За первые три месяца этого года в российском сегменте параллельного импорта легковых автомобилей произошли заметные перемены. Март показал резкий рост объёмов поставок авто именно по неофициальным каналам. Рассказываем, насколько увеличились поставки новых и подержанных машин, откуда и какие марки везли, и значит ли это, что россияне начали массово отказываться от покупки китайских авто.

Как менялись объёмы

В 2025 году, согласно данным аналитического агентства Автостат, по схемам альтернативного импорта в Россию ввезли 172 тысячи новых легковых автомобилей — это на 5% меньше, чем в 2024-м.

Основным направлением оставался Китай (71,3 тысячи, рост 22%), транзит через Киргизию дал более 30%, но здесь произошло снижение на 24%, а через Беларусь — ещё меньше, спад составил 34%.

Самой популярной маркой среди «серых» новых машин оказалась Toyota (чуть более 30 тысяч, +45%), вторая в списке — BMW (18 тысяч, +35%), а третья — Geely (17,6 тысячи, -29%). Далее шли Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, KIA, Audi и Lexus.

Уже в январе 2026 года в сегменте параллельного импорта стали заметны важные структурные изменения. Доля новых машин мощностью свыше 160 л. с. из-за новых правил расчёта утильсбора снизилась до 56,3% с почти 70% годом ранее.

При этом физические лица, которые обеспечивают львиную долю «серых» поставок, ввезли в три раза больше автомобилей, чем в январе 2025-го. Всего частники ввезли 11,4 тысячи новых машин, и 63,7% из них — это модификации с двигателем до 160 л. с.

За январь–февраль 2026 года доля альтернативного импорта в общем ввозе новых легковых машин впервые превысила половину и составила 53%. По «серым» схемам в Россию поступило около 23,7 тысячи автомобилей, из которых 72,9% обеспечили прямые поставки из Китая. Транзит через Киргизию тоже вырос в четыре раза и составил более 7 тысяч автомобилей. В марочной структуре альтернативного импорта по итогам двух месяцев лидировали уже Geely, Mazda, Hongqi, Toyota и Changan.

Март 2026 года стал пиковым. По данным Автостата, всего в Россию ввезли 33 254 новых легковых автомобиля, и из них 16,3 тысячи — по каналам альтернативного импорта. Это на 160% больше, чем в марте 2025 года.

При этом более 60% всего мартовского альтернативного импорта снова обеспечили прямые поставки из Китая, ещё 25,7% — транзит через Киргизию. И, что важно, более 80% всех автомобилей, ввезённых по параллельному импорту в марте, были произведены в Китае.

Структура «серого» ввоза новых машин: лидеры и география

Главные текущие тренды — доминирование японских брендов.

В марте 2026 года Toyota заняла первое место с долей 20,6%, следом расположились BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%). Суммарная доля трёх немецких премиальных марок превысила 27%.

Однако, как уже говорилось выше, большинство этих автомобилей произведены не в Японии и Германии, а в Китае. Прямые поставки из Поднебесной составили чуть более 60% всего альтернативного импорта, а транзит через Киргизию — 25,7%. Если сравнивать с январём, доля Киргизии резко выросла (в январе она составляла 13%), что может быть связано с ожиданием ужесточения правил ввоза через страны ЕАЭС.

Особого внимания заслуживает рост продаж Mazda и Toyota. За три месяца на российский учёт встало 6 802 новых автомобиля Mazda — в 14 раз больше, чем в первом квартале прошлого года.

Более 90% этих продаж пришлось на единственную модель — кроссовер CX-5 китайской сборки. Mazda долго держалась на первом месте среди альтернативных брендов, но к концу квартала уступила лидерство Toyota.

Продажи Toyota составили 6 914 автомобилей за квартал — рост на 111%.

В топ-5 моделей вошли RAV4 (2 350 штук, рост 170%), Highlander (2 263, плюс 396%), Camry (1 264, рост 38%), Land Cruiser Prado и Corolla. И опять 88% всех автомобилей Toyota, вставших на учёт, были собраны в Китае. Производство на местных заводах позволяет доставлять их в Россию в обход официальных ограничений.

Сегмент автомобилей с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом в марте 2026 года вырос умеренно: 32,6 тысячи ввезённых машин — на 9% больше, чем годом ранее. Однако за этой цифрой кроется фундаментальная перестройка. Доля автомобилей мощностью свыше 160 л. с. за год рухнула с 41% до 4,9%. Объём ввоза таких моделей сократился в восемь раз — с 12,3 тысячи до чуть более 1,5 тысяч.

Причина — изменения в правилах расчёта утильсбора с 1 декабря 2025 года. Льготная ставка (3 400 рублей для новых машин и 5 200 рублей для автомобилей старше трёх лет) сохранилась только для авто мощностью до 160 л. с. Для всех остальных применяется коммерческий сбор, который делает ввоз экономически нецелесообразным.

География ввоза подержанных автомобилей в марте: Япония — лидер с долей 59,9%; Китай вышел на второе место с 19,7% (рост на 115% к марту прошлого года); Южная Корея скатилась на третье место с 7,2%, а объём ввоза из этой страны сократился в три раза (минус 66%). Замыкают пятёрку Беларусь (4,9%, рост 94%) и Грузия (3,2%).

В марочной структуре лидируют Toyota (22,6%) и Honda (20,7%), далее Volkswagen (9,9%, рост 145%), Suzuki (5,6%, рост 85%), BMW (4,2%, падение более 40% из-за ограничения по мощности). Поставки BMW, Mercedes-Benz и KIA в этом сегменте сократились более чем на 40%.

Среди праворульных моделей, поставляемых из Японии, лидируют Honda Freed (1 707 штук), Honda Stepwgn (1 464), Honda Fit (1 237), Toyota Corolla (1 109) и Suzuki Jimny (1 060). Среди леворульных машин, которые в основном поступают из Китая, Кореи и Европы, популярны Volkswagen Tayron (551), Audi Q3 (422), Hyundai Elantra (329) и Audi A3 (323). Toyota Corolla фигурирует в обоих списках — она ввозится и с правым, и с левым рулём.

Причины изменений

Мартовский рывок параллельного импорта аналитики рынка объясняют несколькими факторами:

Многие покупатели попросту устали от китайских брендов, которые в последние годы доминируют на рынке. Хотя возможность ввозить Toyota, Mazda, BMW и другие привычные марки по параллельному импорту существовала и раньше, именно сейчас спрос переключился на модели глобальных брендов. За январь–февраль объём реализации таких машин увеличился в 2,5 раза, до 24,4 тысячи единиц.

Сработал фактор «последнего вагона»: ожидаемое с 1 апреля 2026 года повышение утильсбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС, подстегнуло активность — многие спешили купить по старым правилам.

Сказался комфортный курс юаня, а также то, что популярные модели вроде Mazda CX-5 с двигателем 150 л. с. не подпадают под повышенный утильсбор, оставаясь доступными.

Сохраняется лояльность к глобальным маркам: даже собранные в Китае, Toyota и BMW для многих россиян остаются более знакомыми и понятными, чем новые китайские бренды с непривычными названиями.

Главное

Первый квартал 2026 года показал, что параллельный импорт перестал быть нишевой историей. Мартовские 160% роста и доля в 49% от всего ввоза новых машин — не случайный всплеск, а результат трендов, набиравших силу с конца 2025 года.

Китай превратился в главную производственную базу для «ушедших» брендов: более 80% новых автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, сделаны в Китае.

В сегменте подержанных машин изменения в утильсборе практически уничтожили рынок мощных автомобилей — их доля упала с 41% до менее 5%. Это переформатировало географию поставок: Китай здесь вышел на второе место, обогнав Южную Корею, а Япония сохранила лидерство за счёт праворульных машин до 160 л. с.

С одной стороны, ажиотаж — в том числе и вокруг привычных брендов — может постепенно сойти на нет. С другой — предстоящие изменения в правилах ввоза через страны ЕАЭС и дальнейшая индексация утилизационного сбора способны вызвать новые всплески активности. В любом случае параллельный импорт прочно занял место одного из главных каналов насыщения рынка.