Ещё один китайский автобренд нацелился на Россию: его планы пугают

Changan всерьёз взялся за российский рынок. В первом квартале текущего года уже состоялось несколько премьер, а к концу 2026-го ожидается ещё целый ряд новинок. Рассказываем, как и чем старейший китайский производитель планирует завоевать сердца и кошельки российских покупателей.

Российское представительство Changan живёт в режиме постоянного переключения между мероприятиями — статическая премьера нового Uni-S бесшовно перетекла в ездовую презентацию кроссовера, которая завершилась официальным дебютом Changan CS75 Pro.

А сразу после нашу редакцию пригласили на родину марки в Чунцин, чтобы мы своими глазами увидели, как рождаются автомобили китайского бренда и какие планы строит компания относительно российского рынка. Спойлер — абсолютно новых Changan для России нам не показали, зато презентовали Avatr и Deepal, которые точно стоит ждать в нашей стране.

Всё потому, что цели перед компанией стоят масштабные. Уже к 2030 году Changan намерен продавать на экспортных рынках до 40% всех выпущенных машин, чтобы к 2035 году оказаться в десятке крупнейших автомобильных производителей мира.

Достичь таких амбициозных показателей только за счёт внутреннего спроса в Китае невозможно, поэтому основные вехи развития концерна связаны с ростом зарубежных продаж. Это напрямую отвечает и пожеланиям руководства Китая, спорить с которым если кто и готов, то уж точно не государственная автомобильная компания, коей и является Changan. А значит, бренду предстоит решать две ключевые задачи — не потерять позиции на внутреннем рынке и существенно укрепиться на внешних. И времени на раскачку, как говорится, нет.

3 500 000 автомобилей в год, только чтобы выжить

Китай уже не первый год пребывает в состоянии перманентных ценовых войн между автопроизводителями, которые в погоне за покупателем демпингуют. Прибегают к самым изощрённым методам, лишь бы желающий купить новую машину пришёл в шоу-рум именно его компании, а не заглянул к конкуренту, недостатка в которых китайский автопром не испытывает.

Как отмечали представители топ-менеджмента Changan в ходе глобальной конференции для своих дилеров, если продавать меньше 3,5 миллионов автомобилей в год (в России, например, общий объём рынка новых автомобилей в 2025-м составил всего 1,3 миллиона штук, а здесь одной компании надо делать кратно больше!), то можно и не удержаться на плаву.

Чтобы чувствовать себя более-менее уверенно, ежегодные объёмы реализации одной компании уже должны составлять не менее 5 миллионов машин. А эта цифра из области научной фантастики — даже для Китая…

Впрочем, об унынии речи не идёт. Новые вызовы заставляют искать новые выходы из ситуации, к которым относятся оптимизация модельной линейки. Changan уже анонсировал в ближайшее время сокращение гаммы — если в 2020 году концерн выпускал всего 17 моделей, то к 2025 году их число уже превышает четыре десятка, но рост на этом прекратится. Ставка сделана на повышение конурентоспособности модельной гаммы путём активной охоты за головами иностранных специалистов (с их помощью будут создавать автомобили, которым уготована честь покорять европейский рынок) и развития новых технологий.

В первую очередь речь идёт о создании более эффективных батарей для электромобилей и гибридов. Главная цель — уменьшить размер и вес аккумуляторов, а также время их зарядки без ущерба запасу хода. Кроме того, планируется снизить уровень деградации в процессе эксплуатации, чтобы сделать электромобили более привлекательными для покупателей.

Курс на гибриды

Модели с классическими двигателями внутреннего сгорания Changan активно превращает в гибриды, что позволяет добиться существенного снижения расхода топлива при скромном повышении розничной цены автомобиля.

Причём разницу в стоимости нивелируют если не госсубсидии китайского правительства, то различные спецпредложения и акции от самого автопроизводителя. Так что экономичный бензо-электрический гибрид по цене такой же машины с одним только ДВС — это реалии сегодняшнего дня. Увы, пока не для России.

На стенде Changan на Пекинском автосалоне была представлена россыпь уже продающихся автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, но исключительно для внутреннего рынка — в Россию везти такие машины бессмысленно, признаются в компании. Разница в цене с обычной версией на ДВС окажется слишком высокой, чтобы компания могла рассчитывать на сколь-нибудь привлекательные объёмы продаж.

О том, почему одни и те же автомобили в Китае и России отличаются по цене иногда в несколько раз, мы ранее уже рассказывали в отдельном материале и потому повторяться не станем. Лишь ещё раз с сожалением отметим, что существующие правила импорта машин лишают россиян весьма ярких моделей, среди которых есть как экономичные гибриды, так и спортивные версии с мощными моторами и ярким дизайном.

Например, новая гибридная силовая установка, построенная на базе двигателя семейства Blue Core четвёртого поколения, позиционируется компанией Changan как её самый серьёзный технологический прорыв в области гибридных систем. Над новым агрегатом инженеры работали шесть последних лет, а сейчас он появился под капотом кроссовера Changan CS75 Plus HEV и седана Changan Eado HEV. В России таких версий не будет, но это не повод отказываться от знакомства с новой технологией.

В основе силовой установки лежит традиционный для китайского автопрома 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, но с системой впрыска топлива под давлением до 500 бар, что обеспечивает более быстрое и равномерное смешивание топливовоздушной смеси по сравнению с традиционными решениями. Это положительно сказывается не только на тяге на низких оборотах, но и снижает расход топлива и уменьшает уровень вредных выбросов в атмосферу.

Согласно паспортным данным, гибридная версия Changan CS75 Plus способна преодолеть не менее 1 500 км на одном баке и полностью заряженной батарее при движении по трассе со средней скоростью около 90 км/ч. В городском же цикле расход топлива не должен превысить 4 литра на 100 км. В составе силовой установки 150-сильный двигатель внутреннего сгорания, который дополняет электромотор с высоким магнитным потоком мощностью 245 л. с., а также литий-ионная тяговая батарея с интеллектуальным управлением энергией на основе искусственного интеллекта. Всё сделано ради максимальной энергоэффективности.

Без драйва, но с крашем

Электромобили и гибриды, дизайн и безопасность — так вкратце можно описать программу мероприятия для журналистов и дилеров со всего мира. Из-за капризов погоды провести запланированный тест-драйв новинок на испытательном полигоне не удалось, но в том вина не столько небесной канцелярии, сколько принимающей стороны. Перестраховка организаторов обернулась тем, что лёгкий утренний дождь сделал невозможным личное знакомство с представленными на полигоне машинами. Русского автомобилиста если и можно чем испугать, то идеально ровным асфальтом, но никак не лёгкими осадками, однако китайцы были непреклонны — за руль не пустим, и всё тут!

Предложение прокатиться по подготовленной трассе пассажиром с местным водителем потеряло всякую привлекательность после первого же ознакомительного проезда — разгон на прямой до 49 км/ч и пройденная на скорости около 18 км/ч переставка отбили всякое желание тратить силы на то, чтобы даже пристегнуться в салоне ради этого…

Заезды, которые организаторы подавали как Performance Show в исполнении заводских испытателей, на деле оказались куда более сомнительным зрелищем, чем их описание. Пустить в занос Avatr 12 стало для пилота задачей непосильной, так что заявленного яркого дрифта собравшиеся на площадке так и не увидели. И немудрено — за яркой дымной ездой в заносе надо отправляться на этапы Российской Дрифт Серии, а не в китайскую глубинку.

Что до демонстрации параллельной парковки за счёт системы векторизации тяги на колёсах, то этим несостоявшаяся программа тест-драйва и завершилась — гостей полигона погрузили в автобусы и отправили обратно в Чунцин. Чем вызвали непереводимую игру слов с использованием идиоматических выражений в исполнении европейских журналистов, которые проделали трансконтинентальный перелёт и несколько часов томились в автобусе, чтобы в итоге не получить ни единого шанса сесть за руль в абсолютно безобидных погодных условиях. Увы, таковы реалии мероприятий в Китае, где организаторы перестраховываются по максимуму.

Своеобразной компенсацией за сорванный тест-драйв стал краш-тест. К счастью, без непосредственного участия журналистов и в лабораторных условиях. Changan впервые пригласил сторонних наблюдателей лично понаблюдать за испытаниями пассивной безопасности автомобилей. Специально для гостей в фирменном центре о бетон приложили новейший кроссовер Deepal S07, который стал одной из 500 ежегодных (в день проходит в среднем больше одного краш-теста) «жертв» компании, положенных на алтарь безопасности клиентов.

Рефреном, звучавшим на протяжении всего мероприятия от руководителей бренда, стала мысль, что каждая поездка должна заканчиваться в кругу близких и семьи. И именно ради этого инженеры китайского концерна не покладая рук работают над улучшением систем активной и пассивной безопасности.

Например, уже в 2026 году в базовое оснащение всех моделей войдёт электронный ассистент, позволяющий сохранить контроль над автомобилем при взрыве покрышки на ходу. Отработанная в ходе многочисленных тестов технология даёт возможность безопасно остановить машину, даже если на скорости до 150 км/ч у неё мгновенно разгерметизируются все четыре шины. Раньше это неминуемо обернулось бы тяжёлой аварией, а сейчас водитель сможет удержать автомобиль в пределах своей полосы движения и добраться до обочины.

Миллион юаней за аварию

На пути к серийному производству каждая модель концерна Changan проходит не менее 60 различных краш-тестов. Каждый удар обходится заводу примерно в миллион юаней, так что цену безопасности можно посчитать самостоятельно. Причём в большинстве случаев работа ведётся по принципу «один краш-тест — один автомобиль». Разбитые машины утилизируются. И только в исключительных случаях приговорённый к удару о препятствие автомобиль могут разбить дважды. Как это и вышло с белоснежным Deepal S07, который разбили на наших глазах.

Несмотря на то, что оборудование центра пассивной безопасности позволяет проводить удары на скорости до 100 км/ч (их не проводят, поскольку такое ДТП считается не самым вероятным сценарием, хотя имитация встречных столкновений на скорости около 65 км/ч — стандартный рабочий момент), конкретную машину ударили с полным перекрытием о недеформируемый бетонный блок на скорости 23 км/ч.

Такие аварии, как заявляют в Changan, являются самыми распространёнными на китайских дорогах, а потому в рамках подобного испытания можно проверить корректность срабатывания подушек безопасности и китайской версии ЭРА-ГЛОНАСС.

Публичный краш-тест прошёл планово, айрбэги и система экстренного вызова отработали штатно, так что журналисты получили контент, инженеры — данные для дальнейшего анализа, а разбитый кроссовер отправился… в ремонт! Для машин, у которых после удара не повреждена силовая структура кузова, делается исключение в виде повторного использования в лаборатории — например, конкретно «нашему» S07 уготована участь окончательно завершить земной путь при боковом краш-тесте.

Кроме тестов готовых автомобилей, в центре тестируют их компоненты, проверяя на выносливость детали кузова и интерьера жарой и морозами, имитацией экстремальных погодных условий. Краш-тестам, пусть и не в привычном виде, подвергают и аккумуляторы. Для гибридов, а тем более полноценных электромобилей от целостности тяговых батарей после ударов зависит очень многое. Конструкция аккумулятора должна выдерживать типичные сценарии дорожных аварий без возгорания и утечек тока, которые способны погубить пассажиров в салоне. Как испытывают батареи на пассивную безопасность, нам не показали, зато продемонстрировали процесс производства и аккумуляторов, и электромобилей целиком.

От батареи — к электромобилю

Новейшее предприятие, на котором собирают электромобили, создали с нуля менее чем за год. Огромный (39 000 квадратных метров) цех отведён под сборку тяговых батарей, которые затем отправляются в помещения по соседству, где уже находят своё законное место в силовой структуре кузовов. Меньше минуты требуется на выпуск одной батареи, а общая производительность завода сейчас составляет 280 000 тяговых аккумуляторов в год.

Changan делает как готовые к установке в машины батарейные блоки, так и выпускает отдельные «модули», из которых можно собирать аккумуляторы необходимой ёмкости для конкретной модели электромобиля.

Производство максимально автоматизировано, а всего над сборкой аккумуляторов трудится 500 человек. Партнёром Changan в деле разработки тяговых батарей является мировой лидер этой отрасли — компания CATL. Так что совместными усилиями два гиганта неустанно трудятся над тем, чтобы сделать электромобили ещё совершеннее и эффективнее.

На этом заводе Changan ведёт производство автомобилей по полному циклу — здесь штампуются кузовные панели, варятся и окрашиваются готовые кузова, налажено литьё отдельных компонентов под высоким давлением и постоянно внедряются самые новые технологии.

Например, сети 5G и искусственный интеллект, которые позволяют быстро и надёжно контролировать работу предприятия и качество готовой продукции. Сама же конфигурация завода с его модульной структурой производственных линий позволяет экономить средства и время на постановке на конвейер новых моделей. С учётом скорости, с которой китайские бренды штампуют новинки, такой подход весьма актуален.

«Классики» не будет

Сейчас завод в Чунцине выпускает компактные кроссоверы Avatr 07 и Deepal S05, пикап-трансформер Changan E07 и седан Deepal L06. Модели давно известные, так что запрет на фотосъёмку внутри цехов выглядит странно. Но меры секретности столь велики, что при входе всем посетителям заклеили специальными стикерами камеры на смартфонах.

В дизайн-студии такая бдительность понятна, ведь речь идёт о машинах, которые только предстоит увидеть широкой публике. До этого момента они должны оставаться секретом, так что перед встречей с главным дизайнером Changan Клаусом Зисиорой у всех гостей ещё при входе в просторный демонстрационный зал вежливо, но настойчиво отняли всё, что может снимать фото или видео.

Здесь нам представляют, чего ждать от концерна в ближайшем будущем. Среди готовых к запуску в серию моделей — премиальный седан и полноразмерный кроссовер, которые выйдут на рынок под фирменным суббрендом Nevo для электромобилей и гибридов с увеличенным запасом хода.

Новая марка была официально запущена в 2023 году как часть стратегии Changan по расширению линейки электрифицированных моделей. Она занимает промежуточное позиционирование: выше массовых моделей Changan, но ниже премиального бренда Avatr.

Выразительно сдержанный седан всем своим видом говорит, что создан как конкурент , а брутальный кроссовер сделан словно в пику моделям Zeekr. При этом обе новинки имеют абсолютно узнаваемый и гармоничный облик, в котором не обошлось без визуальных отсылок к именитым маркам — колёса седана словно сняты с Mercedes-Maybach S-Class, а в дальних родственниках кроссовера как будто затесался Range Rover.

Попытки подколоть дизайнеров сходством их творений с европейскими моделями успеха не имеют, они в ответ с улыбкой говорят, что времена изменились. Сейчас машины из Европы выглядят более китайскими, чем сами модели из Китая, что наглядно отражает приоритеты — европейские бренды борются за клиента в Поднебесной, а китайские марки сражаются за покупателей в Старом Свете.

А для китайского автопрома источники вдохновения находятся уже и внутри страны. Например, спортивная версия Deepal L06 с жёлтым кузовом и чёрными акцентами окраской неуловимо напоминает Xiaomi SU7 Ultra. Времена, когда китайские машины представляли собой плохо скрываемую кальку с европейских моделей, прошли. Сейчас автопром из Китая обретает собственное узнаваемое лицо. Руками всё тех же людей, что раньше задавали тон в концернах из Европы, но таковы современные реалии, от которых никуда не деться.

Как не деться, похоже, и от цифровых панелей приборов с какими угодно вариантами оформления, но только не с виртуальным воплощением аналоговых шкал. На прямой вопрос, почему дизайнеры не делают «скины» с классическим дизайном приборов, Клаус Зисиора отвечает по ставшей уже классической формуле «Можно. А зачем?».

По словам специалиста, имеющего за плечами многолетний опыт работы с Volkswagen, Audi и Porsche, опросы покупателей показывают, что им не так и нужны варианты оформления цифровой панели, которые напоминали бы физические стрелки и оцифровку. А если клиенты этого в основной своей массе не хотят, то и производитель этого не предлагает.

Несмотря на наличие дизайнерских центров в Европе и Японии, Changan — бренд из Китая, где нет такой автомобильной культуры, неотъемлемой скрепой которой были бы аналоговые шкалы, а бег стрелок вызывал бы трепет сердец петролхэдов.

Блиц-опрос присутствующих на круглом столе гостей показал, что абсолютное большинство обеими руками «за» классический вариант оформления цифровых приборов. Но что автомобильному журналисту — норма, то массовому покупателю отдаёт запахом нафталина.

Новинки с российской пропиской

На возвращение аналоговых шкал можно не надеяться, но тем новинкам, что Changan готовит для России, они и не нужны. В 2026 году на российский рынок выйдут седан Changan Uni-V с 2,0-литровым турбомотором, который станет самой консервативной премьерой на фоне футуристичных кроссоверов Avatr 07, Deepal S05, Deepal S07 и Deepal S09.

Компактный Deepal S05, среднеразмерные Avatr 07 и Deepal S07 — как и флагманский Deepal S09 — должны получить бензо-электрическую силовую установку, поскольку в реалиях нашей страны гибриды выглядят сильно предпочтительнее электромобилей.

Детальная информация о российских спецификациях моделей будет известна ближе к их выходу на рынок, который в компании описывают весьма обтекаемо: «в 2026 году». Глобально Changan в этом году представит четыре новинки, столько же премьер намечено на 2027-й, а в 2028-м должны появиться ещё три новых автомобиля.

Но куда важнее, что все перечисленные модели получат российскую прописку на «Автоторе» в Калининграде. Если там обоснуется и Avatr 06T, то будет и вовсе прекрасно — этот стильный универсал, технически унифицированный с седаном Avatr 06, можно с полным правом назвать самой красивой моделью бренда, а то и всего китайского автопрома.

Учитывая, что сейчас каждый уважающий себя производитель в Китае начал делать универсалы, не исключено, что ренессанс этого типа кузова, начавшего было сдавать позиции кроссоверам, начнётся с Поднебесной. И если Changan привезёт Avatr 06T в Россию, то это можно будет назвать главным автомобильным событием года — моделей недорогих и роскошных, утилитарных и высокотехнологичных у нас в продаже достаточно, а вот красоты на колёсах пока очень не хватает.