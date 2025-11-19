Китай ограничил вывоз автомобилей: чем это грозит россиянам

Китай ввёл ограничения на экспорт автомобилей: чем это грозит российскому авторынку и покупателям
Власти Китая вводят ограничение на экспорт автомобилей — с 1 января 2026 года усложняется отправка за границу новых машин, которые сейчас вывозят под видом подержанных. Разбираемся, чем грозят нововведения российским продавцам и покупателям да и самим китайским автопроизводителям.
Министерство коммерции КНР опубликовало постановление, в котором официально объявлено «о дальнейшем усилении контроля за экспортом подержанных автомобилей». Документ создан для «дальнейшего регулирования конкурентной среды в автомобильной промышленности и содействия здоровому и упорядоченному развитию экспорта подержанных автомобилей из Китая».
Ответственными за его исполнение назначены сразу несколько ведомств — Министерство коммерции, Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство общественной безопасности и Главное таможенное управление — которые теперь будут тщательнее контролировать вывоз транспортных средств из Поднебесной.
Самое главное в документе, который вступит в силу со следующего года, касается экспорта новых автомобилей под видом подержанных — его теперь будут «строго контролировать», для чего подготовлена новая процедура оформления документов.
С 1 января 2026 года для транспортных средств, заявленных на экспорт и выпущенных менее чем за 180 дней (включительно) с даты регистрации, местные органы торговли должны требовать «Подтверждение о послепродажном обслуживании», выданное производителем транспортного средства.
В этом документе в обязательном порядке должны быть указаны страна экспорта, информация об автомобиле, информация о пунктах послепродажного обслуживания, а бумагу требуется заверять «официальной печатью производителя». В отсутствие документа экспортная лицензия выдаваться не будет, а значит, что машину не вывезти из страны.
Таким образом, фактически введён запрет на экспорт автомобилей, которые не стояли на местном китайском учёте как минимум полгода. Продать за рубеж машину зарегистрированную менее чем 6 месяцев назад, конечно, можно будет, но получив все необходимые разрешения от её производителя. Все это подразумевает определённые трудозатраты и финансовые издержки, на которые пойдут далеко не все компании, специализирующиеся на поставках транспортных средств за границу.
Отдельно власти Китая уточняют, что новые правила будут работать именно с 1 января 2026 года. В документе специально подчёркивается, что для транспортных средств, прошедших регистрацию и ожидающих оформления экспорта до даты вступления в силу постановления, компаниям следует рекомендовать выполнять свои контракты на экспорт в действующем порядке. Так что можно ожидать бума поставок автомобилей из Китая в оставшиеся до нового года месяц-полтора.
Что будет на российском авторынке
Новые требования перекрывают популярную схему поставок в Россию де-факто новых машин без пробега, которые де-юре числятся подержанными. Для этого автомобили, выпущенные для внутреннего рынка и не запланированные к экспорту, ставились на китайский учёт местными продавцами, после чего сразу же снимались с него и перепродавались за рубеж.
По такому пути работает практически весь параллельный импорт брендов вроде Zeekr и Li Auto, которые не имеют официальных представительств, но при этом доступны к покупке. Аналогично поставляются в Россию и машины европейских и японских брендов, производство которых локализовано на заводах в КНР.
Для России документ Министерства коммерции КНР, закрепляющий новый порядок экспорта автомобилей, означает не полное закрытие каналов параллельного импорта, но рост сроков ожидания заказанных машин, их удорожание, связанное с издержками на оформление и хранение автомобиля, и возможное сокращение ассортимента доступных для заказа марок и моделей.
Решение китайских властей работает на руку местных автопроизводителей, которые официально представлены в России. Ведь часть из них испытывала давление от «серых» поставок своих моделей альтернативными каналами. С новыми ограничениями работа таких «серых» импортёров серьёзно усложнится.
Проблема китайских производителей
Правда, одновременно с этим ужесточение экспортного контроля ударит и по китайским автопроизводителям. Рынок экспорта подержанных автомобилей с нулевым пробегом в Китае, как сообщает Reuters, ссылаясь на правительственные документы и интервью с автодилерами и автотрейдерами, работает следующим образом. Как только новый автомобиль сходит с конвейера, неофициальный экспортёр покупает его либо напрямую у автопроизводителя, либо у дилера, регистрирует с китайскими номерными знаками, а затем сразу же маркирует его как подержанный для отправки за границу. По пути автопроизводитель фиксирует автомобиль как проданный и регистрирует выручку.
Эта практика началась после 2019 года, когда Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей в другие страны. По словам консультанта Китайской ассоциации автомобильных дилеров Ван Мэна, сейчас тысячи торговцев выдают новые автомобили за подержанные, чтобы получить право на участие в этом канале экспорта. Из 436 000 подержанных легковых и коммерческих автомобилей, экспортируемых Китаем в 2024 году, 90%, по оценкам эксперта, были с нулевым пробегом.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером новых автомобилей в 2023 году, экспортировав 6,41 миллиона автомобилей в прошлом году. По оценкам Ван Мэна, из них около 6% фактически были подержанными автомобилями с нулевым пробегом. Большинство подержанных автомобилей с нулевым пробегом — это модели с бензиновым двигателем, поэтому они менее востребованы на китайском рынке. Однако значительную долю составляют и электромобили, на которые распространяются щедрые государственные субсидии на закупки.
Китайская автомобильная промышленность годами раздувала продажи автомобилей благодаря растущему серому рынку, поддерживаемому государством. Новые автомобили регистрировались прямо на конвейере, а затем отправлялись за границу как «подержанные». Эти так называемые автомобили с «нулевым пробегом» никогда не эксплуатировались в Китае, но экспортировались как б/у в Россию, Центральную Азию и Ближний Восток. Все это позволяло китайским автопроизводителям демонстрировать рост и избавляться от автомобилей, которые сложно продать внутри страны.
Практика привлекла внимание властей только после того, как в мае глава китайского концерна Great Wall Motor раскритиковал продажу подержанных автомобилей с нулевым пробегом в Китае.
Летом газета «Жэньминь жибао», часто отражающая позицию высшего руководства Коммунистической партии Китая, обвинила «поддельные» подержанные автомобили в снижении цен на фоне ожесточенной ценовой войны внутри страны и призвала к «жёстким мерам регулирования» для восстановления порядка. При этом экспорт и продажа якобы автомобилей с пробегом активно поощряются региональными властями Китая, которые считают эту практику жизненно важной для достижения амбициозных целей экономического роста, поставленных Пекином.
Reuters выявило 20 местных органов власти в Китае, включая такие крупные экспортные центры, как Гуандун и Сычуань, которые в общедоступных правительственных документах заявили о своей поддержке экспорта подержанных автомобилей с нулевым пробегом.
Их тактика включает в себя выдачу дополнительных лицензий на экспорт подержанных автомобилей с нулевым пробегом, ускоренное рассмотрение заявлений на налоговые льготы, инвестиции в экспортную инфраструктуру, финансирование сетевых мероприятий и другие меры поддержки.
Причем такая практика со стороны местных органов власти была бы малоэффективна где-либо за пределами централизованной плановой экономики Китая. Но здесь быстрый рост продаж и занятости населения может привести к повышению по службе или открытию нового финансирования. В то время как невыполнение экономических целей, определяемых Пекином, может привести к санкциям для местных чиновников.
Поскольку эти экспортные компании одновременно покупают и продают один и тот же автомобиль, стоимость сделки вдвое превышает стоимость покупки новых или подержанных автомобилей. Поэтому местные органы власти уговаривают их открыть представительства на своей территории, чтобы быстро и искусственно повысить показатели своего ВВП.
Эта тактика — лишь один из признаков того, что китайская автомобильная промышленность — крупнейшая в мире — позволяет производству опережать спрос, что приводит к затяжной ценовой войне внутри страны и порождает обвинения в «демпинге» автомобилей за рубежом.
Выводы
Новые же правила экспорта призваны хотя бы частично решить эту проблему. Кроме того, получилось так, что они заодно помогут китайским компаниям, официально представленным в России. Ведь Новый документ властей КНР(очевидно, что без какого-либо согласования) фактически дополняет постановление правительства Российской Федерации от 29.03.2022 №506 и приказ Минпромторга России от 21.07.2023 №2701, которые разрешают параллельный импорт автомобилей на российский рынок, но для тех брендов, что официально не представлены в стране.