Российский авторынок в 2025 году: выживание, локализация и новый баланс сил

По итогам 2025 года российский рынок новых транспортных средств показал спад почти на 19%. По данным Минпромторга, продажи составили 1,5 млн единиц. Однако за этой цифрой скрывается глубокое переформатирование всей отрасли: стагнация общего объёма, бум локализации, смена лидеров среди поставщиков и первые признаки восстановления в конце года. Как изменилась карта продаж, почему доля Китая впервые за годы сократилась и чего ждать от 2026-го? Разбираемся в деталях.

Общая картина: спад с проблесками надежды

За январь–декабрь 2025 года россияне приобрели 1 495 761 новых транспортных средств (легковые и коммерческие автомобили, автобусы, грузовики до 3 лет). Это на 19% меньше, чем годом ранее (1 835 907 шт.). Однако декабрьские продажи (155 539 шт.) выросли на 6% по сравнению с ноябрём и на 9% относительно декабря 2024 года, что может указывать на окончание спада и начало осторожного восстановления.

Самым пострадавшим сегментом стали грузовики: продажи рухнули на 53% за год. Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) потеряли 24%, автобусы — 31%. Легковой сегмент, хоть и сократился на 15%, остаётся основой рынка. Из 1,5 млн штук общего объема продаж 1,3 млн. пришлось именно на легковушки.

Парадокс: рынок падает, но своё производство растёт

Ключевой тренд 2025 года — усиление локализации. Продажи новых автомобилей российского производства составили 831 251 штуку, что на 0,2% больше, чем в 2024-м. При общем падении рынка это указывает на заметный рост доли машин отечественной сборки — именно местное производство теперь обеспечивает стабильность.

Импортные поставки, напротив, демонстрируют высокую волатильность. Индекс рынка импортированных новых ТС, достигнув пика в 489% от уровня января 2022 года в октябре 2025-го, к декабрю снизился до 371%. Это говорит как о логистических сложностях, так и о постепенном замещении импорта моделями российской сборки.

Электромобили: эйфория закончилась, началась прагматика

Рынок новых электромобилей в 2025 году сократился на 30% (13 498 шт. против 19 383 шт. в 2024-м). При этом доля электромобилей российского производства выросла с 22% до 32%. В целом в октябре продажи электромобилей в России достигли исторического максимума, но потом случилось резкое падение. Очевидно, сегмент прошёл фазу активного спроса и теперь ищет новую точку роста в условиях высокой стоимости, недостаточно развитой инфраструктуры и появления доступных локальных альтернатив.

Передел влияния: доля Китая впервые упала

По итогам 2025 года доля китайских брендов на всем рынке упала ниже психологической отметки в 50%, составив 48,7%. Однако по данным агентства «Автостат», в сердце рынка — легковом сегменте — они сохранили контроль, удержав 51,5% продаж (672 431 шт.). Это кажущееся противоречие объясняется тремя факторами:

Статистическая «натурализация». Модели китайского происхождения, например, запустившийся в прошлом году Tenet, учитываются как российские. Обвал грузового сегмента. Здесь доля Китая рухнула с 62,8% до 46,5% из-за общего падения рынка на 53% и отзывов ОТТС. Маргинальная роль в LCV. В сегменте легкого коммерческого транспорта китайские марки занимают лишь 4,5%. Таким образом, китайское технологическое влияние не уменьшилось — оно трансформировалось, уйдя вглубь цепочки создания стоимости.

Новая иерархия: битва внутри китайского пула

Внутри сегмента идет жесткая рокировка. Безусловным лидером по итогам года стал Haval, продавший 173 434 автомобиля (-9%), который упрочил позиции за счет агрессивной локализации. В то же время, прошлогодние фавориты Chery и Geely потеряли по 37% продаж.

Появляются новые сильные игроки: Jetour нарастил продажи на 4% (до 36 511 шт.), а в премиум-нише Voyah показал взрывной рост в декабре (+124%).

Подвижки видны и на модельном уровне: в то время как Haval Jolion (65 792 шт., -22%) остается лидером, новичок Changan Uni-S демонстрирует феноменальный рост на 380%. Одновременно резко теряют популярность недавние бестселлеры Chery Tiggo 7 Pro Max (-43%) и Omoda C5 (-45%).

Что ждать в 2026 году?

Дальнейший рост доли локализованной продукции — под российскими брендами будут выходить всё новые модели, как правило, изначально китайские. Не исключено медленное восстановление общего объёма рынка — возможно, к уровню 1,6–1,7 млн единиц, если макроэкономическая ситуация не ухудшится. Ожесточение конкуренции внутри китайского сегмента — борьба за долю между Haval, Chery, Geely, Changan и амбициозными новичками обострится. Появление новых альянсов — между российскими компаниями и иностранными технологическими партнёрами.

Заключение

Российский авторынок становится более самостоятельным, замкнутым на внутреннее производство и менее зависимым от прямого импорта. 2025 год стал переломным — годом, когда началась рутинная работа по строительству новой, пусть и меньшей по объёмам, но более независимой автомобильной экосистемы, где китайские технологии, адаптированные и локализованные, продолжают играть ключевую, но меняющуюся роль.