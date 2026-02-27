Похороны отменяются: почему ДВС переживает ренессанс
Ещё в начале 2020-х годов будущее автомобильного мира казалось предопределённым: электромобили должны были с триумфом заменить «грязные» двигатели внутреннего сгорания. Ведущие автоконцерны наперегонки объявляли даты полного отказа от ДВС, а правительства закручивали гайки экологических норм. Но уже к середине десятилетия маятник качнулся в обратную сторону. Вместо запланированных похорон поршневой двигатель неожиданно получил второе дыхание.
Ошибкой было бы называть это «восстанием против прогресса». Скорее, это момент отрезвления. Мировой автопром внезапно осознал, что потребитель пока не готов платить за электрификацию ту цену — как в прямом, так и в переносном смысле, — которую от него требуют. И реакция лидеров рынка оказалась молниеносной и беспрецедентной.
Голос рынка и политический разворот
Главная новость, которая эхом разнеслась по отрасли, прозвучала в отчётах аналитических компаний в конце 2025 года. Согласно глобальному исследованию консалтинговой компании EY, половина (50%) покупателей по всему миру планируют приобрести автомобиль с ДВС в ближайшие два года. Это весьма заметный рост — на 13 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. На этом фоне интерес к чисто батарейным электромобилям (BEV) рухнул до 14%. Люди голосуют кошельком против инфраструктурных проблем и высокой стоимости.
На этот тренд наложилась и политическая конъюнктура. В США второй срок Дональда Трампа ознаменовался демонтажом «зелёной» повестки: отменой жёстких стандартов топливной эффективности и налоговой льготы в 7 500 долларов для новых электромобилей, которую администрация Трампа назвала «обманом». В Старом Свете под давлением автопроизводителей власти Евросоюза были вынуждены пойти на попятную, смягчив целевые показатели по выбросам и фактически открыв дорогу для производства гибридов и ДВС после 2035 года.
Немецкая перезагрузка: гибкость вместо радикализма
Наиболее показательно выглядит смена курса в штаб-квартирах немецких автогигантов, которые первыми бросились в электрическую гонку.
Mercedes-Benz, столкнувшись с падением продаж электрокаров почти на 25% в 2024 году, экстренно меняет приоритеты. До 2027 года компания планирует выпустить 19 новых моделей с ДВС, что даже больше, чем 17 запланированных электрокаров. Концерн официально продлевает жизнь бензиновым и дизельным версиям, откладывая полный переход на электротягу.
В Porsche ситуация и вовсе приняла драматический оборот. Пересмотр стратегии обошелся компании в миллиарды. В сентябре 2025 года Porsche объявил о понижении прогноза по рентабельности из-за решения сохранить ДВС. Флагманские модели Panamera и Cayenne останутся с бензиновыми моторами и подключаемыми гибридами «до 2030-х годов». Более того, новый большой внедорожник (кодовое имя K1), который изначально задумывался как электромобиль, дебютирует с классическими силовыми установками.
Audi также дезавуировала собственные обещания. Генеральный директор Гернот Дёлльнер прямо заявил об отмене плана по прекращению разработки ДВС в 2033 году, поскольку он «верит в гибкость». Это означает, что новая линейка A5, Q5 и Q3 получит не только «розетки», но и привычные моторы, которые останутся на конвейере как минимум до следующего десятилетия.
Апофеозом практичности стал подход BMW, который и не думал отказываться от многовариантности. Как заявил член правления концерна, переход на электромобили займёт больше времени, чем ожидалось, поэтому BMW продолжит предлагать клиентам выбор: бензин, дизель, гибрид или чистый электромотор в рамках одного семейства моделей.
Японский путь: эволюция через коллаборацию
Если немцы корректируют стратегию под давлением обстоятельств, то японцы никогда и не сворачивали с пути постепенной эволюции. Трио Toyota, Mazda и Subaru пошло ва-банк, объявив о совместной разработке нового поколения «углеродно-нейтральных» ДВС.
Речь не идёт о возврате к старым технологиям. Японские инженеры создают моторы, интегрированные в гибридные системы. Toyota делает упор на новые компактные рядные «четвёрки», Subaru совершенствует оппозитные двигатели, а Mazda... Mazda вновь пытается воскресить ротор. Но теперь роторный двигатель будет играть роль компактного и эффективного генератора для электромобилей с увеличенным запасом хода (EREV).
Согласно данным AutoTrader, новые моторы разрабатываются с прицелом на использование синтетического топлива (e-fuels), биотоплива и даже водорода, что позволяет добиться нейтрального углеродного баланса без отказа от поршней.
Уолл-стрит благословляет
Финансовые аналитики, которые ещё недавно хоронили ДВС, теперь видят в этом бизнес-модель. В Bank of America прямо предупреждают: автопроизводители должны полагаться на свои линейки ДВС, чтобы генерировать денежные потоки и пережить «крах ложного бума электромобилей» в ближайшие четыре года.
Аналитики Goldman Sachs в свою очередь отмечают, что такие премиальные бренды, как Mercedes и BMW, не только лучше других защищены от рыночных бурь, но и парадоксальным образом... нарастили свою долю именно в сегменте ДВС за последние пять лет, в то время как конкуренты теряли позиции в погоне за электромобилями.
Гибриды как тихая гавань
Переходной ступенью стал гибрид. Пока чистые электромобили стагнируют, продажи гибридов и «подключаемых» гибридов (PHEV) бьют рекорды.
Volvo, которая первой среди премиум-брендов пообещала стать полностью электрической к 2030 году, теперь официально отыграла назад. Компания не только возродила легендарное имя XC70 для нового кроссовера, но и делает ставку на PHEV как на основу линейки как минимум до конца 2030-х годов. Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон признал: «Мы не можем диктовать, когда умрёт ДВС». Новый XC70 с запасом хода на электротяге до 200 км должен стать тем самым мостом для клиентов, которые «ещё не готовы к полной электрификации».
Даже в сегменте суперкаров, где, казалось бы, электричество обещало невероятную мощность, происходит откат. Lamborghini официально похоронила планы по выпуску первой полностью электрической модели Lanzador. Как заявил глава компании Стефан Винкельман, интерес к электромобилям среди целевой аудитории бренда «близок к нулю». Клиентам не хватает «эмоционального опыта», звука и отдачи мотора. Однако итальянцы не отказываются от модели полностью — Lanzador выйдет, но уже как подзаряжаемый гибрид.
Выводы
Если подвести итог, то в настоящее время автомобильный мир переживает момент исторической развилки. Да, электромобили никуда не денутся — их доля будет расти, особенно в Европе и Китае. Но вместо тотальной диктатуры литий-ионных батарей мы возвращаемся к модели сосуществования.
Производители больше не хотят идти на поводу у политиков, заставляющих покупателя пересаживаться в то, что ему пока неудобно и зачастую дорого. В результате мы получаем удивительный симбиоз: старый добрый ДВС, до блеска отполированный современными технологиями, получает вторую жизнь в паре с электромотором. Похороны отменяются. Двигатель внутреннего сгорания жив, здоров и готов удивить нас ещё не одним циклом своих перерождений.