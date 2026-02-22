Вперёд в прошлое: почему авто 2030–х будут выглядеть как модели нулевых

Китайские регуляторы объявили о готовности существенно пересмотреть требования к конструктивным элементам автомобилей в пользу традиционных механических решений, аргументируя эти шаги повышением уровня безопасности. Реформы на крупнейшем автомобильном рынке мира грозят вернуть машины к привычному облику начала 2000-х.

© Andreas Rentz/Getty Images

В основе новых нормативов, которые должны вступить в силу уже с 1 января 2027 года, лежит стремление снизить зависимость от электронных систем в критически важных узлах, что отражает более осторожный подход Пекина к цифровизации автотранспорта.

Выдвижные ручки под запретом

Одним из ключевых изменений станет запрет на установку выдвижных дверных ручек. Согласно утверждённому национальному стандарту, со следующего года все легковые автомобили, реализуемые на внутреннем рынке Китая, обязаны быть оснащены механическими дверными ручками, доступными для прямого захвата и использования независимо от состояния электронных систем.

Это правило продиктовано необходимостью обеспечить возможность аварийного выхода из салона в ситуациях, когда электроника повреждена или отключена после столкновения.

Нововведение стало прямым ответом властей на ряд резонансных аварий электромобилей, сопровождавшихся возгоранием, когда спасение оказавшихся в повреждённой машине людей оказалось затруднено из-за не сработавших ручек. После ДТП они оставались в выключенном состоянии заподлицо с панелью двери. Чтобы люди больше не оказывались в ловушке, на новых моделях должны быть ниши для хвата размером не менее 60 × 20 × 25 мм.

Сама конструкция механизмов без поломок должна выдерживать нагрузку до 500 Н, а ручки внутри салона должны иметь понятную для людей маркировку о порядке их использования. Уже сертифицированные автомобили могут продаваться с выдвижными ручками до 1 января 2029 года.

© hendra yuwana/Shutterstock

Штурвалы не для автомобилей

Мерами безопасности правительство КНР также объясняет изменения, касающиеся рулевых колёс — под запрет попали рули с отсутствующей верхней половиной обода, так называемые штурвалы, которые в последние годы с концепт-каров перекочевали на всё большее количество серийных моделей. Основной аргумент регуляторов — ухудшение безопасности при маневрировании с перехватом обода и повышенные риски при срабатывании фронтальных подушек безопасности, что может привести к травмам при авариях.

Новый регламент вводит также контрольные точки для замера смещения руля после срабатывания айрбэга, которых у штурвалов нет. Так что фактически подобные элементы больше не смогут пройти обязательные сертификационные испытания. Те модели, которые уже продаются со штурвалами, могут оставаться на рынке до февраля 2028 года.

© Kittyfly/Shutterstock

Кнопки и тумблеры вместо тачскринов

Помимо этого, китайский регулятор вернул в центр внимания физические органы управления. Обновлённый технический регламент по приборам управления и сигнальным устройствам требует, чтобы критически важные функции автомобиля (например, поворотники, аварийная сигнализация, функции включения ассистентов, переключение передач) имели традиционные физические кнопки и переключатели с чёткой тактильной обратной связью.

Размер таких элементов должен обеспечивать удобство использования (не менее 10 × 10 мм), а их расположение — быть интуитивно понятным и доступным. Эта мера преследует цель минимизировать отвлечение водителя от вождения и снизить вероятность ошибок в критических ситуациях. Если новые правила будут приняты, в силу они могут вступить уже с 1 июня 2026 года — естественно, для уже сертифицированных и находящихся в продаже моделей будут сделаны послабления.

© Mercedes-Benz

Чёткий сигнал для всей отрасли

Новые сертификационные требования китайских властей подают серьёзный сигнал не только производителям из Поднебесной, но и всей мировой автомобильной индустрии, поскольку Китай остаётся крупнейшим автомобильным рынком и стратегическим направлением для многих глобальных брендов. Производители, ориентированные на местный рынок, будут вынуждены адаптировать проекты и инженерные решения под новые стандарты, что может увеличить сложность производственных программ и удлинить цикл разработки новых моделей. Но наиболее вероятно, что требования к китайским моделям станут стандартом и для машин на других рынках.

Для компаний, таких как Tesla, это означает необходимость пересмотра ряда дизайн-решений.

Модели Tesla (например, Model 3 и Model Y) на некоторых рынках уже оснащаются минималистичным интерьером с минимальным количеством физических органов управления. Для Китая такая архитектура потребует доработок — добавления механических переключателей и сохранения классического рулевого колеса вместо возможных штурвалов с усечённым ободом. Это повлечёт дополнительные инженерные и производственные затраты, а также может повлиять на удобство восприятия бренда, ориентированного на цифровой пользовательский опыт.

© Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

BYD, как крупнейший китайский производитель электромобилей с собственной линейкой моделей (например, Han, Dolphin, Seal), так же столкнётся с последствиями новых правил.

На многих автомобилях BYD уже используются электронные элементы управления и интегрированные интерфейсы. Требования к физическим элементам приведут к необходимости пересмотра некоторых решений, особенно в базовых конфигурациях. Это может сделать автомобили менее технологичными на первый взгляд, но повысит их безопасность и соответствие стандартам, что особенно важно на локальном рынке, где требования теперь строже, чем в ряде других регионов.

Для Geely — производителя с разнообразным портфелем брендов (включая Zeekr, Lynk & Co, Geometry и др.) — изменения представляют собой как вызовы, так и возможности.

С одной стороны, необходимость возвращения к механическим элементам увеличит расходы на переработку продуктов. С другой — это может стать преимуществом для брендов, позиционирующих свои автомобили как безопасные и ориентированные на традиционного потребителя, для которого тактильные органы управления остаются предпочтительными.

Влияние на международный производственный ландшафт будет заметным и в цепочках поставок. Производители электроники для автомобилей могут столкнуться с сокращением спроса на определённые модули, например на приводы электронных дверных ручек или тактильные сенсорные панели. Заказчики сделают выбор в пользу компаний, специализирующихся на механических компонентах.

© Bugatti

Но все эти изменения происходят не просто так. Решение китайских властей сделать акцент на механические элементы управления отражает баланс между инновациями и безопасностью. Несмотря на то, что цифровые и электронные элементы делают опыт взаимодействия с автомобилями более современным, полная зависимость от них в критичных узлах может представлять повышенный риск, что и показала реальная эксплуатация.

Новые требования возвращают традиционный подход к архитектуре управления автомобильными системами, и производителям, ориентированным на Китай, придётся адаптировать свои стратегии, а международным брендам — пересматривать инженерные решения, чтобы сохранить конкурентоспособность на крупнейшем авторынке мира.