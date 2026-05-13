В России создали новый автомобиль для чиновников

В отсутствие полноценных автосалонов главной площадкой для автомобильных премьер становится Петербургский международный экономический форум. В этом году на ПМЭФ состоится презентация новой марки Senat и её первой модели. С выходом этой машины в России фактически завершится формирование табели о рангах автомобилей, которыми могут пользоваться российские чиновники.

Современная история с принудительными пересадками чиновников с иномарок на отечественные машины началась в 2003 году после поручения президента России Владимира Путина, который велел «правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей».

Почти 20 лет спустя, после 2022-го года, это решение выступило заодно и в качестве меры поддержки российского автопрома, а также ответа на западные санкции, ограничившие поставки иномарок в страну.

Перечень автомобилей для госзакупок определяет Министерство промышленности и торговли, которое в последний раз обновляло этот список еще в ноябре 2024 года.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, значатся 14 брендов и более 40 моделей:

С тех пор прошло больше двух лет, однако нового списка авто для чиновников на сайте ведомства так и не появилось, а вариант от 2024 года уже трудно считать актуальным.

За это время марки XCite и Kaiyi фактически покинули рынок, модели «АмберАвто» и SWM остаются экстравагантным выбором для оригиналов, а в линейках «Москвича», Sollers, Evolute сменились модели. Да и в целом на рынке появились новые бренды, так что список допущенных до госслужбы автомобилей точно устарел. Ведь в более актуальном перечне авто, подпадающих под параметры закона о локализации такси, моделей уже больше.

Минпромторг отмечает, что «отечественные предприятия продолжают обеспечивать стабильное производство широкого ряда моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением», так что ассортимент точно должен стать шире.

Даже с учётом того, что «перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», может включать в себя только «автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в Российской Федерации в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции».

За прошедшие два года липецкий завод «Моторинвест» наладил производство двух гибридов марки Voyah (минивэна Dream и кроссовера Free), почти все массовые кроссоверы Chery получили прописку на калужском заводе «АГР Холдинг», превратившись в автомобили Tenet, а на площадке бывшего завода General Motors в Шушарах, которую также контролирует «АГР Холдинг», начался выпуск моделей Jaecoo под «русифицированным» брендом Jeland.

Ту же схему с автомобилями Geely реализовало АО «Производство легковых автомобилей», которое в Нижнем Новгороде будет делать бестселлеры китайской марки под брендом Volga.

Следующим подобный трюк готовится провернуть российский производитель люксовых автомобилей Aurus, анонсировавший собственный суббренд Senat — эти машины будут собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Судя по опубликованным тизерам и информации из «Одобрения типа транспортного средства», Senat 900 окажется рестайлинговым Hongqi H9, внешность которого приведут в соответствие с фирменным стилем моделей Aurus. На исходник указывают совпадающие габариты (длина — 5 137 мм, ширина — 1 904 мм, высота — 1 493 мм) и характеристики двигателя — для новинки заявлен бензиновый 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 326 л. с.

Данных о коробке передач и типе привода нет, но можно с уверенностью заявлять, что 900 получит классическую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Появится и пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета. Делать такие утверждения позволяет информация об обновлённом Hongqi H9, который был представлен на российском рынке осенью 2025 года. И вскоре исчез!

Сейчас на официальном сайте китайской марки в России можно найти только Hongqi H9 с 245-сильным турбомотором 2,0, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Похоже, что пропажа из гаммы Hongqi H9 и анонс Senat 900 — это не просто совпадение. О том, что под маркой Senat будут выпускаться модели Hongqi, слухи ходили давно, но официально стороны никак не комментировали эту информацию. На этом фоне выглядит закономерной рокировка — флагманское исполнение Hongqi H9 получило возможность попасть в госзакупки, а Aurus обрёл подходящий автомобиль для своей «младшей» марки.

Стоимость Hongqi H9 сейчас начинается от 5 810 000 рублей, а тот вариант, который превратится в Senat 900, прошлой осенью предлагался к покупке по цене от 9 990 000 рублей. Есть все основания полагать, что локализация производства, как это часто бывает с новыми моделями, на цифрах в прайс-листе если и скажется, то в сторону увеличения. Впрочем, это всё равно не помешает новинке занять свою нишу в перечне рекомендованных для использования «государственными и муниципальными служащими в служебных целях» автомобилей.

Фактически с появлением марки Senat в России восстановится забытая уже советская автовертикаль власти, когда руководителям низшего звена полагался ГАЗ-21 «Волга», обосновавшимся на среднем уровне номенклатуры чиновникам — ГАЗ-12, а потом «Чайки», тогда как высшее руководство страны использовало различные модели ЗИЛ. Сейчас чиновников также можно будет ранжировать по уровню доступных им автомобилей — от Lada Aura через Volga C50 к Senat 900 и Aurus Senat, которые сегодня используют лидеры фракций и вице-спикеры Госдумы — в зависимости от уровня занимаемой должности. Ну а для первого лица тоже Aurus, но совершенно особенные.