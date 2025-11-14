Стало известно, сколько платят на российских автозаводах

Рассказываем, сколько сейчас получают работники АвтоВАЗа, УАЗа, «Москвича» и других отечественных автозаводов.

Российские автозаводы, пережившие очередной кризис, пытаются вернуться к полноценной работе. Многие предприятия, ранее переходившие на сокращённую рабочую неделю в связи со снизившимся спросом и переполненными складами, начали возвращаться к пятидневке. Кроме того, оживление спроса и рекордные продажи автомобилей в сентябре и октябре на фоне повышения утильсбора подстегнули и рост объёмов производства на заводах, где собираются локализованные китайские автомобили. Индустрия вновь в активном поиске рабочих рук и квалифицированных кадров. «Рамблер/авто» выяснил, сколько платят разным специалистам на отечественных предприятиях.

Сколько платят на АвтоВАЗе

Флагман отечественного легкового автопрома перманентно находится в поиске новых сотрудников. Вакансии предприятия размещаются как на крупных федеральных ресурсах, так и на специализированных сайтах по поиску специалистов регионального уровня. И если на популярном сервисе HeadHunter размещены вакансии преимущественно без указания уровня дохода, то на сайте службы занятости населения Самарской области и других местных площадках они указаны уже с заработными платами. Кроме того, на сайте самого АвтоВАЗа есть большой раздел «Карьера», где размещены вакансии как рабочих специальностей, так и руководителей, и инженерно-технического состава.

Например, претенденты на вакансии специалистов по металлообработке (слесари-инструментальщики, токари и фрезеровщики) могут рассчитывать на зарплаты в диапазоне от 48 303 до 136 500 рублей в месяц. Видимо, в зависимости от квалификации, количества отработанных смен и других параметров. Наладчик окрасочного оборудования может рассчитывать на 67 780–80 521 рублей, а его коллега, занимающийся сварочным оборудованием, — на 55 075–77 941 рублей.

Среди вакансий менеджмента и инженерного состава, например, начальник управления и руководитель группы по техническому синтезу могут рассчитывать на доход от 100 000 до 140 300 рублей в месяц, начальник цеха — на заработную плату от 94 500 до 129 400 рублей. У начальника производства и начальника отдела заработная плата составит от 88 000 до 123 200 рублей и от 76 600 до 121 500 рублей соответственно.

Если же рассматривать не руководящие позиции, то, например, заработная плата ведущего инженера автоматизированных систем управления находится в диапазоне от 54 500 до 69 100 рублей, ведущего инженера-конструктора — от 50 500 до 66 200 рублей, а ведущего художника-конструктора (проще говоря, дизайнера) — от 50 500 до 66 200 рублей.

Ведущий экономист по планированию может получать от 50 500 до 66 200 рублей, а рядовые инженеры (технологи, электрики, конструкторы) и бухгалтеры — от 38 100 до 59 700 рублей. Специалисты ИТР без высшего образования, например техники-конструкторы и техники-технологи могут рассчитывать на оклад от 28 400 до 41 300 рублей.

Помимо зарплаты работнику АвтоВАЗа полагается солидный соцпакет, куда входят страхование от несчастных случаев (для работников производства), ДМС, компенсация стоимости питания, выплаты за рождение ребёнка, санаторно-курортное лечение и отдых, скидки на покупку продукции завода и многое другое.

Зарплаты на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывшее предприятие ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»)

Предприятие, на котором до 2022 года собирали автомобили Nissan, а после модели новоиспечённого бренда XCite, совсем недавно начало выпускать Lada Iskra из тольяттинских машинокомплектов. И на данный момент на нём тоже ищут рабочих.

Предлагаемая оплата их труда здесь выше аналогичных зарплат на АвтоВАЗе — при наличии сопоставимого по качеству соцпакета. В частности, слесарю механосборочных работ, контролёру качества, оператору механизированного склада полагается оклад на уровне 90 900–95 500 рублей.

Сколько платят на УАЗе

Большинство вакансий ульяновского автозавода об уровне предлагаемых соискателям зарплат скромно умалчивает. Например, на сайте сервиса HeadHunter у предприятия размещено чуть более 20 позиций, связанных как с производством, так и со смежными финансово-экономическими департаментами. И только на вакансии «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки» указан уровень дохода от 45 198 до 56 545 рублей в месяц до вычета налогов.

Другим ориентиром для понимания уровня вознаграждений работников могут служить местные региональные рекрутинговые сайты. Так, начальник производственного участка может рассчитывать не более чем на 90 000 рублей в месяц до вычета налогов. Оператор на производстве на те же 45 198–56 545 рублей в месяц «грязными». У маляра окрасочного цеха оклад будет чуть больше: от 52 946 до 66 238 рублей «грязными».

Вакансии на «Москвиче»

Вакансии столичного автозавода размещены как на сайте самого производителя, так и на популярном сервисе HeadHunter. Впрочем, открытых позиций на «Москвиче» не очень много. Преимущественно требуются люди рабочих специальностей и офисный персонал.

Так, операторы производственных линий, сотрудники склада, рабочие конвейера, слесари-сборщики и операторы-контролёры качества могут рассчитывать на оклад от 93 300 рублей в месяц до вычета налогов. Водителям электропогрузчиков предлагается уже от 98 900 рублей в месяц, а на самый большой оклад могут рассчитывать техники-сборщики транспортных платформ — от 100 000 рублей в месяц на руки.

Заработные платы на ГАЗе в Нижнем Новгороде

На Горьковском автозаводе сейчас открыто более 230 вакансий. На самые высокие оклады могут рассчитывать претенденты на должности начальника конвейера (от 140 000 рублей), мастера производственного участка (до 150 000 рублей), мастера энергетического участка (до 150 000 рублей), начальника и главного специалиста по планированию (от 110 000 рублей).

На должностях рабочих специальностей вроде токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, электросварщиков и слесарей-сборщиков предлагается заработная плата порядка 100 000 рублей до вычета налогов.

Сколько получают на «Автоторе»

Калининградский «Автотор» — один из немногих работодателей в отечественном автопроме, который размещает свои вакансии на специализированных сайтах по поиску работы с указанием практически всех заработных плат на совершенно разных позициях. Видимо, заводу стесняться нечего, потому что деньги предлагают хорошие.

Например, слесарь механосборочных работ даже без опыта может рассчитывать на оклад от 90 000 до 150 000 рублей в месяц (финальная сумма зависит от разряда и количества смен), правда, до вычета налогов. Автомаляр также может зарабатывать от 110 000 до 150 000 рублей. А вот, например, наладчик станков и манипуляторов может рассчитывать лишь на 80 000 –100 000 рублей в месяц «чистыми».

Среди вакансий инженерного состава значится позиция инженер-технолога с окладом от 80 000 рублей, и, например, начальника отдела контроля качества с уровнем дохода от 90 000 до 100 000 рублей в месяц. При этом о каком-либо соцпакете в этих объявлениях о найме ничего не говорится.

Оклады на заводе ООО «АГР» в Калуге (бывшее предприятие Volkswagen)

Калужский завод ООО «АГР» с недавних пор собирает кроссоверы марки Тenet — перелицованные Chery Tiggo разной нумерации. Вакансий с конкретной суммой предполагаемой заработной платы предприятие публикует не очень много, но изредка они встречаются. И, судя по их размерам, работников завода размером вознаграждения не обижают.

Например, механику по оборудованию готовы платить до 112 000 рублей в месяц до вычета налогов. А электрик по оборудованию может получать до 120 000 рублей в месяц.

Зарплаты в Туле на предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»

Завод Haval в Тульской области набирает рабочих на производство и операторов производственной линии даже без опыта. Заработную плату предлагают от 75 000 до 86 000 рублей в месяц «грязными». Плюс премия до 20% от оклада по итогам месяца. И по 2 000–7 000 рублей за каждый выход в дополнительную смену. Из соцпакета — компенсация 75% стоимости обеда в заводской столовой.

Зато наладчику производственной линии предлагается уже от 75 000 до 103 000 рублей «грязными». Ему также полагаются стандартные доплаты за выходы вне графика, компенсация 75% цены обеда и премия до 20% оклада. Плюс ещё и бесплатный полис ДМС.

Выводы

Рабочие на российских автозаводах сейчас нужны, несмотря на ситуацию на авторынке. Вот только платить приличную зарплату готовы не все автопроизводители. Лучшие условия с точки зрения размера оплаты труда на текущий момент предлагают на «Автоторе». Зато самый мощный соцпакет обеспечивает АвтоВАЗ.