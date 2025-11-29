Правда о Tenet: что в этом авто российское, а что — китайское

Производство автомобилей новоиспеченной марки Tenet стартовало ещё 12 августа. За три с небольшим месяца её модели уже успели завоевать значительную долю рынка и даже вошли в топ-3 брендов российского авторынка. «Рамблер/авто» побывал на предприятии, где собирают эти автомобили, и своими глазами увидел, как из китайских деталей Chery делают российский автомобиль Tenet.

«Тенеты» так лихо ворвались на рынок, поскольку полностью заместили младшую линейку Chery в России. О старте производства, действительно, было объявлено еще летом, однако всё это время никаких подробностей о сборке и степени локализации производитель не заявлял.

Меж тем, в опубликованном Минпромторгом списке локализованных автомобилей для такси моделей Tenet не оказалось. В компании пока не комментируют этот документ. Как и возможные планы по появлению их машин в перечне ведомства. При этом в AGR Automotive Group, который теперь владеет бывшим заводом VW и брендом Tenet, заявляет что «производство Tenet осуществляется по полному циклу». Что это означает на деле? Рассказываем по порядку.

Сварочное производство

На текущий момент на мощностях бывшего предприятия Volkswagen собирают кроссоверы Т4 и Т7. Сборка более крупного Т8 пока приостановлена на период переоборудования одного из цехов и должна возобновиться в ближайшие месяцы.

По заявлению представителей бренда ключевым и самым важным аспектом возобновления производства на бывшем заводе VW стало переоборудование сварочного производства. Чтобы адаптировать его под модели Tenet пришлось практически полностью перестроить цех, начиная от размещения оборудования и заканчивая программированием операций для конкретной архитектуры кузова.

© АГР Холдинг

Оборудование, необходимое для перезапуска цеха, начало поступать еще марте текущего года, а первый опытный кузов был сварили уже в июне. Причем, для обеспечения геометрической точности сварки и проектной жёсткости кузова устанавливалась оснастка с высокой степенью автоматизации сварочного производства. Роботизация цеха доведена до 90%, что практически исключает ошибки, связанные с ручным трудом и человеческим фактором и гарантирует высокое качество сварки.

Производитель с гордостью приводит данные о запуске сварочного производства. Так при его подготовке в цехе было последовательно сварено более 50 опытных кузовов, каждый из которых измерялся тактильном оборудовании по более чем 2100 параметрам. Количество измеряемых точек на кузове составило 1784, количество функциональных размеров – 235, а количество «жестких точек для подвески» – 115. Отдельным оборудованием проверялись навесные детали (двери, капот, багажник) и, создавалось облако данных из более чем 20 млн точек.

© Давид Акопян

Кроме того, часть кузовов испытывалась в прочностной лаборатории, где выполнялся физический разрыв деталей кузова для контроля надежности сварных и клеевых соединений.

Проводились и другие тесты на контроль качества кузовных элементов. И по заявлению самого производителя, после каждой проверки вносились изменения в сварочный процесс и другие параметры производства для обеспечения точной геометрии кузовов и, соответственно, его высокого качества.

Цех покраски

Чуть менее масштабную модернизацию под конструктивные особенности кузовов Tenet провели на лакокрасочном производстве. На линии окраски используется оборудование, оставшееся в наследство от немцев. Однако и оно было адаптировано под требования новых моделей и включает в себя несколько регламентированных этапов.

На первом этапе кузов будущих автомобилей Tenet проходит линию предварительной обработки, включающую обезжиривание и фосфатирование методом полного погружения в специальные ванны. Эти операции подготавливают поверхность металла к последующему нанесению покрытий и обеспечивают сцепление всех слоёв между собой.

Следующий этап — нанесение катафорезного грунта. В процессе такой обработки кузов вращается в ванне, что позволяет катафорезному покрытию проникать в скрытые и труднодоступные полости. Длина катафорезной ванны составляет более 26 метров, а её объём — 238 кубических метров.

© АГР Холдинг

На третьем этапе кузов поступает сушильные камеры, где грунтовочный слой проходит термическую обработку при температуре до 200 градусов по Цельсию.

Затем наносится защита днища и герметизация сварных и вальцовочных швов. Этими составами покрывают как на внешние, так и на внутренние поверхности, герметизируя все возможные пути проникновения влаги, чтобы обеспечить высокую антикоррозионную защиту.

Только после всего этого на кузов наносится вторичный грунт, базовая эмаль и финальный лак, который окончательно формирует внешний облик автомобиля — цвет, блеск и глубину.

© АГР Холдинг

И только после окраски кузов отправляется в финальную сушильную камеру, где происходит окончательное формирование лакокрасочного покрытия.

На протяжении всех этих процессов осуществляется контроль качества, который включает шесть уровней: специальные посты департамента качества, функциональные и продуктовые аудиты лакокрасочного покрытия, лабораторные измерения, аудит технологического процесса и другое.

Финальная сборка и контроль качества

На завершающем этапе трансформации предприятия VW в завод Tenet существенно переоборудовали сборочную линию. Практические каждый участок и каждое рабочее место были перенастроены под конструктивные особенности новых моделей.

Для обеспечения стабильно высокого уровня качества большое количество операций выполняется с использованием «умных» инструментов нового поколения или автоматизированных систем, которые максимально снижают риски ошибок при сборке, а соответственно и возможного появления брака.

Логистические процессы организованы так, чтобы каждая деталь точно попадала в нужный автомобиль. Это критически важно для обеспечения производственной точности при сборке современных автомобилей с огромным количеством сложных электронных систем.

© АГР Холдинг

Таким образом, сборка Tenet представляет собой своего рода симбиоз. Часть ранее использовавшегося на заводе VW оборудования удалось перенастроить под текущие требования, а специфические позиции были заменены на более технологические решения соответствующие новым моделям.