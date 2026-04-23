Китайцы перестали покупать собственные авто

Китайский авторынок — крупнейший в мире — вступил в 2026 год в состоянии серьёзной турбулентности. Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), март преподнёс неприятный сюрприз: реализация 1,65 миллиона автомобилей на внутреннем рынке ознаменовалась колоссальным падением на 15% по сравнению с прошлым годом. Что происходит на главном авторынке мира — в материале «Рамблер/авто».

© Zhang Bin/China News Service/VCG via Getty Images

За сухими цифрами статистики аналитиков скрывается настоящая революция в предпочтениях миллионов водителей. Спад оказался не случайностью: на авторынке Китая происходит тектонический сдвиг. Эпоха классических седанов стремительно уходит в прошлое, уступая место кроссоверам и технологичным «зелёным» автомобилям. Изучив актуальные данные CPCA, мы выяснили, на чём именно жители Поднебесной ездят сегодня и какие модели формируют новый облик улиц Пекина, Шанхая и Шэньчжэня.

Триумф кроссовера и упадок седана

Если попытаться охарактеризовать текущий момент одной фразой, то это «смерть седана». Ещё несколько лет назад рынок был практически поровну поделен между классическими легковушками и внедорожниками, однако в первом квартале 2026 года ситуация стала критической для традиционных форм. Доля седанов рухнула до 40,7%. В то же время рынок кроссоверов и внедорожников впервые в истории перешагнул психологическую отметку, заняв 54,3%.

Это не просто статистическая погрешность, а смена парадигмы. Китайский потребитель окончательно проголосовал за универсальность: просторный салон, высокий клиренс и вместительный багажник оказались важнее маневренности и экономичности седанов.

Интересно, что кризис ударил по легковушкам гораздо сильнее: их продажи обрушились на 27,9%, тогда как SUV показали падение лишь на 8,4%. Особенно заметен рост в сегменте полноразмерных внедорожников, где спрос взлетел на 87,7% — состоятельные китайцы выбирают максимум пространства и статуса. На этот тренд, к слову, уже реагируют все крупные местные производители. Львиная доля новинок на автосалоне в Пекине, который откроется уже завтра, состоит из крупных SUV.

© Alamy/Legion-Media

Электрификация вопреки кризису

Парадокс спада начала 2026 года заключается в том, что рынок новых авто на альтернативных источниках энергии (NEV), включающий электромобили и гибриды, впервые столкнулся с серьёзным торможением спроса на домашнем рынке.

Государство сократило льготы по налогу на покупку электрокаров, что привело к охлаждению спроса. В марте продажи NEV упали на 14% по сравнению с прошлым годом, составив около 848 тысяч штук. Тем не менее их доля на рынке продолжает оставаться высокой. С учётом общей просадки «электрички» заняли 43,2% от всех проданных в марте машин.

Главный сюрприз заключается в структуре спроса. Вопреки ожиданиям, «чистые» электромобили показывают худшую динамику, чем гибриды. Покупатели, напуганные слухами об отмене субсидий и нестабильностью цен на сырье, всё чаще выбирают подключаемые гибриды (PHEV) как золотую середину. Это позволяет экономить топливо в городе, но избавляет от «тревоги за запас хода» в дальних поездках. По итогам квартала суммарные продажи NEV составили около 1,91 миллиона единиц, что на 21% меньше, чем год назад. Однако китайские бренды по-прежнему доминируют в этом сегменте с подавляющим преимуществом.

Герои продаж: топ-10 самых популярных авто в Китае

Когда спадает общий ажиотаж, выживают сильнейшие. Вопреки падению рынка, некоторые модели показывают феноменальные результаты. По данным аналитического агентства «Автостат» и внутренней статистики Китая, по итогам марта 2026 года сложилась следующая десятка лидеров.

1. BYD Song (около 67 000 штук)

Гибридный кроссовер стал абсолютным королём рынка. Модель идеально вписалась в текущую конъюнктуру: просторный SUV классом выше среднего с возможностью экономичной езды на электротяге.

© BYD

2. Tesla Model Y (55 856 штук)

Американский бестселлер продолжает лидировать среди чистых электромобилей. Несмотря на высокую конкуренцию, Model Y остаётся эталоном в сегменте «премиум» за счёт постоянных обновлений ПО и узнаваемого бренда.

3. Geely EX2 / Xingyuan (40 613 штук)

Главный прорыв года. Компактный электромобиль от Geely сумел обойти ветеранов рынка благодаря удачному соотношению цены, современного дизайна и качества сборки, характерного для крупного концерна.

4. Chery Tansuo 06 (36 583 штуки)

Ещё один яркий представитель новой волны Chery. Модель привлекает молодежную аудиторию футуристичным дизайном и богатым оснащением.

© Chery

5. BYD Seagull (30 636 штук)

«Народный электромобиль». Несмотря на то, что спрос на микролитражки (A00) в целом упал на 70%, BYD Seagull удерживает позиции за счёт сверхнизкой цены и достаточного для города запаса хода.

6. Tesla Model 3 (29 814 штук)

Седан, который бросил вызов умирающему сегменту. Model 3 остаётся лучшим выбором для тех, кто хочет премиальный электромобиль, но не нуждается в большом кузове SUV.

7. Nissan Sylphy (27 514 штук)

Последний бастион классических японских седанов с ДВС. Модель держится в строю только за счёт огромных скидок и репутации «неубиваемого» рабочего автомобиля для такси и семейного пользования.

© Nissan

8. Chery Tiggo 7 (26 895 штук)

Классический бензиновый кроссовер, который выбирают за надёжность и агрессивный дизайн.

9. BYD Dolphin (25 770 штук)

Компактный хэтчбек, предшественник местного бестселлера Seagull. Обеспечивает стабильные продажи за счёт проверенной платформы.

10. Geely Boyue L (Atlas) / Xingyue L (Monjaro) (суммарно более 50 тысяч штук)

Эти две модели дополняют друг друга, закрывая потребности в семейных бензиновых и гибридных кроссоверах. Они стали драйвером роста Geely, который в начале 2026 года обошёл BYD по объёмам продаж легковых авто.

Итоги и взгляд в будущее

Рынок Китая в 2026 году переживает «великую перестройку». Потребители больше не гонятся за количеством субсидий, а выбирают рационально. Главный вывод — это окончательная победа кроссоверов над седанами и переломный момент для электромобилей, которые переходят из категории «модных гаджетов» в разряд прагматичного выбора.

© CFOTO/Sipa USA/Legion-Media

Хотя внутренние продажи падают, китайские автогиганты, такие как BYD, Chery и Geely, компенсируют потери рекордным экспортом. В марте экспорт пассажирских машин из Китая вырос на 74%, достигнув почти 695 тысяч машин. Это значит, что именно те модели, на которых сегодня ездят китайцы — BYD Song, Chery Tiggo или Geely Monjaro — завтра заполнят парковки Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и нашей страны. Китай перестал быть просто «мировой фабрикой» для чужих брендов. Он стал главным конструктором автомобильного будущего, и это будущее выглядит как высокий, просторный и подзаряжаемый от розетки кроссовер.