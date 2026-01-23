Автодилеры рассказали, насколько подорожают машины в 2026 году

В начале каждого года Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказывает об итогах прошедшего года и о своих ожиданиях от года наступившего. Портал «Рамблер/авто» пообщался с её председателем Алексеем Подщеколдиным и выяснил, чего ожидать автовладельцам в ближайшие 12 месяцев от авторынка страны.

Прогнозы аналитиков РОАД неутешительны: в 2026 году автомобили в России продолжат дорожать. Средняя цена на новую машину вырастет с уровня 3,54 миллиона рублей до 3,85 миллиона рублей. То есть примерно на 10%. Что касается подержанных автомобилей, то среднестатистическая легковушка б/у к концу 2025 года стоила 1,35 миллиона. В 2026-м ей также прогнозируют рост в цене.

«По нашим оценкам, средняя цена подержанной легковой машины в наступившем году вырастет в пределах 5%», — заявил «Рамблер/авто» Алексей Подщеколдин.

В РОАД подсчитали, что на текущий момент для приобретения среднестатистического нового легкового авто нужно заплатить 36 средних по стране зарплат. В 2012 году, когда в России было продано рекордное количество легковых ТС (почти 3 миллиона за год) для покупки среднестатистической машины нужно было потратить 30 средних зарплат.

В ассоциации дилеров отмечают, что за последние пять лет на рынке стремительно сокращается доля доступных моделей ценой менее 2 миллионов рублей. Так, в 2021-м их было 70%, а по итогам 2025-го — 31%. Параллельно премиальный сегмент рынка (дороже 3 миллионов рублей) увеличился с 14% до 39%.

По данным Подщеколдина, российский автопарк быстро стареет. Сейчас средний возраст легковой машины у нас составляет около 17 лет. И не за горами уже 20-летний средний возраст автопарка. Это опасно с точки зрения содержания старых машин. Чем ТС старше, тем меньше для него производится фирменных запчастей.

А найти новую «родную» деталь на машину, перевалившую 20-летний рубеж становится по-настоящему сложной задачей. Их приходится искать у сомнительных производителей, к которым возникают серьёзные вопросы с точки зрения качества и надёжности. Использование таких запчастей, пусть и вынужденное, по мнению Подщеколдина — прямая угроза безопасности дорожного движения.

«Чтобы автопарк России хотя бы не старел, нужно, чтобы ежегодно люди покупали 3 миллиона новых легковых автомобилей. А мы в прошлом году продали 1,4 миллиона. И в 2026-м, если все будет идти как идёт, мы продадим примерно столько же. Почти как в Австралии. Хотя там живет меньше людей, чем в России», — считает глава РОАД.

По данным РОАД, начиная с «тучного» для авторынка 2012 года и по сей день ежегодно в России покупают около 7,5 миллионов легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Только в начале этого периода на долю новых приходилось 35% рынка, а сегодня всего лишь 17%.

Глава ассоциации дилеров указывает на рост цен на новые ТС как на главный драйвер переориентации автовладельцев на рынок подержанных легковушек. К этому, по его мнению, привело отсутствие правильного госрегулироваия отрасли. В том числе финансовое регулирование и фискальная политика. Так, в частности, в розничной цене автомобиля порядка 44% занимают налоги и сборы.

Кроме того, Подщеколдин считает текущую ключевую ставку ЦБ удушающей для автобизнеса.

«Ставка в 12% — это уже на грани. А у нас сейчас ЦБ держит 16%! Оптимальная ключевая ставка для бизнеса — 7–8%. При ней всё работает, растёт, выпускается, торгуется, покупается. С инфляцией не высокой ключевой ставкой бороться надо, а обилием товаров», — считает глава РОАД.

Процветание авторынка страны, по мнению Подщеколдина, в первую очередь зависит от государственной политики в автомобильной сфере.

«Через механизм утилизационного сбора в 2025 году было собрано около 1,5 триллионов рублей. Мы полагаем, что сейчас самое время за счёт этих средств возобновить программу господдержки утилизации старых машин при покупке новых.

В зачёт цены нового авто автохлам следует принимать не по цене металлолома, а так, чтобы компенсировать покупателю (за счёт денег от "утиля") порядка 20% стоимости новенькой машины. Тогда программа заработает», — предлагает Алексей Подщеколдин.

