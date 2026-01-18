«Лучший автомобиль года» оказался в центре скандала: что не так с Mercedes CLA

Главным автомобильным героем начала 2026 года стал новый Mercedes-Benz CLA. Модель принесла марке из Штутгарта первый с 1974 года титул «Лучший автомобиль года» и была признана самой безопасной машиной по версии организации Euro NCAP. Правда, случилось всё это на фоне скандала с одним из CLA, который спровоцировал массовую аварию на тесте журнала «What Car?». А потом и владельцы машины начали рассказывать о серьезных проблемах, на которые сама компания пока не реагирует. Рассказываем о скандале, который разворачивается вокруг старейшего в мире автопроизводителя.

© Mercedes-Benz

Представленный в 2025 году Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (именно так официально называется модель) стал третьим поколением автомобиля и одним из самых технологичных компакт-каров за всю историю немецкой марки. Машина стала первой модель Mercedes-Benz на новой модульной платформе Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), которая изначально разрабатывалась под электромобили и гибриды, а сам CLA (C178) стал одним из первых серийных авто марки с электрической архитектурой MB.OS (Operating System ), в которой платформа, бортовая электроника и программное обеспечение сразу проектировались как единое целое.

Внешне CLA сохранил фирменный силуэт четырёхдверного купе, но стал заметно более аэродинамичным, что напрямую влияет на запас хода электрических версий. В линейке модели ключевая ставка сделана именно на электромобили. Заднеприводная модификация предложена в двух вариантах мощности и ёмкости батареи, а более мощная версия с полным приводом оснащена двумя электромоторами, при этом система умеет отключать передний мотор для экономии энергии. Запас хода составляет около 800 км, а использование 800-вольтовой архитектуры позволило существенно сократить время быстрой зарядки и повысить общую энергоэффективность автомобиля.

© Mercedes-Benz

Технологически CLA стал настоящим прорывом для Mercedes-Benz за счёт новой операционной системы MB.OS, которая управляет всеми системами автомобиля — от мультимедиа до ассистентов водителя. А мультимедиа MBUX нового поколения активно использует искусственный интеллект, адаптируется к привычкам водителя и постоянно совершенствуется благодаря обновлениям «по воздуху».

Высокие оценки от Euro NCAP и титул «Автомобиль года в Европе»

Автомобиль получил максимальные оценки в краш-тестах Euro NCAP, продемонстрировав высокий уровень защиты водителя, пассажиров и пешеходов. В первую очередь за счёт стандартной для модели центральной подушки безопасности между передними сиденьями, а также фирменного комплекса MB.Drive, включающего полуавтопилот. Последний, в сочетании с ассистентами MB.Drive Assist, способен не только смягчать последствия аварий, но и активно предотвращать опасные ситуации на дороге.

Сочетание современного дизайна, большого запаса хода, передовых цифровых технологий, высокого уровня безопасности и практичности позволило новому Mercedes-Benz CLA завоевать титул «Автомобиль года в Европе» по итогам 2025 года. Награду по результатам голосования 59 членов жюри из числа автомобильных журналистов 23 стран модель получила на Международном автосалоне в Брюсселе. Для марки этот успех стал вторым за 62-летнюю историю премии — до того Mercedes-Benz побеждал в 1974 году с седаном Mercedes-Benz 450 SE/SEL.

Почти сразу за званием лучшего европейского автомобиля новый CLA удостоился от Euro NCAP, которая проводит краш-тесты новых машин, премии «Лучший автомобиль 2025 года» и «Самый безопасный малый семейный автомобиль». Для определения самой безопасной в классе машины специалисты независимой организации рассчитывают взвешенную сумму баллов в области безопасности взрослых пассажиров, безопасности детей, безопасности уязвимых участников дорожного движения и эффективности систем помощи водителю. Награду могут получить только автомобили, получившие по итогам краш-тестов Euro NCAP максимальный пятизвёздочный рейтинг с системами безопасности, входящими в базовую комплектацию.

© Euro NCAP

CLA with EQ Technology впечатлил судей практически идеальными показателями защиты взрослых пассажиров и лучшим в классе показателем безопасности уязвимых участников дорожного движения благодаря усовершенствованному «активному» капоту и улучшенным системам автоматического экстренного торможения.

Безопасность взрослых людей эксперты оценили в 94% из 100% возможных, безопасность детей заслужила отметки в 89%, пешеходов и велосипедистов — в 93%, а эффективность работы электронных ассистентов водителя Euro NCAP оценила в 85%.

Скандал на журналистском тесте

Правда, с выводами Euro NCAP вряд ли согласятся журналисты британского издания «What Car?», которые по вине нового Mercedes-Benz устроили массовую аварию во время теста.

Инцидент произошёл во время групповой съёмки автомобилей. Колонну из трёх машин возглавлял электромобиль Mercedes-Benz CLA 250+, за которым ехали Tesla Model 3 и MG IM5. В момент, когда перед лидирующей машиной появился камера-кар (другой автомобиль с открытым багажником, в котором сидел оператор) CLA внезапно резко затормозил.

© Скриншот видео «What Car?»

Это «фантомное торможение» в безопасной ситуации привело к аварии, поскольку едущий следом на Model 3 водитель не успел среагировать и врезался в Mercedes-Benz. Как отметили журналисты, схема съёмки едущих автомобилей из другой движущейся машины отработана годами и ни разу не приводила к подобным инцидентам. Камера-кар едет на достаточном расстоянии, с безопасной скоростью и в полностью контролируемых для всех участников съёмки обстоятельствах.

Официальный запрос в Mercedes-Benz дал журналистам дополнительные поводы для размышлений, поскольку производитель не признал никаких проблем. По мнению концерна, системы безопасности седана отработали штатно, поскольку отреагировали на появившегося на пути машины человека, которым оказался сидящий в багажнике движущегося автомобиля оператор.

© Скриншот видео «What Car?»

Ситуация во время теста-драйва ещё раз подчеркнула, как сложные активные системы безопасности, хотя и показывают хорошие результаты в официальных испытаниях (например, в том же Euro NCAP), иногда могут неправильно интерпретировать реальные сценарии на дороге, приводя к неожиданным рискам для других участников дорожного движения.

Пресловутое «фантомное торможение» оказалось следствием ошибки электроники, которая восприняла контролируемый сценарий съёмки как неизбежное столкновение с пешеходом, который двигался со скоростью даже большей, чем сам CLA.

Жалобы клиентов

В Mercedes-Benz заявили, что подобный случай является единичным и компании неизвестно о похожих проблемах у реальных владельцев CLA, однако беглый просмотр комментариев под редакционным роликом «What Car?» на YouTube показывает, что уже несколько человек столкнулись с аналогичными ситуациями, и, судя по всему, это довольно распространённое явление, которое автопроизводитель игнорирует.

Так, у одного клиента Mercedes-Benz машина дважды в течение месяца самопроизвольно тормозила, у другого автомобиль резко ударил по тормозам в пробке, а у кого-то точно так же вёл себя электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB с аналогичными системами безопасности.

«На своём EQB 2024 года я столкнулся с той же проблемой и неоднократно сообщал об этом в Mercedes-Benz. Каждый раз дилер оставлял мою машину на несколько дней для проверки, но возвращал её без каких-либо внятных объяснений или доказательств тщательной проверки. Эти ситуации возникали во время движения по автомагистрали и приводили к нескольким опасным для жизни моментам. Я крайне обеспокоен безопасностью и хотел бы, чтобы к этому вопросу отнеслись серьёзно», — сообщает один из владельцев в комментариях к ролику.

Несмотря на то, что на похожие проблемы жалуются и владельцы машин других марок — например, MG 4 Trophy или Nissan Ariya — у Mercedes-Benz есть реальные сложности. Немецкое издание Auto Bild, которое удостоило новый CLA престижной награды «Золотой руль», сообщает о нескольких отзывных кампаниях модели.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA), только владельцев Mercedes-Benz CLA with EQ Technology приглашали в сервис из-за опасности возгорания и риска поражения электрическим током, недостаточно надёжного крепления ремней безопасности, неисправности системы пассивной безопасности и неисправных подушек безопасности.

© Mercedes-Benz

Во всех перечисленных случаях речь идёт о нескольких десятках или сотнях дефективных машин, тогда как по причине только неисправных систем помощи водителю в Германии отзыву подлежат более полутысячи автомобилей.

Вывод

Вывод до банальности прост. Несмотря на престижные награды и премии, которые получают автомобили, их реальное поведение на обычных дорогах может отличаться от результатов тестов, полученных в лабораторных условиях. А водителю важно не расслабляться даже за рулём самой технологичной машины, потому что работа электронных ассистентов может оказаться совсем не такой, на какую рассчитывает человек.