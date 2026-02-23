Военные технологии в вашем авто: 9 систем, которые пришли из оборонки

Так уж сложилось, что многие прорывные изобретения человечества появлялись в процессе создания оружия и военной техники. И только потом, спустя годы, их приспосабливали для мирных целей. Рассказываем о военных технологиях, которые теперь стали неотъемлемой частью обычных легковых машин.

© Gorodenkoff/Shutterstock

Плёнки на стёклах

Впервые это техническое решение было применено во время Первой мировой войны. Появление химического оружия привело к массовому оснащению армий противогазами, стёкла которых легко кололись и травмировали солдат. Чтобы предотвратить разлёт осколков, стёкла начали ламинировать прозрачной плёнкой. Позднее эта технология (также в целях безопасности) начала применяться при изготовлении автомобильных стёкол.

Антиблокировочная система (ABS)

К концу 1920-х авиаконструкторы стали создавать всё более быстрые и тяжёлые боевые самолёты. Посадочные скорости машин росли, и обычные тормозные механизмы всё чаще блокировали колёса шасси при посадке. Это приводило к крушениям. Одно из первых устройств для предупреждения блокировки колёс (фактически первую ABS) предложил французский авиационный инженер Габриэль Вуазен (Gabriel Voisin).

Это была полностью механическая конструкция, устанавливаемая на оси шасси. При блокировке колеса она автоматически открывала специальный клапан в тормозном контуре, тормозная жидкость направлялась в специальный резервуар. Давление в контуре падало и колёсо вновь начинало вращаться. А сейчас ни один современный автомобиль не сможет пройти сертификацию и выехать на дороги общего пользования без антиблокировочной системы.

© U.S. National Archives and Records Administration

Парктроники

Идея обнаруживать предметы и измерять расстояние до них по отражённому звуку впервые была реализована в годы Второй мировой. Британцы подобным способом научились «охотиться» за немецкими подводными лодками с помощью акустических гидролокаторов.

Точно такой же принцип сегодня применяется в работе самых обычных автомобильных парктроников, которыми оснащены большинство современных машин.

Радары и лидары

В последние годы радары и лидары массово используются в конструкции водительских ассистентов вроде системы предотвращения столкновений, адаптивного круиз-контроля и т. д. Они служат для определения дистанции до окружающих предметов и других авто.

Первыми же радары «распробовали» военные. Их массовое применение началось непосредственно перед и во время Второй мировой войны — для обнаружения и наблюдения за самолетами и кораблями противника.

© РИА Новости

Проекция на лобовое стекло

Еще одна технология, пришедшая из авиации. Первыми эту технологию освоили военные лётчики. Изначально символьная проекция с текущей боевой и критической информацией выводилась на стекло обтекателя перед пилотами военных истребителей.

Сейчас проектор встроен в их шлемы и выводит данные прямо на внутреннюю поверхность визора. А вот оригинальную технологию проектирования на ветровое стекло теперь применяют на автомобилях.

Навигация

Сложно представить современную машину, не оснащённую спутниковой навигацией. Между тем, система под общеизвестным названием GPS («система глобального позиционирования») изначально была создана как сеть военных спутников. Ориентируясь на их сигналы, прокладывают свои маршруты военные самолеты, ракеты, управляемые артиллерийские снаряды.

На гражданских автомобилях функция стала доступна лишь начале 90-х. Сейчас подобные спутниковые группировки имеются не только у США, но и у России, Китая и Евросоюза.

© Science Photo Library/East News

Впрыск топлива

Прямой впрыск топлива в цилиндры ДВС впервые появился на авиационных моторах примерно в 1930-х. Истребители и бомбардировщики становились всё быстрее и маневреннее, высота полётов тоже росла. Карбюраторная система питания двигателя больше не удовлетворяла авиаторов — как с точки зрения стабильности работы, так и в плане общей надёжности.

Ответом стал впрыск, работоспособность которого не зависела ни от высоты полета, ни от выполняемых фигур высшего пилотажа. На автомобилях система появилась позднее. Впрочем, её начали применять не только из-за стабильности работы, но и для повышения топливной экономичности.

Композитные материалы

Массовое применение композитных материалов из углеродного волокна (карбонов) также началось с авиации. Первые разработки в этом направлении появились в 1960-х. Именно в конструкции военных самолетов была впервые востребована прочность и лёгкость карбонов и других композитных материалов на основе волокон.

Позднее технология перекочевала в автоспорт. Там первым гоночным авто с шасси-монококом из углеродного волокна стал Lotus 88 для сезона 1981 года. Правда, тот болид к заездам так и не допустили. В результате первой машиной с карбоновым шасси, участвовавшей в гонках, стал McLaren MP4/1, который дебютировал на третьем этапе того же сезона.

Широкое применение карбона в серийных машинах началось уже в 2000-е годы: первым массовым автомобилем с карбоновой структурой кузова стал электрический хэтчбек BMW i3. А на данный момент карбон широко применятся во множестве узлов и агрегатов. Инженеры адаптировали его даже для конструкции тормозных механизмов, не говоря уже о корпусах деталей.

© BMW

Синтетическое моторное масло

Появлению «синтетики» в моторах автомобилей мы также обязаны стремительному развитию боевой реактивной авиации в 1950–1960-х. С ростом нагрузок и скоростей реактивным двигателям потребовалась высококачественная смазка, способная надёжно работать в широком диапазоне температур.

Поначалу она использовалась только в боевых самолётах. Однако довольно быстро лётчики обнаружили, что добавление «реактивной синтетики» в моторы личных машин здорово облегчает их запуск, особенно в холодную погоду. Вскоре появилось и синтетическое масло для автомобильных моторов.