Стереотип разрушен: китайские авто попали в европейский топ по безопасности

Европейская организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP подвела итоги 2025 года. Результаты краш-тестов и испытаний за прошедший год шокируют: половина позиций в топ-10 самых безопасных автомобилей года занята моделями из Поднебесной. Это знаменует собой серьёзный сдвиг на глобальном авторынке.

© Euro NCAP

Всего в течение прошлого года было протестировано 88 моделей, и подавляющее большинство — 65 автомобилей — заслуженно получило максимальные пять звезд. Критерии оценки Euro NCAP остаются всеобъемлющими: защита взрослых пассажиров и детей, безопасность участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, а также эффективность систем помощи водителю. При этом наличие многих из этих систем в базовой комплектации стало ключевым фактором для получения высшей оценки.

Абсолютный лидер — Tesla Model Y

Американский кроссовер возглавляет рейтинг с 362 баллами, демонстрируя сбалансированные результаты: 91% за защиту взрослых, 93% — детей, 86% — пешеходов и 92% — за работу ассистентов. Доступный в версиях с запасом хода от 534 до 622 км, Model Y подтверждает репутацию Tesla как одного из флагманов в области безопасности.

© Euro NCAP

Второе место — Tesla Model 3

Седан набрал 359 баллов с результатами: 90% за взрослых, 93% за детей, 89% за пешеходов и 87% за ассистенты. Недавно в гамме появилась более доступная базовая версия, что делает передовые технологии безопасности доступнее для покупателей.

© Euro NCAP

Китайский прорыв — smart #5

С результатом 357 баллов эта модель знаменует новую эру для бренда. Переродившись в просторный электрокроссовер, smart #5 показывает высокий класс защиты: 88% за взрослых, 93% за детей, 84% за пешеходов и 92% за электронных помощников. Этот успех — результат альянса Mercedes-Benz и Geely, где немецкая школа пассивной безопасности сочетается с передовыми китайскими цифровыми технологиями.

© Euro NCAP

Неожиданный успех — Leapmotor B10

Компактный электрический кроссовер из Китая стал сенсацией, заняв четвёртое место с 355 баллами. По защите взрослых и детей модель показала эталонные 93% благодаря прочному каркасу кузова. Безопасность пешеходов (84%) и работа ассистентов (85%) также соответствуют высоким стандартам, хотя алгоритмы помощи водителю сочли чуть менее отточенными, чем у лидеров. Этот результат задаёт новый ориентир для доступных электромобилей.

© Euro NCAP

Наследие в новом формате — Volvo EX90

Большой электрический кроссовер EX90 набрал 353 балла, воплощая философию бренда Volvo: 92% за защиту взрослых, 93% за детей, 82% за пешеходов и 86% за ассистенты. Производитель из Гётеборга делает ставку на превентивную безопасность, используя комплекс датчиков для создания «защитного кокона» вокруг автомобиля и предотвращения аварийных ситуаций до их возникновения.

© Euro NCAP

Стильная безопасность — Mercedes CLE

Роскошное купе с 352 баллами доказывает, что спортивный силуэт не означает компромиссов в защите. Модель показала один из лучших в топ-10 результатов по защите взрослых — 93%, а также 89% за детей, 87% за пешеходов и 83% за ассистенты. В CLE безопасность интегрирована в саму конструкцию: системы натяжения ремней, превентивная подушка безопасности для задних пассажиров и продвинутый каркас кузова работают как единое целое.

© Euro NCAP

Максимум защиты в миниатюре — Nio Firefly

Городской электрокар из Поднебесной набрал 351 балл и установил абсолютный рекорд года по защите взрослых — 96%. Компактная модель также получила 87% за безопасность детей, 82% за пешеходов и 86% за ассистенты. Такой результат компактного хэтча показывает, что высочайший уровень пассивной безопасности перестал быть привилегией больших и дорогих автомобилей.

© Euro NCAP

Технологичный универсал — BYD Seal 6

Гибридная новинка крупнейшего китайского автопроизводителя также набрала 351 балл, демонстрируя подход бренда, где силовые установки и технологии безопасности разрабатываются в комплексе. Результаты тестов: 92% за защиту взрослых, 90% за детей, 84% за пешеходов и 85% за помощников.

© BYD

Скандинавский шик — Lynk & Co 02

Стильное кросс-купе, созданное в R&D-центре в Гётеборге, с итоговыми 349 баллами вновь возвеличивает удачный симбиоз шведского дизайна и китайских технологий. Автомобиль показал отличные результаты: 90% за защиту взрослых, 87% за детей, 83% за пешеходов и 89% за работу электронных систем.

© Euro NCAP

Премиум-дебют — IM5

Седан нового китайского премиум-бренда IM (подразделение SAIC) замыкает десятку с 346 баллами. Модель получила 89% за защиту взрослых, 85% за детей, 85% за пешеходов и 87% за работу ассистентов. Дебют в рейтинге сигнализирует о намерениях китайских производителей конкурировать по уровню безопасности в премиум-сегменте, где традиционно задают тон европейские марки.

© Euro NCAP

Выводы

Топ-10 Euro NCAP 2025 отражает новые реалии рынка. Китайские производители не только догнали традиционных лидеров, но и задают стандарты в ключевых категориях. Такие бренды, как Tesla и Volvo, совершенствуют комплексные системы помощи водителю, а европейские марки вроде Mercedes-Benz доказывают, что безопасность может быть безупречной даже в нишевых моделях. В конечном счёте выигрывает потребитель: конкуренция за высокие баллы в краш-тестах ведёт к быстрому внедрению инноваций, способных спасать жизни и беречь здоровье независимо от марки автомобиля.