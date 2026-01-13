Продажи новых авто резко упали: кто выживет и поможет ли локализация

По итогам 2025 года продажи новых автомобилей в России рухнули более чем на 15%. Но ещё интереснее, что впервые за последние четыре года сократилась доля китайских авто. Рассказываем, как структурно изменился российский авторынок и чего ждать в 2026 году.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

По данным Минпромторга, по итогам 2025 года в России было продано около 1,314 миллиона новых авто и рынок показал спад почти на 15%.

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», спрос на новые легковые автомобили в России в 2025 году ушёл в минус почти на 16%. С января по декабрь прошлого года дилеры продали 1,326 миллиона легковых авто возрастом до трёх лет. Для сравнения: в 2024-м объём реализации составил 1,571 миллиона новых легковых машин. То есть разница составила 15,6%.

При этом, как следует из отчёта «Автостат. Инфо», за прошлый год существенно сократилась и доля китайских автомобилей на российском авторынке — до 51,5% от всех продаж легковушек без пробега. Ещё год назад, в 2024-м, этот показатель достигал 60%. Среди причин столь резкого падения продаж автомобилей из КНР аналитики агентства называют новые ставки утильсбора, локализацию производства в России и в целом перенасыщение отечественного рынка машинами китайских марок.

В целом же за этими цифрами скрывается глубокая стагнация общего объёма, рост локализации и смена лидеров среди поставщиков. Рассказываем, как изменилась карта продаж, почему доля Китая впервые за годы сократилась и чего ждать от 2026-го.

Общая картина: спад с проблесками надежды

Спад за период с января по декабрь оказался гигантским, однако декабрьские продажи (155 539 штук) выросли на 6% по сравнению с ноябрём и на 9% относительно декабря 2024 года, что может указывать на окончание спада и начало осторожного восстановления.

Самым пострадавшим сегментом стали грузовики: продажи рухнули на 53% за год. Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) потеряли 24%, автобусы — 31%. Легковой сегмент, хоть и сократился на 15%, остаётся основой рынка. Из 1,5 миллионов штук общего объёма продаж 1,3 пришлись именно на легковушки.

Парадокс: рынок падает, но своё производство растёт

Ключевой тренд 2025 года — усиление локализации. Продажи новых автомобилей российского производства составили 831 251 штуку, что на 0,2% больше, чем в 2024-м. При общем падении рынка это указывает на заметный рост доли машин отечественной сборки — именно местное производство теперь обеспечивает стабильность.

Импортные поставки, напротив, демонстрируют высокую волатильность. Индекс рынка импортированных новых ТС, достигнув пика в 489% от уровня января 2022 года в октябре 2025-го, к декабрю снизился до 371%. Это говорит как о логистических сложностях, так и о постепенном замещении импорта моделями российской сборки.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

Электромобили: эйфория закончилась

Рынок новых электромобилей в 2025 году сократился на 30% (13 498 штук против 19 383 в 2024-м). При этом доля электромобилей российского производства выросла с 22% до 32%. В целом в октябре продажи электромобилей в России достигли исторического максимума, но потом случилось резкое падение. Очевидно, что сегмент прошёл фазу активного спроса и теперь ищет новую точку роста в условиях высокой стоимости, недостаточно развитой инфраструктуры и появления доступных локальных альтернатив.

Передел влияния: доля Китая впервые упала

По итогам 2025 года доля китайских брендов на всём рынке упала ниже психологической отметки в 50%, составив 48,7%. Однако, по данным агентства «Автостат», в сердце рынка — легковом сегменте — они сохранили контроль, удержав 51,5% продаж (672 431 штука). Это кажущееся противоречие объясняется тремя факторами:

Статистическая «натурализация». Модели китайского происхождения, например запустившийся в прошлом году Tenet, учитываются как российские. Обвал грузового сегмента. Здесь доля Китая рухнула с 62,8% до 46,5% из-за общего падения рынка на 53% и отзывов ОТТС. Маргинальная роль в LCV. В сегменте легкого коммерческого транспорта китайские марки занимают лишь 4,5%. Таким образом, китайское технологическое влияние не уменьшилось — оно трансформировалось, уйдя вглубь цепочки создания стоимости.

Новая иерархия: битва внутри китайского пула

Внутри сегмента идёт жёсткая рокировка. Безусловным лидером по итогам года стал Haval, продавший 173 434 автомобиля (-9%), который упрочил позиции за счет агрессивной локализации.

В то же время прошлогодние фавориты Chery и Geely потеряли по 37% продаж. Впрочем, связано это и с тем, что часть их моделей теперь продаётся под локальными брендами Tenet и Belgee и не идёт в общий зачёт.

© DiPres/Shutterstock

Однако появляются новые сильные игроки: Jetour нарастил продажи на 4% (до 36 511 штук), а в премиум-сегменте Voyah показал взрывной рост в декабре (+124%).

Подвижки видны и на модельном уровне: в то время как Haval Jolion (65 792 штуки, -22%) остаётся лидером, новичок Changan Uni-S демонстрирует феноменальный рост на 380%. Одновременно резко теряют популярность недавние бестселлеры вроде Omoda C5 (-45%).

Что ждать в 2026 году?

Дальнейший рост доли локализованной продукции — под российскими брендами будут выходить всё новые модели, как правило, изначально китайские. Ожесточение конкуренции внутри китайского сегмента — борьба за долю между Haval, Chery, Geely, Changan и амбициозными новичками обострится. Появление новых альянсов — между российскими компаниями и иностранными технологическими партнёрами.

Заключение

Российский авторынок становится более самостоятельным, но вместе с тем — замкнутым на внутреннее производство и менее зависимым от прямого импорта. Прошедший 2025 год был не очень простым, но вполне может стать переломным. Именно в прошлом году началась рутинная работа по строительству новой, пусть и меньшей по объёмам, но более независимой автомобильной экосистемы, где китайские технологии, адаптированные и локализованные, продолжают играть ключевую, но меняющуюся роль.