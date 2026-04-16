Названы главные опасности электромобилей, о которых умалчивают производители

Несмотря на все сложности, электромобилей в России становится всё больше. Evolute, Zeekr, Avatr и другие китайские «батарейки на колёсах» на наших дорогах уже давно не вызывают удивления. При этом их производители рассказывают нам об экономии на топливе, мгновенном крутящем моменте и футуристичном дизайне. Но есть тема, которую они, мягко говоря, не афишируют. Это их вес. Когда вы узнаете, насколько тяжелы современные электромобили и какие риски это несёт, вы, возможно, по-новому взглянете на безопасность этих авто.

Критическая масса

Проблема кроется в том, что мы не можем обмануть физику. Электрические автомобили оказались настоящими тяжеловесами. Для примера возьмем Zeekr 001. В зависимости от модификации его снаряжённая масса варьируется от 2 235 до 2 350 кг, при этом только один аккумуляторный блок весит порядка 720 кг — это треть от массы всего автомобиля. Его прямой конкурент Avatr 12 в полноприводной версии весит около 2 300–2 365 кг, но некоторые модификации достигают и 2 425 кг.

Для сравнения: в мире ДВС эта же категория автомобилей обычно весит на 400–500 кг меньше. Этот избыточный вес — не просто цифра в технических характеристиках, а источник целого ряда неприятных последствий, о которых не пишут в рекламных брошюрах.

Начнём с самого тревожного: безопасности. В первую очередь пешеходов. Недавнее исследование Национального Бюро Экономических Исследований США (NBER — National Bureu Of Economic Research) показывает, что риск смертельных травм для человека, сбитого автомобилем, увеличивается на целых 47% на каждые дополнительные 450 килограммов веса машины.

Вспомним наших «тяжеловесов»: даже сравнивая Avatr 12 массой 2 300 кг с его бензиновыми конкурентами, разница в весе близка к критическому значению. Что делает такой электромобиль потенциально более смертоносным орудием в случае наезда на пешехода.

Хотя некоторые исследования говорят, что статистика ДТП не всегда подтверждает эту теорию, фундаментальный закон физики — чем больше масса, тем сильнее удар — никто не отменял. К тому же на малых скоростях электромобили практически бесшумны, и пешеход, особенно ребёнок или пожилой человек, может просто не услышать приближающуюся угрозу.

Износ шин

Согласно исследованию J.D. Power, покрышки на электромобилях изнашиваются в два раза быстрее, чем на обычных авто. Причин две. Во-первых, огромный вес, давящий на каждое колесо. Во-вторых, огромный крутящий момент — на старте электромобиль разгоняется так, что резина буксует и стирается.

Ресурс заводских шин, на который рассчитывают владельцы, составляет около 65 тысяч километров, но реальный пробег редко превышает 20–30 тысяч. Это означает не только дополнительную статью расходов, но и постоянное увеличение количества резиновой пыли, которая оседает на дорогах и в лёгких жителей мегаполисов.

Пожарная безопасность

Не менее важный аспект — пожарная безопасность. ДВС тоже горят, и горят часто. Но потушить горящий электромобиль — задача, с которой не всегда справляются даже профессиональные пожарные. Температура горения аккумулятора достигает нескольких тысяч градусов, а термический разгон элементов остановить почти невозможно.

Обычные огнетушители и пена тут бессильны. Например, в Воронеже на тушение одного такого автомобиля ушло 15 тонн воды, и это лишь помогло охладить корпус, но не ликвидировать возгорание. Это целая проблема для городской инфраструктуры и безопасности жителей.

Устаревшая инфраструктура

Наконец, существует проблема устаревшей инфраструктуры. Когда условный Zeekr 001 массой под 2,5 тонны или ещё более тяжёлые электромобили заезжают на старые многоуровневые паркинги, бетонные перекрытия могут просто не выдержать.

Инженеры по всему миру бьют тревогу: старые парковки, рассчитанные на более легкие машины, рискуют обрушиться под тяжестью современного автопарка. Это не гипотетическая угроза — в 2023 году в Нью-Йорке рухнула парковка, построенная в 1925 году, и эксперты сразу заговорили о роли тяжелых внедорожников и электромобилей в этой катастрофе.

Как планируют снижать риски

Что же делать? Неужели мы обречены ездить на смертельно опасных кирпичах? Технологии не стоят на месте. Спасение, вероятно, придёт с новыми твердотельными батареями. Они обещают быть значительно легче и безопаснее литий-ионных аналогов.

Например, финская компания Donut Labs представила батарею с плотностью энергии 400 Вт·ч на килограмм массы. Это означает, что аккумулятор на 100 кВт·ч будет весить около 250 кг — почти в три раза меньше, чем 720-килограммовая батарея Zeekr 001.

Крупные китайские производители, такие как Geely (владелец Zeekr), также уже анонсировали запуск производства твердотельных батарей в ближайшие годы.

Вывод

Пока же мы живём в реальности, где «зелёные» технологии несут с собой серую тень проблем. Покупая технологичные электромобили, помните: под их футуристичным кузовом скрывается вес, который может разрушать дороги, парковки, шины и, возможно, травмировать людей. И от этого факта не уйти ни одному производителю.