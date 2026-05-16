Великий исход на Восток: как Китай увёл лучших автодизайнеров Европы

Китайские автомобильные бренды демонстрируют стабильный рост на мировом рынке. Значительный вклад в развитие автопрома КНР вносят приглашенные европейские специалисты. Инженеры и дизайнеры, ранее определявшие стилистику именитых европейских марок, переходят на руководящие должности в китайские корпорации. Рассказываем о карьерном пути десяти известных специалистов, которые преобразили автомобили из Поднебесной.

© VCG via Getty Images

Вольфганг Эггер: от Alfa Romeo к созданию фирменного стиля BYD

До перехода в китайский автопром Вольфганг Эггер занимал ключевые позиции в европейском автомобильном дизайне. Будучи выпускником миланской школы, он работал в FIAT, разработав экстерьеры для седанов Alfa Romeo 156, 166 и 147, а также для лимитированного купе 8C Competizione. Позже Эггер формировал новый стиль Audi, участвуя в создании первого концепта e-tron.

В конце 2016 года он перешел на должность главного дизайнера корпорации BYD, что потребовало его релокации в штаб-квартиру компании в городе Шэньчжэнь. В новой должности Эггер получил в управление профильный департамент, штат которого сегодня насчитывает 1200 сотрудников.

Его главной задачей стало создание визуальной идентичности бренда BYD. Он разработал концепцию под названием «Dragon Face», которая базируется на синтезе законов аэродинамики и традиционных китайских промыслов: от шелка и лаковой техники. Новый стиль первым примерил минивэн Song Max, а в 2020 году он был реализован в дизайне флагманского электрического седана BYD Han.

В настоящее время Эггер курирует экстерьеры глобальных моделей бренда, включая Seal, Dolphin и Atto 3, а также руководит проектированием новых моделей для премиальных суббрендов Denza и Yangwang.

© Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Йозеф Кабан: оставил Bugatti и Rolls-Royce ради SAIC

Словацкий дизайнер Йозеф Кабан обладает степенью магистра Королевского колледжа искусств в Лондоне. Его карьера началась в концерне Volkswagen, где он работал над экстерьером гиперкара Bugatti Veyron. После Кабан перешел в Skoda, где сформировал современный стилистический код марки, отвечая за облик Octavia (A7) и Kodiaq. После он также занимал руководящие посты в структурах Audi, BMW Group и Rolls-Royce.

В апреле 2024 года, после завершения работы над электрическим минивэном Volkswagen ID.Buzz, он был покинул немецкий концерн и стал вице-президентом глобального дизайн-центра компании MG Motor, входящей в состав китайского государственного автоконцерна SAIC Motor.

Деятельность Кабана в SAIC направлена на внедрение нейросетевых технологий в процессы проектирования. Под его руководством уже разработан концепт-кар Roewe JiaYue 07. Автомобиль проектировался с интеграцией большой языковой модели Doubao Large Model 2.0.

© SAIC

Фил Симмонс: взялся за Haval Dargo после Range Rover Evoque

Британец Фил Симмонс обладает более чем тридцатилетним опытом в автопроме. 21 год из них он проработал в Land Rover, где в статусе директора студии экстерьера курировал разработку актуальных поколений моделей Velar, Evoque, Discovery и Range Rover Sport.

В августе 2018 года Симмонс был назначен глобальным директором по дизайну Haval, входящего в корпорацию Great Wall Motors. Для выполнения профессиональных обязанностей он переехал в штаб-квартиру компании в городе Баодин.

Концептуальная стилистика кроссоверов серии F (включая бестселлеры Haval F7 и F7x) была заложена до прихода Симмонса, поэтому его деятельность сфокусировалась на разработке последующих генераций моделей. Он руководил проектировкой третьего поколения Haval H6, внедрив более строгие европейские пропорции кузова. Симмонс также принимал непосредственное участие в разработке кроссовера DaGou, который у нас известен как Haval Dargo.

Осенью 2021 года Фил покинул Great Wall Motors и перешел на работу в европейский R&D-центр корпорации Changan, офисы которого расположены в Великобритании и Италии.

© Haval

Хакан Сарачоглу: поднятие престижа Chery

Турок Хакан Сарачоглу, получивший образование в ArtCenter College of Design в Калифорнии, начинал карьеру в Porsche. За 15 лет в Штутгарте он поработал над среднемоторными моделями Boxster и Cayman, а также внес значительный вклад в работу над экстерьером гиперкара Porsche 918 Spyder.

Осенью 2012 года Сарачоглу заключил контракт с китайской корпорацией Chery Automobile, заняв должность директора по дизайну. На момент его прихода бренд Chery специализировался на производстве бюджетных машин. Основным достижением Сарачоглу стала полная ревизия корпоративного дизайн-кода. Он инициировал внедрение строгих европейских стандартов математического моделирования и сопряжения кузовных панелей. Под его руководством также был заложен стиль актуальной линейки Chery: от семейства седанов Arrizo до кроссоверов Tiggo. После Сарачоглу продолжил карьеру в должности вице-президента по дизайну в электромобильном стартапе Enovate.

© Enovate; соцсети

Джайлс Тейлор: перепридумал тяжелый люкс

Британский специалист Джайлс Тейлор является узкопрофильным экспертом в сегменте автомобилей представительского класса. Его карьера включает многолетнюю работу в Jaguar, где он реализовал проекты седана XJ и спортивного купе XK, а также должность директора по дизайну в Rolls-Royce. В период работы в Rolls-Royce Тейлор контролировал создание моделей Dawn, Phantom VIII и внедорожника Cullinan.

Осенью 2018 года он был назначен глобальным вице-президентом по дизайну государственной корпорации FAW Group с целью модернизации старейшего китайского бренда Hongqi, специализирующегося на правительственных лимузинах.

Тейлор возглавил специально учрежденный FAW Advanced Design Center в Мюнхене, откуда и осуществляет управление интернациональным коллективом. Внедрение международных стандартов проектирования автомобилей премиум-сегмента способствовало беспрецедентному росту продаж бренда Hongqi: с показателя менее 5000 единиц в 2017 году до 460 тысяч в настоящее время. Сегодня Тейлор руководит разработкой стиля как для классических лимузинов, так и для электромобилей и подключаемых гибридов китайского бренда.

© Rolls-Royce

Штефан Зилафф обладает обширным опытом административного управления в структуре концерна Volkswagen Group. В разные годы он занимал посты от главы глобального дизайна Audi до руководителя департамента дизайна интерьеров Mercedes-Benz.

С 2015 по 2021 год Зилафф был директором по дизайну компании Bentley Motors, обеспечив адаптацию классического стиля бренда к формату SUV при создании модели Bentayga. А в сентябре 2021 года он был назначен вице-президентом по глобальному дизайну холдинга Geely Auto Group.

Зилафф физически работает в Гётеборге (Швеция), откуда руководит структурой Zeekr Group Design со штатом более 500 инженеров и дизайнеров по всему миру. В зону его ответственности входит курирование марок Geely, Lynk & Co и Geometry. Одни из главных достижений Зилаффа стало формирование дизайн-кода бренда Zeekr.

© Mark Andrews/Alamy/Legion-Media

Уэйн Берджесс: взялся за Geely после Jaguar

Британский дизайнер Уэйн Берджесс занимался разными проектами: от лондонского такси LTI TX1 до суперкаров Aston Martin. Двадцать один год Берджесс посвятил компании Jaguar Land Rover, принимая участие в разработке моделей F-Type, F-Pace, XJ и электрического кроссовера I-Pace. В начале 2019 года структура Geely Auto Group пригласила Берджесса на должность главы дизайна и вице-президента новообразованного филиала Geely Design UK в британском Ковентри.

Локализация студии в историческом центре британского автопрома преследовала цель интеграции европейской инжиниринговой культуры в глобальную сеть R&D-центров холдинга Geely. Берджесс обеспечивал экспертную поддержку проектирования для брендов Geely Auto и Lynk & Co. Важным аспектом его работы стала оптимизация дизайна для приобретенных Geely исторических марок: производителя спортивных автомобилей Lotus, компании Proton и производителя коммерческого транспорта LEVC.

© Jaguar

Кевин Райс обладает универсальным опытом работы в различных европейских и азиатских автомобильных компаниях, включая Italdesign, Opel, Saab и BMW. Находясь на посту директора по европейскому дизайну корпорации Mazda, Райс принимал непосредственное участие в реализации философии формообразования «Kodo», курируя создание моделей MX-5, CX-3 и концепт-кара RX Vision. В октябре 2018 года он был назначен вице-президентом по глобальному дизайну китайского концерна Chery Automobile.

Для обеспечения координации процессов проектирования вблизи европейских поставщиков комплектующих, корпорация учредила специализированный исследовательский центр в немецком городе Раунхайм. Целевым заданием для Райса стала разработка визуальной идеологии нового премиального суббренда Exeed. Результатом работы немецкого центра стал выпуск кроссоверов Exeed TXL и Exeed LX. В 2020 году Райс завершил контракт с Chery и перешел на руководящую должность в кузовное ателье Pininfarina.

© Mazda

Андреас Запатинас: привил итальянские традиции Changan

Греческий специалист Андреас Запатинас профилируется на проектировании поверхностей сложной кривизны. Свою карьеру он начал в Centro Stile Fiat, выступив главным дизайнером экстерьера родстера Fiat Barchetta. Впоследствии он занимал должность главного дизайнера Centro Stile Alfa Romeo, отвечая за модели 156 GTA и 147 GTA. В период с 2002 по 2006 год Запатинас работал главой передового дизайна в японской корпорации Subaru, где спроектировал интерьер кроссовера B9 Tribeca. В 2010 году он был приглашен в структуру китайской корпорации Changan Automobile.

Стратегия глобализации Changan предполагала создание распределенной сети исследовательских центров. Рабочее место Запатинаса было локализовано в европейской дизайн-студии компании в Турине (Италия). Интеграция его профессионального опыта позволила корпорации устранить эстетические противоречия между азиатским и европейским восприятием экстерьера. Проектирование транспортных средств серии «V» под руководством Запатинаса характеризовалось внедрением строгих пропорций и чистых линий, что заложило нормативную базу качества формообразования для современных электрических платформ бренда.

© geelydesign

Крис Томассон: от шедевра BMW i8 к NIO

Американский промышленный дизайнер Крис Томассон имеет обширный опыт работы в компаниях Ford и The Coca-Cola Company. Значимым этапом его карьеры в автопроме стала должность руководителя дизайна экстерьера в инновационном подразделении BMW i, где он принимал участие в разработке аэродинамической архитектуры первых серийных электромобилей баварского концерна.

В феврале 2015 года, после переговоров с основателем стартапа NextEV Уильямом Ли, Томассон занял пост вице-президента по дизайну компании, которая позже была переименована в NIO.

Томассон инициировал создание глобальной штаб-квартиры дизайна в Мюнхене, которая стала первым европейским R&D-центром корпорации. Зона его ответственности охватывала не только дизайн кузовов, но и разработку корпоративной айдентики: он придумал новое название бренда и разработал его логотип.

Деятельность мюнхенской студии включила проектирование всего модельного ряда NIO, от электрического гиперкара EP9 до флагманских седанов ET7 и кроссоверов ES8. Разработанный командой Криса вектор дизайна отличается минимализмом и высоким уровнем аэродинамической эффективности.

© NIO

Итоги дизайнерских трансферов

Интеграция европейских специалистов в структуру автомобильной промышленности КНР демонстрирует высокую эффективность. Привлечение инженеров и дизайнеров с опытом работы в ведущих западных концернах позволило китайским компаниям в сжатые сроки достичь международных стандартов качества. Предоставление специалистам необходимого финансирования и автономии в принятии решений дало свои плоды и способствовало созданию конкурентоспособных автомобилей из Поднебесной. Объединение европейской инженерной базы с оперативностью китайских корпоративных структур привело к формированию передовых архитектурных платформ, успешно конкурирующих на мировом рынке.