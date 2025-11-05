Империи на колёсах: как 5 автогигантов управляют десятками брендов

В мире автомобилей за привычными эмблемами скрываются целые империи. Стратегия мультибрендовости стала ключом к глобальному господству, позволяя концернам охватывать множество сегментов рынка — от бюджетных городских малолитражек до эксклюзивных гиперкаров.

© Shutterstock

На токийском автосалоне Toyota объявила о трансформации своего легендарного седана Century в отдельный бренд люксовых автомобилей, чей модельный ряд будет также включать кроссовер и купе класса гран-туризмо.

Этот шаг японского производителя раскрывает общий тренд индустрии: современный автопром — это игра в шахматы, где фигурами служат целые марки. Рассказываем о пяти автогигантах с самыми богатыми и стратегически выверенными портфелями.

Toyota (7 активных брендов)

Анонс японского автогиганта о создании отдельного бренда Century стал символом новой эры. Изначально автомобиль для императорской семьи и топ-менеджеров, Century олицетворял вершину японской роскоши, оставаясь штучным символом статуса. Теперь же, опираясь на уникальную философию, основанную на ручном труде и национальных традициях, он возвысился над глобальным премиум-брендом Lexus.

© Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Это решение идеально вписывается в стройную систему Toyota. Массовый рынок покоряет материнский бренд Toyota, ассоциирующийся с надёжностью и доступностью. Суббренд Crown эволюционировал в семейство премиальных моделей для более молодого поколения покупателей.

© Toyota

За спортивные амбиции отвечает подразделение Gazoo Racing. Микромобильность и коммерческий транспорт закрывают Daihatsu и Hino соответственно. Каждый элемент этой пирамиды знает своё место, что делает Toyota эталоном управляемой многобрендовости.

Volkswagen AG (13 активных брендов)

Немецкий концерн Volkswagen — классический пример тщательно выстроенной многоуровневой структуры. Его основание — это массовые бренды, каждый со своим характером: универсальный Volkswagen, практичная Škoda и эмоциональная Cupra (бывший SEAT). Для борьбы на рынке Китая был создан отдельный бюджетный бренд Jetta.

© Cupra

Сердце премиум-сегмента Volkswagen AG — бренд Audi, олицетворяющий прогрессивную роскошь и высокие технологии.

Еще выше расположились люксовые и спортивные бренды: английский Bentley, немецкий Porsche и итальянские Lamborghini и Ducati. На самой вершине иерархии обосновалась Bugatti, чья роль — быть технологическим авангардом и символом безграничных возможностей группы.

© Bugatti

Своё отдельное и важное место занимают бренды MAN, Scania и Volkswagen Commercial Vehicles, обеспечивающие прочные позиции немецкого концерна в секторе коммерческого транспорта. Эта чёткая пирамида позволяет VAG быть своим для каждого, не размывая ценности отдельных марок.

Stellantis (13 активных брендов)

Если Volkswagen — это пирамида, то Stellantis — настоящая федерация автономных штатов, объединившихся для общего могущества. Этот концерн родился из слияния итальянско-американского FCA (Fiat Chrysler Automotive) и французской PSA (Peugeot Societe Anonyme), создав конгломерат из легендарных марок. Его сила — в узкой специализации.

© Jeep

Американское крыло представлено тремя столпами: брутальные внедорожники Jeep, мощные пикапы Ram, динамичные спорткары и внедорожники Dodge.

Европейское направление не менее яркоe: практичные Peugeot, авангардные Citroën и немецкий Opel с его британским аналогом Vauxhall занимают массовый сегмент.

© Vauxhall

Особое место в этой федерации занимает итальянское наследие. Прежде всего, это Fiat — символ доступной и стильной городской мобильности, чьи модели, такие как легендарный 500, стали культурным феноменом.

К Fiat тесно примыкает спортивный суббренд Abarth, превращающий городские автомобили в заряженные хот-хэтчи с характерным рычащим звуком выхлопа и острыми динамическими характеристиками. Итальянская группа также представлена спортивным премиум-брендом Alfa Romeo, эксклюзивным люксовым производителем Maserati и возрождающейся Lancia.

© Lancia

Отдельно парит французский люксовый DS Automobiles, олицетворяющий собой высшую французскую роскошь и передовые технологии. Stellantis не стремится к жёсткой иерархии, позволяя каждой марке сохранять уникальность, что доказывает: сила союза — в разнообразии его участников.

© DS

Geely Group (13 активных брендов)

Китайская Geely Group представляет собой модель глобальной автомобильной империи, построенной на стратегических партнерствах. В отличие от традиционных концернов, Geely создала экосистему взаимодополняющих брендов, охватывающую множество сегментов — от массового рынка до премиум-класса и передовой электромобилизации.

© Geely

Фундаментом группы является Geely Auto — массовый бренд, предлагающий технологичные и доступные модели для мирового рынка. Совсем недавно к нему добавился Geely Galaxy — дочерняя марка, сосредоточенная на гибридах и электромобилях, демонстрирующая ускоренную трансформацию группы к новой мобильности.

© LEVC

Для коммерческого транспорта создан Farizon Auto, а марка London Electric Vehicle Company монополизировала выпуск экологичных кэбов для лондонского такси.

Особую гордость группы составляют премиальные активы. Шведская Volvo Cars, несмотря на сохранение операционной самостоятельности, является ключевым партнером и донором технологий и платформ.

© Polestar

На её основе расцвели: Lynk & Co, предлагающий инновационную модель подписки на автомобили, и Polestar — флагман электромобильного премиума, котирующийся на бирже.

Британская Lotus Cars, контролируемая Geely, совершила переход от спортивных автомобилей с ДВС к высокотехнологичным электрокарам, таким как гипервнедорожник Eletre.

© Lotus

Глобальный характер группы подчеркивает портфель международных брендов. Малайзийская Proton и бренд городских автомобилей Smart (совместное предприятие с Mercedes-Benz Group) укрепляют присутствие на стратегических рынках. Завершает картину молодой электрический бренд Zeekr, ориентированный на премиум-сегмент, и Livan (бывший Lifan), фокусирующийся на доступных электромобилях.

© Zeekr

Chery Automobile (11 активных брендов)

Китайский автогигант Chery Automobile демонстрирует один из самых гибких и многогранных подходов к управлению брендовым портфелем. Основу стратегии компании составляет чёткое разделение марок по ценовым сегментам и целевым аудиториям. Массовый рынок уверенно занимает базовая марка Chery, в то время как для международной экспансии созданы отдельные бренды Omoda и Jaecoo, отличающийся смелым дизайном и ориентацией на молодёжные тренды.

Для поклонников активного образа жизни существует Jetour, предлагающий модели с повышенной проходимостью. А премиальный сегмент компания атакует через Exeed, делая ставку на высокое качество отделки и передовые технологии.

© Exeed

Важной частью портфеля остаётся коммерческий транспорт, представленный брендом Karry. Кроме того, особое внимание Chery уделяет электромобильному будущему, развивая два перспективных направления. Совместно с технологическим гигантом Huawei создан премиальный бренд Luxeed, тогда как Exlantix представляет собственную разработку компании.

Отдельное место в структуре занимает бренд Kaiyi, 50% акций которого принадлежат Chery. Эта марка занимает нишу доступных автомобилей, используя проверенные платформы и технологии материнской компании, но предлагая их по более привлекательным ценам. Помимо этого, c 2022 года в состав группы входит тайваньский бренд Soueast, который, кстати, официально представлен в РФ.

© Soueast

Примечательно, что Chery продолжает развивать даже ранее не самые успешные направления. Ярким примером стало возрождение бренда Rely, который теперь позиционируется как современный производитель пикапов. Новая модель Rely R08, представленная в 2025 году, демонстрирует серьёзные амбиции компании в этом сегменте.

Опыт совместного предприятия с Jaguar Land Rover также остаётся важным активом Chery, позволяя компании перенимать лучшие практики в производстве автомобилей премиум-класса.

© Autohome.com.cn

Заключение

Пять автогигантов, пять разных философий управления брендовыми портфелями. Toyota демонстрирует выверенную иерархию и уважение к традициям. Volkswagen AG олицетворяет немецкий порядок и всеобъемлющий охват. Stellantis делает ставку на силу легенд и их самостоятельность. Geely Group показывает эффективность стратегических альянсов и грамотных инвестиций. Chery воплощает в себе гибкость и скорость, характерные для новой китайской экономики.

Объединяет их понимание простой истины: в современном мире нельзя быть всем для всех под одной эмблемой. Будущее автопрома — за искусством управления целыми созвездиями брендов, где каждая марка движется по своей уникальной орбите, но все вместе они образуют мощную галактику, способную покорить любой рынок.