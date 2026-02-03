Названы новые лидеры авторынка: Европа теряет контроль, Азия вырывается вперёд

Эпоха безоговорочного доминирования традиционных автомобильных держав окончательно канула в Лету. Прошедший 2025-й стал не просто годом умеренного роста (мировые продажи легковушек и лёгкого коммерческого транспорта достигли 90,5 миллионов единиц, +4,1%), а ещё и закрепил новые мировые иерархии, где правила диктует не историческое наследие, а динамика, энергия и новые бизнес-модели. Новый рейтинг топ-15 крупнейших авторынков мира — наглядная карта этого тектонического сдвига.

© LONG WEI / Feature China/Future Publishing via Getty Images

Три кита: стабильность гигантов

1. Китай (23,77 миллиона, +3,9%)

Китай подтверждает статус отдельной вселенной и центра индустрии. Хотя темпы роста несколько замедлились после многолетнего бума, масштаб в 23,8 миллиона автомобилей недостижим ни для кого. Этот рынок, движимый агрессивной ценовой войной и государственной поддержкой NEV (гибридов и электромобилей), остаётся гигантским полигоном для инноваций и главной ареной битвы за будущее, где окрепли BYD, Nio и Xpeng.

2. США (16,3 миллиона, +2,3%)

США демонстрируют классическую устойчивость зрелого рынка. Умеренный, но стабильный рост на фоне турбулентной экономической политики — свидетельство глубоко укоренённой культуры личного авто и неослабевающего спроса на пикапы и внедорожники. Этот рынок всё больше напоминает крепость, которую пытаются атаковать с флангов.

3. Япония (4,57 миллиона, +3,3%)

Япония — это пример замкнутой, зрелой экосистемы, где 37% продаж — это уникальные «кей-кары». Рост обеспечен восстановлением после скандала с поддельными данными о безопасности, а не здоровым спросом. Это рынок-остров в прямом и переносном смысле.

© AFP/East News

Середина рейтинга: драма роста и смены лидеров

Именно здесь разворачиваются главные сражения за позиции, где проценты роста важнее абсолютных объёмов.

4. Индия (4,48 миллиона, +9,7%)

Индия — чемпион первой пятёрки по динамике и главный прорыв года. Рост почти на 10% позволил ей вплотную подобраться к Японии. Ростущий средний класс, улучшение качества местной продукции и агрессивная экспансия китайских брендов делают Индию самым горячим авторынком десятилетия.

5. Германия (2,86 миллиона, +1,4%)

ФРГ с небольшим плюсом остаётся лицом европейской осторожности. Рынок созрел, и даже позитивный тренд не скрывает общей неопределённости в сердце старого автопрома.

© Sean Gallup/Getty Images

6. Бразилия (2,55 миллиона, +2,9%)

Бразилия — луч надежды для Латинской Америки и активный полигон для китайской экспансии. Улучшение макроэкономики и наплыв новых моделей оживили рынок, сделав его самым динамичным в регионе.

7. Великобритания (2,02 миллиона, +3,5%)

Соединенное Королевство показывает европейский путь трансформации. Рост в основном обеспечен электромобилями, уже занявшими почти четверть местного рынка.

8. Канада (1,9 миллиона, +2%)

Канада балансирует между зависимостью от американской политики и собственным растущим аппетитом к лёгким грузовикам, демонстрируя осторожную устойчивость.

9. Южная Корея (1,68 миллиона, +3%)

Страна утренней свежести завершает группу азиатских растущих рынков, показывая сдержанную, но устойчивую положительную динамику.

© KIA

Замыкающие топ-15: европейский минус и неожиданные всплески

Здесь царят самые резкие контрасты: от глубокого спада до взрывного роста.

10. Франция (1,63 миллиона, -5%)

Франция пережила худший спад в десятке. Падение регистраций до 50-летнего минимума — приговор не только экономике, но и, возможно, самой модели традиционного владения автомобилем.

11. Италия (1,53 миллиона, -2,2%)

Увы, низкое проникновение электрокаров и ослабленные позиции национального автогиганта Stellantis не дают этому рынку серьёзно подняться по таблице.

12. Мексика (1,52 миллиона, +1,3%)

Мексиканский автрынок умеренно растёт, укрепляя статус стратегического плацдарма для доступа на рынок США.

13. Россия (1,33 миллиона, -15,6%)

Наша страна демонстрирует самый глубокий спад в рейтинге, оказавшись в изоляции и переживая кардинальную перестройку всей отраслевой логистики и цепочек поставок.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

14. Испания (1,15 миллиона, +12,9%)

Серьёзный рост на испанском авторынке показывает, что потенциал восстановления и эффект отложенного спроса после тяжёлых постковидных лет ещё не исчерпан.

15. Турция (1,1 миллиона, +10%)

Турция — неожиданная «комета» года, как и Испания. Её двузначный рост демонстрирует потенциал восстановления экономики после череды кризисов и инфляционных всплесков.

© TOGG

Какие концерны в лидерах

В 2025 году Toyota продала рекордные 11,3 миллиона автомобилей по всему миру, сохранив за собой звание крупнейшего в мире автопроизводителя шестой год подряд. Глобальные продажи группы выросли на 4,6% по сравнению с 2024 годом. Объём реализованных машин включает автомобили марок Toyota и Lexus, принадлежащие материнской компании, а также модели, продаваемые подразделением малолитражных автомобилей Daihatsu и производителем грузовиков Hino Motors.

Volkswagen Group, занимающий второе место в рейтинге, сообщил о снижении продаж на 0,5%. В прошлом году компания реализовала чуть менее 9 миллионов автомобилей, включая коммерческий транспорт.

Третье место осталось за южнокорейским концерном Hyundai-Kia, которому в 2025 году удалось произвести и реализовать свыше 7,27 миллиона автомобилей, что на 0,6% больше, чем в 2024-м.

Отдельно стоит отметить и китайскую BYD, которой удалось по итогам 2025 года увеличить продажи своих легковых автомобилей на 4,6% до рекордных 4,8 миллионов. Причём эта цифра включает свыше 2,2 миллионов электромобилей. Продажи полностью электрических машин выросли на 27% (до 2 256 714 штук), что сделало BYD крупнейшим в мире брендом электромобилей в 2025 году. Компания впервые превзошла Tesla, у которой был не очень удачный год.

Впрочем, и у самого китайского автогиганта дела шли не очень хорошо во второй половине 2025-го. Начиная с сентября, продажи компании идут на спад и по итогам января 2026-го они уже упали на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

© Bob Henry/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Заключение: рынок как зеркало цивилизации

Рейтинг 2025 года — это карта нового миропорядка, где лидерство определяется скоростью изменений, а не только абсолютным размером. Китай правит через масштаб, Индия — через взрывную динамику. США и Япония держат оборону инерцией гигантов. Европа расколота: в то время как Германия и Британия находят точки роста, её южное крыло (Испания) бьёт рекорды, а ключевые рынки (Франция, Италия) — сдают позиции.

Фундаментальный итог: пока Запад балансирует между стагнацией и робким ростом, драйвером глобального автопрома становятся Азия (Китай, Индия, Корея). Если раньше главным был вопрос «Сколько?», то теперь ключевые вопросы — «Где растёт?» и «Почему падает?». Битва идёт не за единицы, а за парадигмы, и новая глобальная расстановка сил проступила со всей очевидностью.