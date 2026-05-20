Курс доллара постепенно снижается с начала апреля, а к середине мая он опустился до уровня показателей 2023 года. На этом фоне покупка автомобиля за рубежом становится всё более привлекательной. Вместе с экспертами и участниками рынка разбираемся, что происходит с параллельным импортом и стоит ли торопиться с покупкой машины из-за границы.

С начала апреля курс американской валюты снижается по отношению к рублю, а первая половина мая продемонстрировала наиболее серьёзное снижение: с 75,4 рубля за единицу американской валюты до 71,29 рубля (по курсу ЦБ на 20 мая). Если же взять за точку отсчёта начало текущего года, то падение (хотя и чередовавшееся с несколькими взлётами) оказывается ещё более заметным. Ведь в начале новогодних каникул доллар стоил под 80 рублей.

Традиционно именно курс рубля к доллару в первую очередь влияет на стоимость автомобилей, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту. Ведь сделки с продавцами в Корее, Китае, ОАЭ и странах ЕАЭС, откуда импортируется больше всего машин, совершаются именно в долларах США.

«Полагаю, что сейчас идеальное время для покупки машины за рубежом. Курс на данный момент стабилен и рубль силён. Как долго это продлится, мы не знаем, поэтому лучше не ждать. Если сейчас есть возможность потратить на покупку машины до трёх миллионов рублей, перед вами — огромный выбор хороших популярных моделей средней ценовой категории. При текущем курсе их можно привезти значительно дешевле, чем покупать аналоги на внутрироссийском рынке. Та же ситуация и для покупателей так называемого "лёгкого люкса", младших массовых моделей "большой немецкой тройки" и им подобных машин». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Впрочем, по словам Сергея Пиголкина, помимо курса валют, на стоимость покупки автомобиля за рубежом серьёзно влияет ряд дополнительных факторов. Да, укрепление рубля способствует сдерживанию и даже небольшому снижению цен, однако их продолжает толкать вверх дорожающая логистика, а также последствия действий китайских регуляторов.

Под последними имеется в виду новый порядок вывоза авто из Поднебесной. Общее правило таково, что новая машина не может быть вывезена за границу до истечения 180 дней после её покупки в автосалоне. Однако, по данным Пиголкина, некоторые китайские экспортные организации, сумевшие получить у местных властей лицензию, освобождающую от необходимости 180-дневного «отстоя», воспользовались ситуацией и немного подняли цены на экспортируемые в Россию машины.

Тем не менее, по словам независимого автоэксперта Артёма Самородова, нынешнее снижение курса — отличный шанс для выгодного приобретения автомобиля за рубежом.

«Чисто теоретически валюты могут продолжить падать по отношению к рублю и дальше. Но в такой сценарий мало кто верит. Поэтому очевидно, что сейчас очень удачное время для заказа машины за рубежом», — считает Артем Самородов, независимый автоэксперт, автор телеграм-канала «Самородов Про Автобизнес».

В спросе только «слабые»

После изменения методики расчёта утильсбора максимальный спрос при покупке авто за рубежом сосредоточился на легковушках с двигателями мощностью ниже 160 л. с. Участники рынка отмечают, что в последние полтора месяца спрос на такие модели вырос ещё сильнее.

Так, по оценке Сергея Пиголкина, теперь на них приходится порядка 80% всего «частного ввоза» по схеме параллельного импорта. Эксперт отмечает, что в топе спроса такие модели как Mazda CX-5, VW Taru, Hyundai Elantra, Kia K3 и т. д.

«Если смотреть по брендам, то сейчас максимальный спрос на недорогие модели Volkswagen китайской сборки. Их заказывают в огромном количестве и новые, и подержанные — все с моторами до 160 л. с.». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Если не брать в расчёт Дальний Восток, где как всегда пользуются спросом праворульные «японки», на остальной территории России востребованы относительно бюджетные модели преимущественно из Китая.

Наш собеседник говорит, что корейский рынок в этом плане сильно просел. Поскольку в КНР и новые, и подержанные автомобили существенно дешевле. Хотя и в Южной Корее тоже можно найти интересные варианты. Например, Kia K5 и Hyundai Sonata 2-литровым мотором мощностью 159 л. с. — большие седаны с относительно невысокими (за счёт льготного утильсбора) ценами.

Эксперт также отмечает, что еще примерно 15% от всего объема ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей занимают модели с итоговым ценовым разбросов от 4 до 10 миллионов рублей.

«Их везут к нам через Киргизию или Беларусь по коммерческому утильсбору. Это разные Toyota китайской сборки (Camry, RAV4, Highlander), премиум вроде BMW моделей X1, X2, X3, X5, Mercedes E-класса и GLC, Lexus RX 300 и им подобные авто. Оставшиеся 5% автоимпорта приходятся на очень дорогие люксовые машины (Rolls-Royce, Bentley и т.п,). На их цены увеличение утильсбора серьезного влияния не оказывает». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Кроме того, один из наших собеседников отмечает, что многие люди готовы долго ждать автомобиль из-за рубежа, понимаю, что конечном счете такая покупка окажется дешевле, чем вариант «здесь и сейчас».

«Любопытно, но покупатели стали намного более спокойно относиться к идее покупки автомобиля «под заказ» из-за рубежа. Порой люди готовы ждать машину из Китая те самые 180 дней (пока она «отстаивается» в соответствии с китайскими нормами), если считают сделку финансово выгодной для себя», – рассказал Артем Самородов.

Механика «привоза»

Компании, занимающиеся организацией покупки автомобилей за границей, работают по сложившейся стандартной схеме, подразумевающей три платежа клиента.

Первый платеж – за сам автомобиль. Клиенту выставляется цена инвойса в валюте государства, где машину покупают. Платеж идет компании-экспортеру и он непосредственно привязан к курсу валют.

Второй платеж – за сопутствующие услуги по выкупу, доставке, документальному оформлению и т.д. и т.п. Эта сумма, как правило, зафиксирована в рублях и не зависит от курса валют.

Третий платеж – растаможка и утильсбор. По закону таможенные платежи у нас рассчитывается в евро, но взымается в рублях. Поэтому этот платеж также зависит от курса валют. При укрепляющемся как сейчас курсе рубля дешевеет и сам автомобиль, и его растаможка.

При этом, по словам экспертов, на изменение курсе рубля начали реагировать не только частные продавцы, ввозящие автомобили, но и крупные импортеры, и их дилеры.

«Рубль сейчас укрепляется, цены на машины на внешнем рынке падают. А на внутрироссийском рынке цены особо не двигаются. Однако дилерам и импортерам приходится организовывать скидки, акции и предпринимать прочие меры привлечения покупателей, чтобы продажи не останавливались. Потребителю это, конечно же на пользу» – считает независимый автоэксперт Артем Самородов.

