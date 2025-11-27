Стали известны секретные планы китайцев по захвату российского авторынка

Зачем GAC создаёт свою экосистему, чем удивляет завод компании в Гуанчжоу и что представляют собой две будущие новинки для российского авторынка — в репортаже корреспондента «Рамблер/авто».

В китайском Гуанчжоу находится одна из крупнейших промышленных площадок GAC. Для корпорации GAС, в которую, помимо материнского бренда, также входят суббренды Aion и Hyptec, она фактически «домашняя». Именно здесь собирают не только модели «ГАК», но и автомобили электрической марки Aion и гибриды Hyptec. Причём на отдельном предприятии, где нам удалось побывать.

Завод Aion, как оказалось, начинается с собственной «выставки достижений народного хозяйства». На стендах — линейка выпускаемых моделей (исключительно «электрички» и гибриды), макеты технологических «гордостей»: водородные силовые агрегаты разных типов, двигатели (ДВС и электро), тяговые батареи, продвинутая электроника…

© Алексей Батушенко

Местный гид с гордостью демонстрирует перемигивающуюся огоньками карту-экран Китая в полстены. На ней в реальном времени показано местоположение сотен тысяч электромобилей компании, которые постоянно находятся на связи с её центром обработки данных.

Каждый автомобиль непрерывно докладывает: где он находится, как эксплуатируется и что в этот момент происходит с его системами. По задумке создателей сбор данных ведётся для дополнительного удобства и безопасности пользователей. Однако хозяин машины отключить эту, по сути, слежку возможности не имеет по определению.

А со временем автовладельца возьмут под ещё более плотную опеку-контроль. В ходе автосалона в Гуанчжоу марка объявила о создании совместно с телеком-корпорацией Huawei нового бренда под названием Qi Jing («Чи Дин»). В рамках этого проекта будет создана собственная экосистема, которая охватит не только владение автомобилем, но и практически все остальные сферы повседневной жизни каждого владельца GAC, Aion или Hyptec. Предполагается, что это ещё сильнее упростит жизнь и окончательно освободит автовладельцев от ежедневной рутины, но никаких других подробностей о возможностях будущей экосистемы пока не разглашают.

© Алексей Батушенко

Как собирают китайские авто: ручной труд и свои комплектующие

После выставки достижений отправляемся на сборочное производство Aion. Удивляет отсутствие инструктажа по технике безопасности, обязательной каски на голове и прочего. Оказывается, всего этого и не требуется, поскольку под потолком здоровенного цеха с конвейерами устроены широкие мостки, по которым водят группы экскурсантов и перемещаются сотрудники предприятия, не задействованные в процессе сборки.

Кузова будущих Aion и Hyptec плывут по сборочным линиям, рабочие, каждый на своем посту, приделывают к ним «свою» деталь. Система работает неторопливо, чётко и неумолимо. Роботов достаточно много, но никаких «космических технологий» нет. Доля ручного труда по-прежнему достаточно высока. По крайней мере по по визуальной оценке.

© Алексей Батушенко

Но нельзя не отметить, что GAC самостоятельно производит большое количество комплектующих, необходимых для сборки своих моделей, и заказывает у сторонних поставщиков минимум деталей.

Любопытная фишка производства: будущий владелец заказанной им машины имеет возможность следить за процессом её изготовления на заводе Aion — через специальное приложение на смартфоне.

С конвейера завода Aion сходят модели Aion i60, Aion V и Hyptec HT. Эти электромобили компания GAC намерена вывести на российский рынок уже в 2026 году, правда под названиями GAC Aion V и GAC Hyptec HT. На нашем рынке название материнской марки сохранится на моделях суббрендов.

© Алексей Батушенко

Мини-тест электрических новинок

В связи с этими планами заводчане любезно предоставили возможность познакомиться со свежими моделями. Проба руля проходила на небольшом импровизированном полигоне при заводе: с российскими правами, да и любыми другими иностранными, на дороги общего пользования в Китае выезжать нельзя.

На пустой парковке для каждой из машин разметили отдельную трассу длиной около 200 метров. Для Aion V — «змейку», а для Hyptec HT — имитацию неровной дороги. Назвать эти короткие упражнения тест-драйвом язык не поворачивается, но кое-какое впечатление о моделях составить удалось.

Aion V — среднеразмерный переднеприводный кроссовер с пятиместным салоном. Модель оснащена электромотором пиковой мощностью 204 л.с. Обтекаемый, но без ярких «особых примет» современный дизайн. Внутри — типичный «китаец»: минимум физических кнопок, качественный пластик отделки, электронная приборка и большой центральный монитор. Правый подрулевой рычаг — селектор КП.

© Алексей Батушенко

Тестовая машина была обута в китайскую резину какой-то неизвестной нам марки: распознать не удалось, так как на ней были одни местные иероглифы. Под колёсами — гладкий бетон парковки. Разгонялся на нём Aion V вполне достойно, по ощущениям подтверждая заявленные «менее 8 секунд до 100 км/ч». А на змейке — непрерывный визг резины, резкие крены кузова, снос передней оси наружу… В конце концов мне даже жалко стало машину. Её удел — по городу ездить, не нарушая ПДД, а не строить из себя спортивный седан. Зачем китайцам из GAC вообще потребовалось такое шоу?!

© Алексей Батушенко

Ответ на этот вопрос отчасти дали заезды на другой модели, предназначенной для российского рынка, — Hyptec HT. Это тоже электрокроссовер, но позиционируется как более премиальный продукт. Дизайн — нечто среднее между Porsche Cayenne и Panamera с нотками Tesla Model X. Машина достаточно крупная, длиной под пять метров (4 935 мм, если быть точнее) и колёсной базой под три метра (2 935 мм). Пиковая мощность силовой установки — 340 л.с. Привод задний. Разгон до 100 км/ч — менее семи секунд.

В салоне — сплошная кожа и мягкий пластик. Максимум настроек-регулировок ожидаемо спрятаны в меню гигантского тачскрина на центральной консоли. Джойстик коробки — правый подрулевой переключатель на манер Mercedes-Benz.

© Алексей Батушенко

Задние пассажиры не обделены пространством: места много. Более того, кресла второго ряда можно привести в практически горизонтальное положение.

Hyptec HT должен был продемонстрировать высшую степень комфорта при езде по искусственным неровностям. Но впечатление оказалось несколько иным. Как по мне, Hyptec HT предназначен исключительно для движения по идеально ровному покрытию. Подчеркнуто мягкая подвеска изрядно раскачивает машину даже на небольших неровностях и очень сильно кренит её в поворотах. Боюсь даже представить себя в роли пассажира заднего сиденья HT на стандартном московском «лежачем полицейском». Наверняка укачало бы. Так что Aion V по сравнению с ним и правда «спорткаром» кажется.

© Алексей Батушенко

Логику руководства корпорации GAC, решившего вывести электромобили и гибриды на российский рынок, формально понять можно. Глобальные продажи бренда в текущем году снизились на 11%, а на российском рынке выросли на 9%. Чем не причина расширяться на перспективном (судя по цифрам статистики) рынке. Но дело в том, что самая продаваемая у нас модель GAC — флагманский кроссовер GS8.

А электромобили в нашей стране — достаточно нишевая и совсем не массовая история, в которой уже и так хватает игроков: от бюджетного «Москвича 3Е» до дорогущих Zeekr, Avatr и прочих. Вряд ли электрические новинки GAC сумеют продемонстрировать существенные объёмы продаж в России. К тому же начинать им придётся в условиях повышенного для электромобилей и последовательных гибридов утилизационного сбора, который вступит в силу уже с 1 декабря 2025-го. Поэтому риски «не взлететь» у новой бизнес-идеи GAC достаточно высоки. Хотя, говорят, чудеса иногда случаются…