В России появятся новые автобренды: что они будут выпускать

Российский авторынок одна за другой пополняют новые марки. Причём многие позиционируют себя как российские бренды. При этом их модели до степени смешения схожи с уже представленными в продаже автомобилями китайских компаний. И это неслучайно — бейдж-инжиниринг переживает в России второе рождение. Рассказываем, кто и зачем создаёт новые автобренды для нашего рынка.

Бейдж-инжиниринг придумали не в России. Это достаточно распространёная практика, когда одна и та же модель автомобиля выходит на разные рынки под разными марками с минимальными внешними и внутренними изменениями, чтобы снизить затраты на производство и выпуск для локального рынка.

Впрочем, в России с переименованием машин ситуация совершенно иная. Из-за высокого риска введения санкций международные компании, в том числе китайские, разными способами стараются избежать потенциальных проблем. И пока одни, поступив весьма радикально, уходят с российского рынка, другие выбирают иной путь. Они уходят лишь де-юре, но не фактически. Например, материнский бренд не присутствует под своим именем, но продолжает поставки машин или машинокомплектов для сборки под новым именем. Новое юридическое лицо, новое название продукта — вот и весь рецепт создания «российского» автомобильного бренда. И подобных примеров уже достаточно. Рассказываем о главных из них.

Jeland вместо Jaecoo

Самый новый «российский» автопроизводитель — Jeland, о запуске которого было объявлено буквально на днях. Анонс сделала российская компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»), которая с прошлого года сотрудничает с китайской Defetoo. Ранее они совместными усилиями запустили марку Tenet, пришедшую на смену Chery, а сейчас у неё появился младший «собрат».

В традициях подобных союзов официально ни один из участников проекта никогда не называет исходную модель, но в случае с Jeland — это секрет Полишинеля. На сайте компании Jaecoo в России в разделе правовой информации теперь указано юридическое лицо ООО «Джейлэнд Рус».

Так что под новым брендом, скорее всего, будут предлагаться уже знакомые россиянам кроссоверы Jaecoo с иными логотипами. Обещана и локализация производства в России. По инсайдерской информации сборка моделей уже ведётся на предприятии AGR под Санкт-Петербургом (бывшем заводе General Motors).

Tenet и Xcite вместо Chery

Как мы писали выше, у ООО «АГР» и Defetoo уже есть успешный опыт запуска на российском рынке нового «отечественного» бренда. В 2025 году на бывшем заводе VW в Калуге стартовало производство кроссоверов под брендом Tenet, которые ничем, кроме логотипов, не отличаются от моделей Chery. А теперь на официальном сайте Chery в России основным юридическим лицом значится ООО «Тенет Рус».

Две модели — Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 — можно приобрести под ещё более экзотическим брендом Xcite. Это один из первых примеров создания новой марки для локальной сборки китайских автомобилей, на котором была обкатана популярная теперь схема: поставляет машинокомплекты один автопроизводитель, собирает их завод некогда другой марки, а в продажу автомобили поступают под новым именем. Для потребителя никакой разницы, но для игроков рынка — хотя бы номинальная защита от санкций.

Solaris вместо Hyndai и Kia

Компания «АГР» на предприятии «Автомобильный завод "АГР"» в Санкт-Петербурге выпускает сразу четыре модели «российского» бренда Solaris — седаны HS и KRS, кроссоверы HC и KRX. Машинам даже не потребовалось менять прописку, поскольку они и до появления марки Solaris выпускались на том же заводе. Из оставшихся машинокомплектов под Санкт-Петербургом собирают Hyundai Solaris, Kia Rio Sedan, Hyundai Creta и Kia Rio X с новыми логотипами.

Именно этот проект бейдж-инжиниринга на сегодняшний день выглядит самым уязвимым, поскольку заводские запасы не бесконечны, а на других рынках, где продавались бюджетные Hyundai и Kia, эти модели уже обновились. Так что либо российские Solaris вскоре так же претерпят рестайлинг, либо компания переключится на выпуск других автомобилей, а может и вовсе прекратит своё существование.

Belgee и, возможно, Volga вместо Geely

В перспективе сразу в два бренда могут превратиться автомобили марки Geely. Ведь китайская компания владеет крупными активами не только в Поднебесной, но и на европейском рынке, включая доли в таких компаниях как Daimler AG, Smart, Volvo, Lotus и т. д. Поэтому дистанцирование от российского рынка для снижения санкционных рисков кажется вполне логичным.

К слову, в России уже продаются машины белорусской сборки под маркой Belgee, которые представляют собой преименованные модели Geely. Так, компактный кроссовер Coolray превратился в Belgee X50, среднеразмерный паркетник Atlas Pro стал Belgee X70, а доступный седан Geely Emgrand трансформировался в Belgee S50. И каждая смена шильдика оборачивается уходом исходной модели из гаммы Geely в России.

На фоне слухов о том, что «Производство легковых автомобилей» готовится возродить бренд «Волга», российский рынок могут покинуть ещё несколько моделей Geely, которые в перспективе превратятся в Volga. Так, переименованный в Volga кроссовер Atlas уже попадался в объективы фотокамер и, скорее всего, готовится к дебюту. Кроме того, аналогичный ребрендинг может ждать кроссовер Monjaro и седан Preface, поскольку в линейке будущей марки «Волга» заявлены как раз два кроссовера и один среднеразмерный седан.

Кого еще ждать: Votour, Onives

В ближайшее время россиян могут ждать ещё несколько новых брендов. Как отмечает телеграм-канал «Русский автомобиль», дистрибьютором Jetour на российском рынке уже значится компания ООО «Вотур Мотор Рус». Так что в обозримом будущем модели этой марки должны получить шильдики Votour.

Кроме того, учредителем этой фирмы является «Уху Дефейту Аутомобайл Технолоджи Ко.», на которую зарегистрированы уже известные бренды Tenet и Jeland, а также пока новый бренд Onives. Ожидается, что под этим названием в продаже появятся модели Omoda. Причём вопрос о переименовании не стоит — он уже решённый. Главная загадка в том, когда это случится.