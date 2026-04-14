Стало известно, сколько автомобилей отозвал АвтоВАЗ за 10 лет

10 апреля 2026 года АвтоВАЗ и Росстандарт объявили об очередной отзывной кампании. На этот раз сервисная акция затронет 41 307 автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 по апрель 2022 года. Причина — дооснащение машин блоком «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако проблема отсутствия «тревожной кнопки» — лишь одна из многих глав в длинной истории отзывов тольяттинского автогиганта. Вспоминаем, как часто АвтоВАЗ отзывал свои автомобили для бесплатного устранения неисправностей за последние десять лет.

Расскажем, какие модели попадали под отзывы и сервисные программы АвтоВАЗа, а заодно сравним две эпохи: период сотрудничества с компанией Renault и время после мая 2022 года, когда французский партнёр покинул российский рынок.

Период партнёрства с Renault (до мая 2022 года)

Эпоха сотрудничества с Renault началась в конце 2008 года, но именно 2016-й ознаменовался первыми крупными отзывами. В июне под сервисную кампанию попали 7 445 универсалов Lada Largus, выпущенных с 16 ноября 2015 года. Виновницей стала возможная неисправность электропроводки вентилятора охлаждения двигателя на автомобилях с мотором Renault K4M, что создавало риск перегрева силового агрегата.

В том же 2016 году АвтоВАЗ отозвал почти 12 тысяч автомобилей Lada Kalina, Lada Priora и Lada 4×4. Причина оказалась куда серьёзнее — дефект вакуумного усилителя тормозов, изготовленного Димитровградским автоагрегатным заводом (ДААЗ). Из-за заводского брака усилитель мог работать неэффективно, и водителю приходилось прилагать гораздо больше усилий для остановки машины.

Ещё более масштабные кампании пришлись на 2017 год. Первыми тогда под отзыв попали 19 668 Lada Xray, выпущенных с февраля 2016-го. У кроссоверов выявили риск перетирания жгута проводки двигателя об острую кромку аккумуляторной площадки.

В том же году из-за риска перетирания тросом сцепления топливной трубки под отзыв попало 106 723 автомобиля Lada Kalina и Lada Granta, произведённых в период с 3 сентября 2015 года по конец марта 2017-го. Спустя месяц по той же причине были отозваны версии Kalina Sport и Granta Sport (всего 4 466 машин).

В 2018 году кампании продолжились. В марте из-за возможного дефекта рулевого вала был объявлен отзыв 3 300 автомобилей Lada 4х4. В июне АвтоВАЗ отозвал еще 38 808 таких же внедорожников. На этот раз из-за риска перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.

В этот же период из-за дефектных поворотных кулаков, отлитых из серого чугуна вместо высокопрочного, была проведена сервисная кампания для 7 220 кроссоверов Xray, реализованных с ноября 2017 по июнь 2018 года.

Под конец года был объявлен отзыв 1 716 автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora из-за критического несоответствия комплектации: на некоторые машины установили рулевые колёса, несовместимые с модулями подушек безопасности водителя, что могло привести к их отказу при ДТП.

В 2019 году было объявлено как минимум о пяти крупных сервисных акциях, затронувших разные модели. Первой в мае стала кампания в отношении 32 892 универсалов Lada Largus, выпущенных с ноября 2017 года. Причиной называли возможное смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.

Спустя месяц, в июне, под отзыв попали 933 хэтчбека Lada Xray, проданных с января того же года. Случай был резонансным: у машин обнаружили риск повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя руля, что в худшем случае могло привести к потере управляемости. Дилеры бесплатно заменяли проблемный узел.

В августе настала очередь Lada Granta. Отзывная кампания затронула 11 157 седанов, лифтбеков и универсалов, отгруженных дилерам с 1 февраля по 31 марта 2019 года. Причина оказалась не столь критичной, но досадной — возможное разрушение элементов указателей поворотов, установленных в зеркалах заднего вида. Узел подлежал полной замене вместе с уплотнительными резинками.

Сентябрь отметился самой масштабной кампанией года: из-за коррозионной неустойчивости капотов в местах касания с регулировочным буфером под сервисную акцию попали 94 615 хэтчбеков Lada Xray, сошедших с конвейера с 15 декабря 2015-го по 13 февраля 2019 года. Дефект устраняли с помощью специальных защитных наклеек, а при сквозной коррозии предписывалось менять капот целиком.

Наконец, осенью 2019 года была объявлена кампания для Lada Vesta, затронувшая около 43 000 автомобилей. Поводом стала некорректная работа индикатора давления масла на приборной панели из-за ошибок в программном обеспечении. Проблему решали бесплатной перепрошивкой комбинации приборов.

2020 год оказался не менее насыщенным отзывами. В марте было объявлено сразу несколько кампаний. Две из них были связаны с возможной неисправностью клапана вакуумного усилителя тормозов и в сумме затронули 22 847 автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus. Еще одна акция касалась 381 автомобиля Lada Vesta, у которых проверяли соответствие комплектации обивки центральной стойки кузова.

Наконец, самой масштабной кампанией того периода стал отзыв в октябре 2020 года 90 124 автомобилей Lada Xray и Vesta, выпущенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, для устранения риска повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

В феврале 2021 года снова обнаружилась проблема с усилителем руля на Xray, из-за чего отозвали ещё 9 311 автомобилей, изготовленных с января по май 2019 года.

Первые месяцы 2022 года прошли без сервисных акций, однако 31 марта Росстандарт согласовал отзыв 593 внедорожников Lada Niva Travel, реализованных в 2021–2022 годах. Выявилась возможная проблема с проводкой стартера: плюсовая клемма провода могла контактировать с защитным кожухом, что грозило её повреждением. На всех машинах бесплатно проверяли правильность установки плюсового провода стартера и при необходимости устраняли дефект.

После ухода Renault

Помимо упомянутого отзыва Lada Niva Travel, в 2022 году АвтоВАЗ провёл еще одну кампанию. В октябре для доустановки блока «ЭРА-ГЛОНАСС» на дилерские СТО пригласили 8 209 автомобилей Lada Xray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022-го.

2023 год продолжил тенденцию планового дооснащения недостающим модулем «ЭРА-ГЛОНАСС». По этому поводу в июле было объявлено о приглашении на фирменные СТО 79 548 автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, сошедших с конвейера с октября 2022 года по февраль 2023-го.

В 2024 году новых отзывных кампаний от АвтоВАЗа официально зафиксировано не было. Однако кампания, объявленная в сентябре 2025 года, затронула 8 912 автомобилей Lada Niva Legend, реализованных вплоть до 2 мая 2024 года. Их предписывалось дооснастить не только системой «ЭРА-ГЛОНАСС», но и недостающим блоком управления подушек безопасности.

2025 год отметился, пожалуй, самыми громкими кампаниями. В августе разразился скандал с Lada Vesta, владельцы которых неоднократно сообщали о внезапной блокировке руля. Причиной стала ошибка в программном обеспечении модуля управления блокировкой рулевого вала. АвтоВАЗ признал проблему, но назвал мероприятие не отзывной, а сервисной акцией, поскольку для устранения дефекта требовалась лишь перепрошивка блока управления, а не замена оборудования.

Летом 2025 года также прошла официальная отзывная кампания для Lada Niva Travel: причиной стала возможная недостаточная затяжка болта хомута, фиксирующего кулису рычага переключения передач. Этот дефект мог привести к затруднениям при переключении или полной потере управления коробкой передач.

В октябре 2025 года продолжилась эпопея со скандалом вокруг рулевого управления. Однако на этот раз проблемы встречались на Lada Largus: владельцы массово жаловались на «закусывание» руля в холодную погоду. Росстандарт с 21 октября ограничил продажи Largus до завершения проверок, а АвтоВАЗ инициировал сервисную кампанию. Продажи были возобновлены в ноябре 2025 года после того, как завод подготовил рекомендации для дилеров.

Параллельно продолжались и кампании по дооснащению «ЭРА-ГЛОНАСС». В апреле были отозваны 47 139 автомобилей Lada Vesta и Largus, выпущенных с октября 2021 года по август 2023 года. В сентябре — ещё 22 936 автомобилей Niva Legend и Niva Travel для установки недостающих систем безопасности.

Осенью владельцы Lada Vesta 2025 года выпуска столкнулись с ещё одной проблемой — сильной вибрацией руля из-за бракованных подушек двигателя. Однако официальной отзывной кампании в этой ситуации не последовало, и АвтоВАЗ никак не комментировал ситуацию.

В декабре была объявлена ещё одна масштабная кампания. Под отзыв попали 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных с 6 июня по 12 декабря. Причина — дефект карданного шарнира рулевого вала, который мог привести к заклиниванию руля. При этом официально АвтоВАЗ сообщал лишь о необходимости «дополнительной проверки одного из узлов».

Как мы написали в начале статьи, волна кампаний не спадает и в 2026 году. 10 апреля Росстандарт объявил об отзыве 41 307 автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021-го по апрель 2022 года. Причина — всё то же дооснащение блоком управления «ЭРА-ГЛОНАСС».

Заключение

Статистика по годам выглядит следующим образом:

В 2016-м году отозвано около 20 000 машин (Largus, Kalina, Priora, 4×4).

году отозвано около (Largus, Kalina, Priora, 4×4). В 2017-м — 130 857 штук , главным образом из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления у Kalina и Granta.

— , главным образом из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления у Kalina и Granta. В 2018-м году отозвали 51 044 автомобиля : две кампании по Lada 4×4, дефектные поворотные кулаки у Xray и несовместимость рулей с подушками у Kalina, Granta и Priora.

году отозвали : две кампании по Lada 4×4, дефектные поворотные кулаки у Xray и несовместимость рулей с подушками у Kalina, Granta и Priora. 2019-й стал рекордным для «доковидной» эпохи — около 182 600 автомобилей . Крупнейшие кампании: коррозия капотов у Xray (94 615), ошибки в ПО индикатора давления масла у Vesta (43 000), дефект вакуумного усилителя у Largus (32 892).

стал рекордным для «доковидной» эпохи — около . Крупнейшие кампании: коррозия капотов у Xray (94 615), ошибки в ПО индикатора давления масла у Vesta (43 000), дефект вакуумного усилителя у Largus (32 892). В 2020-м году отозвано более 113 000 машин : главный эпизод — риск повреждения топливного трубопровода у 90 124 Xray и Vesta, плюс несколько кампаний по вакуумному усилителю тормозов.

году отозвано : главный эпизод — риск повреждения топливного трубопровода у 90 124 Xray и Vesta, плюс несколько кампаний по вакуумному усилителю тормозов. В 2021-м — 9 311 Xray с дефектом сварного шва вала ЭУР.

— с дефектом сварного шва вала ЭУР. В конце марта 2022 года отозвали 593 внедорожника Niva Travel. А в октябре была объявлена и кампания по плановому дооснащению системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 8 209 автомобилей Lada Xray.

В 2023-м сервисные кампании затронули 79 548 автомобилей Granta, Niva Legend и Travel, почти все для дооснащения блоками «ЭРА-ГЛОНАСС».

сервисные кампании затронули Granta, Niva Legend и Travel, почти все для дооснащения блоками «ЭРА-ГЛОНАСС». 2024 год в официальной статистике не фигурирует.

В 2025-м году: 133 780 автомобилей. Сюда вошли массовое дооснащение системами безопасности (47 139 Vesta и Largus, 22 936 Niva Legend и Travel, 8 209 Xray), дефект карданного шарнира руля у 33 450 Granta, перепрошивка блока усилителя руля у Vesta NG и отзыв Niva Travel из-за болта кулисы КПП.

году: Сюда вошли массовое дооснащение системами безопасности (47 139 Vesta и Largus, 22 936 Niva Legend и Travel, 8 209 Xray), дефект карданного шарнира руля у 33 450 Granta, перепрошивка блока усилителя руля у Vesta NG и отзыв Niva Travel из-за болта кулисы КПП. 2026 год продолжает тенденцию: более 41 307 Granta вновь приглашают для установки «ЭРА-ГЛОНАСС».

Проведённый анализ позволяет сделать несколько выводов. В эпоху партнёрства с Renault отзывные кампании АвтоВАЗа были регулярными и нередко касались критических узлов —топливной аппаратуры, подушек безопасности, тормозной системы и рулевого управления.

Сказать, что период наиболее острых проблем пришёлся на время после ухода иностранного партнёра, в целом было бы неверно. При этом очевидно, что если до мая 2022 года отзывные кампании были следствием конструктивных недочётов, то после — это уже смесь «доводки» автомобилей, изначально выпущенных с отсутствием ряда электронных компонентов, и борьбы с дефектами новых узлов, появившихся в результате смены поставщиков.