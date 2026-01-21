Какие авто всё ещё выгодно привозить из-за рубежа: список моделей

В 2025 году российский автомобильный рынок продолжил жить в условиях санкций и ограничений, и параллельный импорт оставался одним из ключевых каналов насыщения спроса на иномарки. Однако статистика показывает, что этот сегмент не статичен — он трансформируется, реагируя на логистические вызовы, изменения законодательства и потребительские предпочтения. Прошлый год ознаменовался не только снижением общего объёма альтернативного импорта новых машин, но и заметным перераспределением потоков и марочной структуры, в том числе и из-за новой методики расчёта утильсбора.

© ANG KE / Feature China/Future Publishing via Getty Images

Что происходит на рынке и откуда чаще ввозят авто

В 2025 году по схемам параллельного импорта было ввезено 172 тысячи новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Это первое заметное сокращение после нескольких лет бурного роста, вызванного уходом официальных дилеров. Вместе с тем существенно изменилась и география поставок. Более 40% всего «серого» импорта новых авто обеспечил Китай, откуда было ввезено 71,3 тысячи машин, что на 22% больше, чем в 2024 году. Бренды из Поднебесной, а также модели других марок, собранные в КНР, активно замещают ушедшие европейские и японские официальные поставки.

Традиционно значимый транзитный коридор через Киргизию, обеспечивавший более 30% альтернативного импорта, показал снижение на 24%. Ещё более существенное падение, на 34%, зафиксировано в поставках через Беларусь. Эти изменения связаны с ужесточением таможенного контроля и попытками регулирования транзитных потоков. При этом ярким исключением стала Южная Корея, которая напрямую обеспечила 7,2% альтернативных поставок (12,2 тысяч), продемонстрировав впечатляющий рост в 269%. Это говорит о налаживании прямых логистических цепочек, минуя классические транзитные хабы.

© Tanya_Terekhina/Shutterstock

Рейтинг марок: кто лидирует в сером импорте

Лидером по ввозу по-прежнему остаётся Toyota. За год ввезено чуть более 30 тысяч новых автомобилей этой марки, что на 45% больше, чем в 2024-м. Японская надёжность и высокая репутация на вторичном рынке делают её фаворитом у импортёров. На втором месте с заметным отрывом — премиальный немецкий бренд BMW, объём ввоза которого вырос на 35% до 18 тысяч единиц. Рост популярности премиума в условиях кризиса — интересный феномен, говорящий о сохраняющемся спросе у обеспеченных слоёв населения.

При этом альтернативный импорт Geely существенно снизился (-29%), хотя общий объём остался достаточно высоким — 17,6 тысяч штук. Ещё более показательная история произошла с гибридами Lixiang, ввоз которых рухнул на 57% после того, как бренд получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начал официальные поставки. Замыкает пятёрку лидеров Mercedes-Benz с ростом на 32% (10,2 тысяч штук). В топ-10 также стабильно входят Mazda, Volkswagen, KIA, Audi и Lexus.

Подержанные иномарки: абсолютный рекорд и новые лидеры

Отдельная масштабная история 2025 года — рекордный ввоз подержанных автомобилей. В Россию было ввезено 493,8 тысяч легковых машин с пробегом, а с учетом 8,5 тысяч легких коммерческих авто (LCV) общий объём превысил полмиллиона единиц. Такого рынок не видел с 1990-х годов.

© Tramino/Getty Images

Почти 44% этого потока (215,6 тысяч) обеспечила Япония, более 99% этих машин — с правым рулём. Несмотря на снижение объёма на 5%, Япония остаётся ключевым источником для вторичного рынка. Однако наиболее динамичный рост показали другие направления: ввоз подержанных авто из Южной Кореи вырос в два раза (+99%) до 110,7 тысяч, из Китая — взлетел в 3,5 раза до 81,2 тысяч, а из Грузии — увеличился на 191%.

Среди брендов на рынке подержанных иномарок лидируют Toyota (97,5 тысяч, +6%) и Honda (78,3 тысяч, +12%). Самую высокую положительную динамику показали Hyundai (+71%) и Audi (+70%). Единственным брендом в топ-10, чей ввоз сократился, стал Nissan (-20%).

Самые популярные модели параллельного импорта 2025 года

Можно выделить несколько моделей, которые были наиболее востребованы у импортёров и покупателей в 2025 году.

Например, новые Toyota Camry и RAV4 (обе модели гибридные с 2-литровыми моторами) ввозилась преимущественно из Китая и стран Ближнего Востока. В зависимости от комплектации за седан просили от 3,5 до 4,5 миллионов рублей, а за кроссовер от 5 до 6,5 миллионов.

BMW X5 и X6 серии (G05/G06) с двигателями 3,0 (xDrive40i) и дизельными агрегатами поставлялись через Беларусь, Казахстан и из ОАЭ. Стоимость таких автомобилей начиналась от 9 миллионов рублей. Mercedes-Benz GLE (W167) ввозился по схожим каналам, его цена стартовала от 8,5 миллионов рублей.

Отдельным трендом стал прямой ввоз из Южной Кореи кроссоверов Kia Sorento и Hyundai Tucson актуальных поколений. Их цена была конкурентоспособной и составляла 3,8–4,5 миллиона рублей, что ниже цен на многие аналогичные модели из других источников.

На рынке подержанных автомобилей с пробегом лидировали практичные и надёжные модели из Японии с двигателями мощностью менее 160 л. с., что связано с потенциальными льготами по утильсбору.

© Honda

Безоговорочный лидер — Honda Freed, компактный минивэн второго поколения с гибридной установкой на базе полуторалитрового бензинового двигателя мощностью от 110 до 130 л. с. Цены на рынке — 1,8–2,4 миллиона рублей.

Чуть меньше, но тоже весьма активно завозили Honda Fit (Jazz) — хэтчбек, известный своей экономичностью и вместимостью. Ценовой диапазон — 1,5–2,2 миллиона рублей.

Пользовалась хорошим спросом и Toyota Corolla (лидер декабря 2025). Седаны с двигателем 1,8 (140 л. с.) предлагались за 1,7–2,5 миллиона рублей. Также высокую популярность сохранял компактный кроссовер Toyota C-HR с аналогичным гибридным силовым агрегатом.

Из Южной Кореи до конца осени везли более крупные и мощные модели, такие как Hyundai Palisade с двигателем V6 3,8 (295 л. с.) за 4–6 миллиона рублей и Kia Carnival за схожую цену. После существенного повышения утильсбора в начале декабря продавцы переориентировались на кроссоверы Hyundai Tucson, Kia Sportage, BMW X1 в ценовом диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов, а также продолжили ввозить 150-сильные седаны Kia K5 (2–2,5 миллиона).

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Третьим ключевым источником подержанных иномарок стал Китай. В отличие от поставок из Японии, из КНР ввозят преимущественно машины не локальных, а глобальных брендов (Toyota, Honda, Volkswagen), которые ранее официально продавались на местном рынке. Среди лидеров ввоза значатся кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V, а также более компактные и экономичные модели, такие как Toyota Corolla и Volkswagen Golf. В основном, мощностью менее 160 л. с.

Заключение

Основной тренд на рынке параллельного импорта в 2025 году — смещение потоков: Китай и Южная Корея наращивают поставки новых машин, а по подержанным сохраняется гигантский спрос на японские праворульные авто. При этом объёмы «серого» импорта новых авто немного снизились, что может быть связано как с дальнейшим развитием официальных каналов (в первую очередь китайских брендов), так и с логистическими сложностями.

Рекордный ввоз подержанных иномарок стал ответом на высокую инфляцию и дефицит новых автомобилей в среднем ценовом сегменте.

В ближайшей перспективе рынок будет зависеть от двух ключевых факторов: очередного повышения утильсбора (что особенно критично для мощных машин) и дальнейшего развития официальных дистрибьюторских сетей новых марок на территории России. Пока же параллельный импорт остаётся важнейшим стабилизатором, обеспечивающим хоть какое-то разнообразие моделей.