Выводы и рекомендации

Чтобы минимизировать риск возгорания вашего электромобиля или гибрида, следует придерживаться нескольких ключевых правил.

Всегда следуйте рекомендациям производителя по зарядке, используя только сертифицированные зарядные устройства и избегая частой зарядки до 100% и разрядки до 0% в повседневной эксплуатации.

Регулярно проходите плановое техническое обслуживание, особенно с акцентом на диагностику высоковольтной батареи и её системы охлаждения.

Избегайте механических повреждений батареи, например от ударов о бордюр или глубокие выбоины на дороге. После серьёзного дорожного инцидента, даже если повреждения кажутся незначительными, обязательно пройдите полную диагностику в авторизованном сервисном центре, так как внутренние повреждения элементов батареи могут привести к возгоранию спустя время.

Не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с полностью разряженным или полностью заряженным аккумулятором.

При появлении запаха гари, нехарактерных шумов или сообщений о неисправности на панели приборов немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь к специалистам.

Соблюдение этих простых, но важных правил позволит вам минимизировать потенциальные риски.