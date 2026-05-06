Европейцы пересели на «китайские» авто: продажи бьют рекорды

Ещё пять лет назад на дорогах Европы встречались единичные экземпляры китайских автомобилей, а сама идея их массового экспорта в Старый Свет казалась отдалённой перспективой. К началу 2025 года ситуация изменилась радикально. Рассказываем, как производители из Поднебесной планомерно захватывают европейский авторынок.

По данным аналитической компании Dataforce, за 2025 год китайские автопроизводители продали в Европе (ЕС, Великобритания, страны EFTA) 810 982 автомобиля — рост на 99% по сравнению с 2024 годом. Их совокупная доля рынка достигла 6,1% — это вдвое больше, чем годом ранее. А в декабре 2025-го китайские бренды впервые преодолели отметку в 100 000 проданных автомобилей за один месяц.

При этом рост происходит на фоне заградительных пошлин Евросоюза на китайские электромобили, достигающих 45% для отдельных производителей. Тем не менее это не остановило экспансию: по данным Dataforce, китайские марки удвоили свою долю рынка в период с сентября 2024 по сентябрь 2025 года, причём рост охватывает все типы силовых установок. Разбираемся, какие китайские марки в основном представлены на европейском рынке, что за модели они предлагают, каковы объёмы их продаж и насколько безопасны эти автомобили по результатам независимых краш-тестов Euro NCAP.

SAIC Motor: лидер по объёмам

MG — бывший британский бренд, с 2007 года принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor, — остаётся самой продаваемой китайской маркой в Европе. В 2025 году было реализовано 307 282 автомобиля MG, а вместе с коммерческой маркой Maxus (530 шт.) группа SAIC достигла общего объёма в 307 812 единиц. Рост по сравнению с 2024 годом составил около 26%.

Модельный ряд MG в Европе охватывает широкий спектр: от бюджетного электрического хэтчбека MG4 EV и компактного кроссовера MG ZS (в том числе гибридного MG ZS Hybrid) до среднеразмерного MG HS, электрического универсала MG5 EV и флагманского кроссовера MG Marvel R. В 2025 году бренд также расширил линейку гибридами и плагин-гибридами, делая ставку не только на чистую электротягу.

Успех MG объясняется историческим преимуществом: бренд известен в Великобритании и ряде европейских стран с середины XX века, у него развитая дилерская сеть и узнаваемость, недоступная другим китайским маркам-новичкам. По сути, многие покупатели даже не осознают, что MG — это китайские авто.

Что касается безопасности, картина неоднозначная. В декабре 2024 года MG ZS Hybrid получил от Euro NCAP лишь четыре звезды, набрав 75% в категории защиты взрослых и 73% в защите пешеходов. Выпущенный в 2025 году MG 3 также остановился на четырёх звёздах из-за слабого результата в защите взрослых — всего 74%. При этом электрический MG4 и ряд более ранних моделей получали и пять звёзд, так что здесь многое зависит от конкретной машины.

BYD: самый быстрорастущий игрок

BYD (Build Your Dreams) — крупнейший в мире производитель электромобилей и подключаемых гибридов — совершил на европейском рынке настоящий прорыв. Продажи BYD в Европе в 2025 году достигли 186 612 единиц — рост почти в четыре раза по сравнению с 49 590 автомобилями в 2024 году.

Модельный ряд BYD в Европе — один из самых широких среди китайских марок. На европейском сайте компании представлены более десяти моделей: электрические BYD Dolphin (компактный хэтчбек), BYD Dolphin Surf (бюджетный субкомпакт, известный в Китае как Seagull), BYD Atto 3 EVO (компактный кроссовер), BYD Seal (седан бизнес-класса), BYD Seal U (среднеразмерный кроссовер), BYD Sealion 7 (крупный электрический кроссовер), BYD Tang (полноразмерный SUV) и BYD Han (представительский седан).

Помимо этого, компания активно продвигает подключаемые гибриды на базе собственной технологии Super DM: BYD Seal U DM-i, BYD Seal 6 DM-i (в том числе в кузове универсал Touring), BYD Atto 2 DM-i и BYD Sealion 5 DM-i.

Ключевой моделью для европейского рынка стал паркетник BYD Seal U (он же Song Plus в Китае). По данным Yuan Trends, за первые девять месяцев 2025 года он стал лидером продаж в сегменте подключаемых гибридов среди всех кроссоверов в Европе с результатом 55 411 единиц, обогнав такие модели как Volkswagen Tiguan PHEV и Peugeot 3008 PHEV.

В краш-тестах Euro NCAP автомобили BYD демонстрируют высокие результаты. BYD Seal и BYD Dolphin получили по пять звёзд ещё в 2023 году. В 2025-м пятизвёздочный рейтинг заработал и BYD Sealion 7. BYD Seal 6 также вошёл в число пятизвёздочных моделей ноябрьского раунда тестов 2025 года. Компактный BYD Dolphin Surf, несмотря на свои миниатюрные размеры, тоже получил пять звёзд. Однако есть и слабые места: обновлённый BYD Atto 3 получил от Euro NCAP худшую оценку по работе систем помощи водителю — его адаптивный круиз-контроль был оценён как «не рекомендуемый».

Chery Group: взрывной рост через многобрендовую стратегию

Chery — один из крупнейших китайских автоконцернов — применил на европейском рынке свой многобрендовый подход и вывел сразу несколько марок: Omoda, Jaecoo и Exlantix (суббренд дочерней компании Exeed).

Результат превзошёл ожидания. Суммарные продажи группы Chery в Европе за 2025 год достигли около 120 000 единиц, совершив скачок с 17 000 автомобилей в 2024 году. Бренд Jaecoo продал 56 944 автомобиля (против 2 490 годом ранее), а Omoda — 52 950 (против 14 540).

Модельный ряд Omoda представлен прежде всего компактными кроссоверами Omoda 5 и более крупным Omoda 7 (в электрической и гибридной версиях). Jaecoo делает ставку на кроссоверы повышенной проходимости: Jaecoo 7 (в том числе PHEV) и Jaecoo 8. Премиальный суббренд Exlantix начал европейские продажи с электрическим седаном ES.

В краш-тестах Euro NCAP все автомобили Chery показывают уверенные результаты. Jaecoo 7 PHEV получил пять звёзд в начале 2025 года. Omoda 9 (Exeed RX на нашем рынке) и Exlantix ES также заработали максимальный рейтинг в последующих раундах тестов.

Geely Group: скрытый гигант

Концерн Geely, который владеет Volvo Cars, Lynk & Co, Polestar и Zeekr, занимает особое положение среди китайских автопроизводителей в Европе.

Формально в 2025 году группа Geely продала в Европе 400 725 автомобилей, из которых 332 226 пришлось на Volvo. Если считать только бренды, которые покупатели воспринимают как «китайские», то объёмы куда скромнее, но рост заметен по всем направлениям.

Polestar, электрический премиум-бренд и совместное предприятие Geely и Volvo, в 2025 году продал в Европе 47 579 автомобилей против 30 546 годом ранее. Основную прибавку обеспечила новая модель Polestar 4 (26 316 единиц). Линейка включает также Polestar 2 (электрический лифтбэк) и Polestar 3 (большой электрический SUV).

Zeekr — премиальный электрический бренд Geely — только наращивает присутствие в Европе. Продажи пока сосредоточены в Скандинавии и странах Бенилюкса. Основные модели: Zeekr 001 (стильный лифтбэк), Zeekr X (компактный кроссовер) и Zeekr 7X (среднеразмерный SUV). По данным Gasgoo, в Швеции Zeekr занимает около 2% рынка электромобилей. Планы на 2026 год включают выход на рынки Германии, Франции, Испании и Италии.

Lynk & Co — ещё один бренд Geely — развивает в Европе нестандартную модель «подписки» на автомобили. Основная модель — Lynk & Co 01 (среднеразмерный PHEV-кроссовер) и электрический Lynk & Co 02.

Geely под собственным именем вышла на европейский рынок с электрическим кроссовером Geely EX5 (он же Galaxy E5 в Китае). Модель получила пять звёзд Euro NCAP, продемонстрировав отличную структурную безопасность.

Leapmotor: ставка на партнёрство

Leapmotor — относительно молодой китайский бренд — нашёл мощного партнёра в лице европейского поздразделения гиганта Stellantis (Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel и другие). Через совместное предприятие Leapmotor International компания получила доступ к дилерской сети Stellantis, войдя в более чем 800 точек продаж в 35 странах.

В 2025 году Leapmotor поднялся на шестое место среди китайских марок в Европе, продав 33 567 автомобилей. По данным Gasgoo, экспорт компании в Европу достиг 39 000 единиц за год.

Модельный ряд включает три модели: миниатюрный электромобиль Leapmotor T03 (городской «малыш» размером с Fiat 500, который собирают на заводе Stellantis в городе Тыхы в Польше), компактный кроссовер Leapmotor C10 и новый электрический хэтчбек Leapmotor B10.

В краш-тестах Leapmotor показывает выдающиеся результаты. Leapmotor C10 получил пять звёзд Euro NCAP с 89% в защите взрослых и 85% в защите детей. А Leapmotor B10, протестированный в ноябре 2025 года, набрал впечатляющие 93% в защите взрослых и 93% в защите детей — один из лучших результатов года, превзошедший показатели Volvo EX90.

NIO и Firefly: вход в премиум-сегмент

NIO позиционируется как премиальный бренд, противопоставляя себя Mercedes, BMW и Tesla. Компания присутствует в Норвегии с 2021 года и постепенно расширяет географию: к 2025 году она охватила Германию, Нидерланды, Швецию, Данию, Португалию, Грецию, Австрию и Венгрию, а в 2026 году планирует выход в Чехию, Польшу и Румынию.

Европейский модельный ряд NIO включает электрические SUV (ES8, EL7, EL6), седаны (ET7, ET5) и универсал ET5 Touring. Все модели NIO поддерживают фирменную технологию замены батарей (battery swap) — за 3–5 минут разряженную батарею можно заменить на полностью заряженную на специальных станциях. Для этого NIO строит сеть таких станций в Европе, включая завод по их производству в Венгрии.

Объёмы продаж NIO в Европе пока скромны — марка сознательно делает ставку на качество, а не на количество. Зато в безопасности NIO задаёт стандарт. Все модели NIO, протестированные Euro NCAP (ES8, EL7, EL6, ET7, ET5), получили пять звёзд.

Но главная сенсация 2025 года связана с суббрендом Firefly — компактным электрическим хэтчбеком, призванным конкурировать с Renault 5, Volkswagen ID. Polo и Fiat Grande Panda и прочими. Firefly получил наивысший результат по защите взрослых — 96% — среди всех моделей, протестированных Euro NCAP по стандартам 2025 года. Европейские поставки стартовали в августе 2025 года в Нидерландах и Норвегии.

XPeng: ставка на интеллект

XPeng (произносится «Сяопэн») — один из пионеров китайского экспорта электромобилей в Европу. Компания присутствует на европейском рынке с 2021 года и постоянно расширяет географию, в 2025 году добавив сразу семь новых рынков.

Основные модели: XPeng G6 (компактный электрический кроссовер — главный драйвер продаж), XPeng P7 (электрический фастбэк бизнес-класса, обновлённый в 2025 году), XPeng G9 (полноразмерный электрический SUV). В Китае бренд недавно запустил линейку Mona — сверхбюджетные электромобили, которые планируется вывести и на европейский рынок.

По данным Jato Dynamics, в первой половине 2025 года XPeng зарегистрировал в Европе 8 338 автомобилей, главным образом благодаря спросу на G6, на который пришлось 5 615 единиц. Это делает XPeng самым успешным «премиальным» китайским стартапом в Европе на данный момент.

Для минимизации пошлин XPeng заключил партнёрство с австрийской Magna Steyr, начав контрактную сборку автомобилей в Европе. Кроме того, компания открыла R&D-центр в Мюнхене, занимающийся адаптацией программного обеспечения и настройкой подвески для европейских дорог. А в краш-тестах Euro NCAP модели XPeng уверенно получают пять звёзд — и P7, и G9 были удостоены максимального рейтинга.

Вторая волна новых брендов

Помимо крупных игроков, в Европе присутствует целый ряд менее известных, но активно растущих китайских марок.

Voyah (премиальный бренд Dongfeng) вышел на европейский рынок с электрическим кроссовером Voyah Free и крупным SUV Voyah Courage. Voyah Courage получил пять звёзд Euro NCAP в 2025 году. Пока продажи невелики — марка работает через единичные дилерские центры.

Hongqi (бренд FAW, исторически обслуживавший высшее руководство КНР) предлагает в Европе полноразмерный электрический SUV Hongqi E-HS9 и новый среднеразмерный Hongqi EHS7. E-HS9 получил пять звёзд Euro NCAP в начале 2025 года. EHS7 показал 93% в защите взрослых — один из лучших результатов последнего раунда тестов.

Smart (совместное предприятие Geely и Mercedes-Benz) развивает европейскую линейку электрических кроссоверов Smart #1, Smart #3 и крупного Smart #5. Модели получают неизменно высокие оценки в краш-тестах. Smart #5 вошёл в пятёрку самых безопасных моделей по версии Euro NCAP.

Maxus (коммерческий бренд SAIC) специализируется на электрических фургонах и пикапах. Электрический пикап Maxus eTerron 9 получил пять звёзд Euro NCAP с впечатляющими 91% в защите взрослых и 84% в защите пешеходов.

Dongfeng под собственным именем предложил европейскому рынку бюджетный электрический хэтчбек Dongfeng Box (Nammi Box). Однако именно эта модель стала одним из немногих громких провалов. В краш-тесте Euro NCAP Dongfeng Box получил лишь три звезды. Во время фронтального удара с частичным перекрытием произошло разрушение точечной сварки, что увеличило риск деформации кабины. Кроме того, давление в подушке безопасности рулевого колеса оказалось недостаточным, а двери не разблокировались автоматически после удара.

Deepal (бренд концерна Changan) пока не достиг больших объёмов продаж в Европе, но привлёк внимание благодаря результатам краш-тестов: Deepal S07 набрал 95% в категории защиты взрослых — наивысший результат среди всех автомобилей, протестированных Euro NCAP в 2024 году.

Безопасность: от посмешища до лидерства

Пожалуй, ни один аспект китайского автопрома не претерпел столь разительной трансформации, как безопасность. Ещё в середине 2000-х краш-тесты китайских машин заканчивались катастрофически — достаточно вспомнить знаменитые кадры разрушенного при ударе Jiangling Landwind, набравшего ноль баллов в Euro NCAP. Эти времена ушли безвозвратно.

Статистика говорит сама за себя. По данным InsideEVs, из 28 автомобилей, протестированных Euro NCAP к середине 2025 года, 18 получили пять звёзд, и 13 из них — китайского производства.

По подсчётам Inside China Auto, с 2023 года 35 китайских автомобилей получили максимальные пять звёзд Euro NCAP. Лишь четыре модели потеряли пятую звезду — по две от Chery и MG.

Рекордсменами стали:

Nio Firefly — 96% защиты взрослых, абсолютный рекорд среди всех моделей, протестированных по стандартам 2025 года.

Deepal S07 — 95% защиты взрослых, лучший показатель 2024 года.

Leapmotor B10 и Hongqi EHS7 — по 93% защиты взрослых.

Smart #5 — 92% в категории систем помощи водителю, лучший результат 2025 года.

Высокие результаты объясняются несколькими факторами.

Во-первых, китайские производители изначально проектируют экспортные версии своих автомобилей с прицелом на Euro NCAP. Европейские версии китайских машин отличаются от моделей для внутреннего рынка: они проходят серьёзную доработку для соответствия европейским нормам.

Во-вторых, архитектура электромобилей с тяжёлой батареей в полу кузова создаёт естественные преимущества для пассивной безопасности — низкий центр тяжести и жёсткая нижняя структура. В-третьих, китайская программа C-NCAP значительно ужесточила свои требования и фактически приблизилась к европейскому стандарту.

Тем не менее полностью идиллическую картину портят две оговорки. Первая — случай Dongfeng Box с тремя звёздами и разрушившейся сваркой, показывающий, что бюджетные модели от некоторых производителей по-прежнему могут уступать конкурентам. Вторая — замечания Euro NCAP к системам активной безопасности (ADAS) на ряде китайских моделей: если пассивная безопасность кузова находится на отличном уровне, то электронные ассистенты водителя порой работают нестабильно.

Что стоит за цифрами: стратегические паттерны

Анализ данных о продажах и присутствии китайских марок в Европе позволяет выделить несколько ключевых тенденций.

От чистых EV к гибридам. Первоначально китайский экспорт в Европу был почти исключительно электрическим — BYD Atto 3, MG4 EV, NIO ET7. В 2025 году стратегия изменилась: BYD вывел целую линейку плагин-гибридов DM-i, а MG расширил гибридное предложение. Это позволяет обходить заградительные пошлины (они действуют только на электромобили) и привлекать покупателей, ещё не готовых к полному переходу на электротягу.

Первоначально китайский экспорт в Европу был почти исключительно электрическим — BYD Atto 3, MG4 EV, NIO ET7. В 2025 году стратегия изменилась: BYD вывел целую линейку плагин-гибридов DM-i, а MG расширил гибридное предложение. Это позволяет обходить заградительные пошлины (они действуют только на электромобили) и привлекать покупателей, ещё не готовых к полному переходу на электротягу. Многобрендовая стратегия. Китайские автоконцерны выводят на рынок сразу несколько брендов, сегментируя аудиторию. У BYD есть Denza (премиум) и суббренд для бюджетных моделей. Chery работает через Omoda, Jaecoo и Exlantix. Geely управляет Volvo, Polestar, Zeekr и Lynk & Co. Это позволяет охватить максимум ценовых ниш без размывания имиджа каждого отдельного бренда.

Взгляд вперёд

Китайские автомобили в Европе перестали быть экзотикой. Рост с 3% до 6% рынка за один год — это темп, при котором к 2028–2030 годам их доля может достичь 15–20%, если не произойдёт резкого ужесточения торговых барьеров. Уже в первом полугодии 2025 года, по данным Jato Dynamics, совокупная доля китайских марок (5,1%) почти сравнялась с долей Mercedes-Benz (5,2%) и превысила долю Ford (3,8%).

Stellantis потерял наибольшую долю рынка в первой половине 2025 года, а Tesla пережила значительное падение продаж (−33%). Тем временем BYD планирует довести число своих европейских точек продаж до 2 000 к концу 2026 года, а Chery, NIO и XPeng продолжают агрессивное расширение дилерских сетей.

Безопасность — одна из областей, где китайские производители убедительно доказали свою конкурентоспособность. По подсчётам Eleport, из 47 автомобилей, протестированных Euro NCAP по стандартам 2025 года, 25 пятизвёздочных моделей — китайского производства.

Остаются вопросы долгосрочной надёжности, качества послепродажного обслуживания и остаточной стоимости — по этим параметрам китайские бренды ещё должны доказать свою состоятельность. Но для тех, кто выбирает автомобиль по соотношению цены, оснащения, технологий и безопасности, китайское предложение сегодня выглядит как минимум заслуживающим серьёзного рассмотрения.