Стало известно, с чем связаны проблемы с рулём Lada Largus и Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж Lada Largus после их приостановки 21 октября. Тольяттинский автогигант также анонсировал отзывную кампанию для устранения возможных недостатков в рулевом управлении уже выпущенных автомобилей. Всё это произошло спустя несколько месяцев после резонансных блокировок электроусилителей руля на Lada Vesta. «Рамблер/авто» восстановил хронологию событий и попробовал разобраться в масштабе проблемы.

© Мария Бакланова/Коммерсантъ

До 10 ноября в дилерских центрах Lada невозможно было приобрести универсалы Largus. Мораторий на продажу был введен заводом-изготовителем 21 октября. Ограничение в первую очередь было связано с затруднением при вращении рулевого колеса, с которыми столкнулись владельцы некоторых «Ларгусов».

За прошедшее время АвтоВАЗ устранил возможные проблемы с гидроусилителем рулевого управления на партии из порядка 5000 машин, сразу после чего было официально объявило, что продажи Lada Largus в дилерских центрах бренда возобновлены.

«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов. Было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, может терять вязкость. Что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения. «АвтоВАЗ» наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada. Стартовали поставки новой технической жидкости. Продажи ограниченной партии Largus восстановлены. АвтоВАЗ готовит соответствующую сервисную компанию», – пояснили «Рамблер/авто» в пресс-службе производителя.

Можно ли вновь купить Lada Largus

Чтобы ответить на этот вопрос мы под видом обычных покупателей обзвонили несколько дилерских центров, официально торгующих продукцией тольяттинского автозавода.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Так, в автосалоне «Техинком Прайм», расположенном на 47 км МКАД, нам сообщили, что продажи Lada Largus идут без ограничений. Причем покупатель может также выбрать автомобиль из партии, изготовленной после 21 октября.

В «АвтоГермес Lada» на Дмитровском шоссе заявили, что у них тоже предостаточно в продаже Lada Largus «из наличия». Менеджер пояснил, что «была отзывная компания АвтоВАЗа, в ходе которой поменяли жидкость гидроусилителя и теперь машины можно продавать».

Напомним также, что в 2021 году «АвтоВАЗ» организовывал отзывную кампанию для Lada Largus с мотором ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. У машин, выпущенных в 2017-2018 годах устраняли вероятность перетирания топливного шланга.

А весной 2019-го объявили отзывную компанию для части Lada Largus, посвященную профилактике проблем с вакуумным усилителем тормозов. Из-за неправильно установленной мембраны в его корпусе, водителю было тяжело нажимать на педаль тормоза.

Старая проблема с новой Lada Vesta

В конце лета стало известно, что дилеры АвтоВАЗа по требованию компании приступили к обновлению программного обеспечения электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL) на Lada Vesta NG. Сообщалось, что он может в какой-то момент заблокироваться, если заглушить машину, а затем сразу (менее чем через пять секунд) завести ее вновь. Новая прошивка делает невозможным подобный сценарий. Хотя о нем изначально предупреждает инструкция по эксплуатации модели.

© Vadim_Orlov/iStock.com

Ранее в соцсетях пользователи выкладывали видеоролики с самоблокирующемся рулём Lada Vesta. Причём, отмечалось, что такие проблемы возникали у владельцев седана в том числе и на ходу.

Другой резонансный случай произошёл в начале октября во Владимирской области. Там «Веста» двигалась по загородной трассе и при входе в небольшой поворот вылетела в кювет, так как у машины якобы заклинило рулевое колесо. В результате девушка-водитель получила травмы и теперь намеревалась подать в суд на АвтоВАЗ.

Впрочем, на предприяти достаточно оперативно отреагировали на событие, заявив о готовности содействовать выяснению причин произошедшего.

«Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли из-за технических неисправностей. Однако на фото автомобиль представлен со снятыми госзнаками. Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных преждевременных выводов и обвинений», — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа газете «Известия».

Другие отзывные кампании Lada

Отметим также, что АвтоВАЗ периодически объявляет об официальных отзывных кампаниях своих моделей. В подобных случаях уведомления публикуются в специальном разделе на официальном сайте «Росстандарта».

Из недавних акций такого рода, объявленных автозаводом, можно вспонить октябрьскую отзывную кампанию 8209 Lada X-Ray, выпущенных в период с октября 2021-го по апрель 2022-го года. Автомобили приглашали в дилерские центры для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС. Месяцем ранее под аналогичный отзыв попали 22046 Lada Vesta, изготовленные в период с октября 2021-го по апрель 2022 год.

© Lada

А в сентябре 2025-го под отзыв для установки ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности попали 8912 Lada Legend, проданных владельцам в период с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года.

Упоминаний об отзывных компаниях «АвтоВАЗа» по замене жидкости гидроусилителя Lada Largus и перепрошивке электронного блока управление руля у Lada Vesta на официальном сайте «Росстандарта» пока нет.

Вывод

Если вы относительно недавно приобрели Lada Largus или Lada Vesta, рекомендуем в ближайшее время посетить официальный дилерский центр Lada. Вдруг ваша машина нуждается в проверке рулевого управления. Операции по обслуживанию ТС в рамках отзывных компаний «АвтоВАЗа» дилеры, как правило, выполняют бесплатно.