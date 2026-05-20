Время покупать: как снижение курса доллара вызвало ажиотаж параллельного импорта
Курс доллара постепенно снижается с начала апреля, а к середине мая он опустился до уровня показателей 2023 года. На этом фоне покупка автомобиля за рубежом становится всё более привлекательной. Вместе с экспертами и участниками рынка разбираемся, что происходит с параллельным импортом и стоит ли торопиться с покупкой машины из-за границы.
С начала апреля курс американской валюты снижается по отношению к рублю, а первая половина мая продемонстрировала наиболее серьёзное снижение: с 75,4 рубля за единицу американской валюты до 71,29 рубля (по курсу ЦБ на 20 мая). Если же взять за точку отсчёта начало текущего года, то падение (хотя и чередовавшееся с несколькими взлётами) оказывается ещё более заметным. Ведь в начале новогодних каникул доллар стоил под 80 рублей.
Традиционно именно курс рубля к доллару в первую очередь влияет на стоимость автомобилей, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту. Ведь сделки с продавцами в Корее, Китае, ОАЭ и странах ЕАЭС, откуда импортируется больше всего машин, совершаются именно в долларах США.
«Полагаю, что сейчас идеальное время для покупки машины за рубежом. Курс на данный момент стабилен и рубль силён. Как долго это продлится, мы не знаем, поэтому лучше не ждать. Если сейчас есть возможность потратить на покупку машины до трёх миллионов рублей, перед вами — огромный выбор хороших популярных моделей средней ценовой категории. При текущем курсе их можно привезти значительно дешевле, чем покупать аналоги на внутрироссийском рынке. Та же ситуация и для покупателей так называемого "лёгкого люкса", младших массовых моделей "большой немецкой тройки" и им подобных машин».
Впрочем, по словам Сергея Пиголкина, помимо курса валют, на стоимость покупки автомобиля за рубежом серьёзно влияет ряд дополнительных факторов. Да, укрепление рубля способствует сдерживанию и даже небольшому снижению цен, однако их продолжает толкать вверх дорожающая логистика, а также последствия действий китайских регуляторов.
Под последними имеется в виду новый порядок вывоза авто из Поднебесной. Общее правило таково, что новая машина не может быть вывезена за границу до истечения 180 дней после её покупки в автосалоне. Однако, по данным Пиголкина, некоторые китайские экспортные организации, сумевшие получить у местных властей лицензию, освобождающую от необходимости 180-дневного «отстоя», воспользовались ситуацией и немного подняли цены на экспортируемые в Россию машины.
Тем не менее, по словам независимого автоэксперта Артёма Самородова, нынешнее снижение курса — отличный шанс для выгодного приобретения автомобиля за рубежом.
«Чисто теоретически валюты могут продолжить падать по отношению к рублю и дальше. Но в такой сценарий мало кто верит. Поэтому очевидно, что сейчас очень удачное время для заказа машины за рубежом», — считает Артем Самородов, независимый автоэксперт, автор телеграм-канала «Самородов Про Автобизнес».
В спросе только «слабые»
После изменения методики расчёта утильсбора максимальный спрос при покупке авто за рубежом сосредоточился на легковушках с двигателями мощностью ниже 160 л. с. Участники рынка отмечают, что в последние полтора месяца спрос на такие модели вырос ещё сильнее.
Так, по оценке Сергея Пиголкина, теперь на них приходится порядка 80% всего «частного ввоза» по схеме параллельного импорта. Эксперт отмечает, что в топе спроса такие модели как Mazda CX-5, VW Taru, Hyundai Elantra, Kia K3 и т. д.
«Если смотреть по брендам, то сейчас максимальный спрос на недорогие модели Volkswagen китайской сборки. Их заказывают в огромном количестве и новые, и подержанные — все с моторами до 160 л. с.».
Если не брать в расчёт Дальний Восток, где как всегда пользуются спросом праворульные «японки», на остальной территории России востребованы относительно бюджетные модели преимущественно из Китая.
Наш собеседник говорит, что корейский рынок в этом плане сильно просел. Поскольку в КНР и новые, и подержанные автомобили существенно дешевле. Хотя и в Южной Корее тоже можно найти интересные варианты. Например, Kia K5 и Hyundai Sonata 2-литровым мотором мощностью 159 л. с. — большие седаны с относительно невысокими (за счёт льготного утильсбора) ценами.
Эксперт также отмечает, что еще примерно 15% от всего объема ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей занимают модели с итоговым ценовым разбросов от 4 до 10 миллионов рублей.
«Их везут к нам через Киргизию или Беларусь по коммерческому утильсбору. Это разные Toyota китайской сборки (Camry, RAV4, Highlander), премиум вроде BMW моделей X1, X2, X3, X5, Mercedes E-класса и GLC, Lexus RX 300 и им подобные авто. Оставшиеся 5% автоимпорта приходятся на очень дорогие люксовые машины (Rolls-Royce, Bentley и т.п,). На их цены увеличение утильсбора серьезного влияния не оказывает».
Кроме того, один из наших собеседников отмечает, что многие люди готовы долго ждать автомобиль из-за рубежа, понимаю, что конечном счете такая покупка окажется дешевле, чем вариант «здесь и сейчас».
«Любопытно, но покупатели стали намного более спокойно относиться к идее покупки автомобиля «под заказ» из-за рубежа. Порой люди готовы ждать машину из Китая те самые 180 дней (пока она «отстаивается» в соответствии с китайскими нормами), если считают сделку финансово выгодной для себя», – рассказал Артем Самородов.
Механика «привоза»
Компании, занимающиеся организацией покупки автомобилей за границей, работают по сложившейся стандартной схеме, подразумевающей три платежа клиента.
- Первый платеж – за сам автомобиль. Клиенту выставляется цена инвойса в валюте государства, где машину покупают. Платеж идет компании-экспортеру и он непосредственно привязан к курсу валют.
- Второй платеж – за сопутствующие услуги по выкупу, доставке, документальному оформлению и т.д. и т.п. Эта сумма, как правило, зафиксирована в рублях и не зависит от курса валют.
- Третий платеж – растаможка и утильсбор. По закону таможенные платежи у нас рассчитывается в евро, но взымается в рублях. Поэтому этот платеж также зависит от курса валют. При укрепляющемся как сейчас курсе рубля дешевеет и сам автомобиль, и его растаможка.
При этом, по словам экспертов, на изменение курсе рубля начали реагировать не только частные продавцы, ввозящие автомобили, но и крупные импортеры, и их дилеры.
«Рубль сейчас укрепляется, цены на машины на внешнем рынке падают. А на внутрироссийском рынке цены особо не двигаются. Однако дилерам и импортерам приходится организовывать скидки, акции и предпринимать прочие меры привлечения покупателей, чтобы продажи не останавливались. Потребителю это, конечно же на пользу» – считает независимый автоэксперт Артем Самородов.
Главное
- Если вы планировали покупку машины за рубежом – сейчас для этого лучший момент.
- Если вам предлагают к покупке в Китае новую машину по «сладкой» цене, но с условием ожидания ее отправки вам только через полгода – это, скорее всего, не мошенники, а торговцы, старающиеся не нарушать китайское законодательство.
- Из-за укрепления курса рубля автодилерам официально присутствующих брендов стало сложнее конкурировать с продавцами параллельного импорта. Это обстоятельство стоит учитывать при получении у дилера дополнительных скидок и более выгодных условий сделки.