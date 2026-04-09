Россияне начали активно скупать немецкий премиум: что случилось

Вопреки санкциям и официальному уходу немецкого концерна с рынка РФ, в первом квартале 2026 года продажи новых автомобилей Mercedes-Benz в России взлетели на 82%. Рассказываем, как они попадают в нашу страну, какие маршруты и схемы используют серые импортеры, чтобы обеспечить российских покупателей престижными внедорожниками, кроссоверами и седанами из Штутгарта.

Цифры роста: что выбирают россияне

Новые цифры от аналитического агентства «Автостат» рисуют картину уверенного восстановления премиального сегмента. С января по март 2026 года в России было зарегистрировано 2773 новых автомобиля Mercedes-Benz, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В количественном выражении это пока не рекорд, но вектор очевиден. Самым популярным у россиян остается внедорожник G-класса (404 шт.), за которым следуют кроссоверы GLS (348 шт.), GLE (332 шт.), GLC (297 шт.) и седан Е-класса (321 шт.).

Канал поставок: параллельный импорт

Как известно, Mercedes-Benz официально прекратил поставки в Россию и не собирается их возобновлять. Поэтому все эти машины поставляются по каналам «параллельного импорта», который организован при помощи сложных логистических цепочек.

Согласно отчетам, 85% всех ввезенных Mercedes-Benz произведены именно в Германии, на исторической родине бренда. Однако путь «немца» до российского дилера извилист, как горный серпантин.

Главные хабы: Беларусь и Южная Корея

На первом месте по объемам поставок находится Беларусь, через которую проходят до 42% новых Mercedes-Benz. За ней следуют Южная Корея (19%) и Киргизия (18%), которая также активно используется для параллельного ввоза. Примечательно, что многие автомобили, формально импортированные в Россию из этих стран, никогда не касаются их территории — там оформляются только таможенные документы, а сама машина напрямую отправляется в РФ.

Отдельного внимания заслуживает роль Китая. Согласно данным Reuters, Китай тоже превращается в хаб для поставок западных автомобилей в Россию. Распространена схема, когда абсолютно новые автомобили сначала регистрируются в Китае, чтобы получить статус «подержанных», и только затем экспортируются в Россию. Однако в структуре импорта Mercedes-Benz доля машин из Поднебесной пока невелика — всего 5,3%.

Реакция производителей: запретить, но не остановить

Формально и декларативно производители пытаются бороться с «серым» потоком, но на практике безуспешно. Представители Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen Group заявляют, что запретили экспорт своих автомобилей в РФ, однако вынуждены признать, что контролировать цепочки посредников практически невозможно. Посредники из вышеназванных стран продолжают помогать российским дилерам заказывать машины в обход ограничений.

Риски покупателя: гарантия и страховое сопровождение

С покупкой автомобиля по параллельному импорту связаны и некоторые риски. Главный из них — отсутствие официальной заводской гарантии: на машины, ввезенные «серыми» дилерами, гарантия Mercedes-Benz не распространяется.

Тем не менее, в России появилась альтернатива — страховое сопровождение от независимых компаний, которое хоть и отличается от полноценной гарантии, но дает покупателю определенную защиту.

В то же время, бывшая российская «дочка» Mercedes-Benz AG («МБ Рус») с мая 2025 года вновь начала предоставлять двухлетнюю гарантию на автомобили, приобретенные у её дилеров, подтверждая их специальной наклейкой.

