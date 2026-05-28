Посмешище на колёсах: как в Сети отреагировали на новые Ferrari и Mercedes-AMG

Сразу два легендарных автопроизводителя оказались в центре насмешек после премьеры двух своих электромобилей. Mercedes-Benz попал под шквал критики за облик Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, а Ferrari подняли на смех после показа первого в истории марки электромобиля под названием Luce. И осуждать поклонников обоих брендов сложно, ведь новые машины сильно отличаются от того, что в Штутгарте и Маранелло делали раньше.

© Ferrari

Ferrari Luce

Пятидверный электрический лифтбек Ferrari получил радикальный дизайн, созданный студией LoveFrom под руководством бывших дизайнеров Apple Джони Айва и Марка Ньюсона.

© Ferrari

Специалистам удался блестящий интерьер с физическими органами управления и общим стилем в духе классических спорткаров Ferrari эпохи 1960-х, но вот облик машины публика не приняла.

© Ferrari

Легендарный Лука ди Монтедземоло, возглавлявший компанию на протяжении самых ярких для неё лет, во время презентации Luce высказался жёстко:

«Если я скажу всё, что думаю, это может навредить Ferrari. Это грозит разрушить легенду, и я глубоко сожалею. Надеюсь, они хотя бы уберут гарцующего жеребца с этой машины. Это, безусловно, машина, которую, по крайней мере, китайцы не будут копировать».

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья вступился за творение своих подчинённых, заявив в ответ:

«Настоящие инновации не бывают демократичными. Прорывные идеи редко рождаются из мгновенного консенсуса: они возникают благодаря конструктивному напряжению, разнообразию взглядов и смелости бросать вызов устоявшимся представлениям. Я убедился в этом за последние 30 лет, работая с выдающимися людьми со всего мира».

Впрочем, аудиторию это объяснение не впечатлило. В облике нового Ferrari Luce фанаты усмотрели отсылки к бюджетному электромобилю Honda e, который не снискал особого успеха на рынке...

© Соцсети

Нашли сходство с дизайном последнего поколения электрического кроссовера Nissan Leaf…

© Соцсети

А кто-то даже примеряет стиль Ferrari Luce на бюджетные модели FIAT вроде универсала Croma или легендарный с точки зрения своего эпатажного дизайна минивэн Multipla.

© Соцсети

И хуже становится только облик FIAT…

© Соцсети

Включили новинку и в список топ-5 самых уродливых машин в мире, добавив сверхдорогой Ferrari Luce к бюджетным Chrysler PT Cruiser, Pontiac Aztek, FIAT Multipla и Nissan Cube.

© Соцсети

В том, какой получился Luce, некоторые видят отсылку к совместному проекту Swatch и Audemars Piguet — в классических Ferrari видят дорогие хронографы Audemars Piguet Royal Oak, а новый электромобиль тянет максимум на Swatch x Audemars Piguet Royal Pop.

© Соцсети

Другие сравнивают электромобиль Luce с неудачной реставрацией шедевра искусства…

© Соцсети

А те, кто помнит проекты Джони Айва в Apple, опасаются, что дизайнер мог повторить свой приём с зарядным портом мышки Magic Mouse, которую надо было переворачивать, чтобы зарядить.

© Соцсети

Пользователь Marek Fanatyk пишет:

«Кто в Ferrari решил, что это хороший и перспективный дизайн для этой марки? Если даже такие культовые бренды начинают выпускать такие уродливые машины за такие абсурдные деньги, то автопром реально катится в неправильном направлении».

Что касается самых преданных фанатов Ferrari, то они в специфическом облике Luce видят даже преимущество — мол, электромобиль можно бесплатно заряжать от энергии, которую будет вырабатывать вращающийся в гробу основатель компании Энцо Феррари.

© Соцсети

Естественно, не обошлось и без отсылки к Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — сходства нашлись не только у двух новых электромобилей, но и у варочной панели AEG.

© Соцсети

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

© Mercedes-Benz

«Было бы глупо с нашей стороны не наблюдать за рынком в течение последних нескольких лет, верно? Поэтому мы знаем, что делали наши конкуренты. Мы знаем, что сработало, а что нет», — заявил генеральный директор Mercedes-AMG Михаэль Шибе, комментируя премьеру нового электромобиля и упирая на то, что понять новинку можно, только проехав на ней.

Но фанатов марки такое объяснение не впечатлило.

Пользователь Zerin Dube пишет:

«Моё любимое в сегодняшнем дне — это то, что, независимо от расы, религии или политических взглядов, все объединяются, чтобы обсудить, насколько ужасен новый Mercedes-AMG GT. Это может помочь нам всем сблизиться».

Кто-то даже напрямую сравнил новинку с автомобилем из мультфильма «Корпорация монстров».

© Соцсети

Пользователь MOSA:

«Спорим, Mercedes в восторге, что Ferrari Luce перетянул на себя внимание СМИ с их презентации AMG GT 4-Door Coupe. Два абсолютных промаха, которые проигнорировали собственную дизайнерскую ДНК. Им стоит обратить внимание на Porsche. Сегодняшняя 911 и другие модели явно соответствуют своему прошлому».

А пользователь Tu Coche! con Alex задаётся не менее провокационным вопросом, намекая на уродство и других моделей немецкого производителя:

«Какая из двух решёток хуже? В новом электрическом Mercedes C-Class или в электрическом Mercedes AMG GT Coupe».

© Соцсети

«Новый Mercedes-AMG GT 4 Door… Мы потеряли Mercedes. Ничего не осталось от той элегантности, которая когда-то определяла бренд. Он вульгарный и преувеличенный снаружи и внутри. Это мог бы быть Mansory, и это о многом говорит. Ах, но у него 1 153 л. с. и он имитирует звуки V8», — пишет пользователь под именем @sh_fred.

Kiran Parmar:

«Что происходит с дизайном автомобилей? Это действительно ужасно!»

© Соцсети

Не обошлось и без упоминаний китайского автопрома. Люди отмечают, что стало «очень интересно наблюдать, как немцы сами себе роют могилу».

«Строят такие ужасы-страшилки, а потом удивляются, что китайцы их обчищают», — говорится в публикации пользователя под ником @krizdabz.

В целом комментаторы правы, но и автопроизводители тоже. Компании продолжают выпускать эти электромобили, о которых никто не просил, потому что по правилам Евросоюза весь модельный ряд каждой марки должен в среднем иметь выбросы ниже определённого уровня. Если марки не укладываются в норму, их штрафуют на €95 за каждый лишний грамм, умноженный на каждую проданную машину в году, — это сотни миллионов в год. И каждый проданный электромобиль уменьшает этот средний показатель, что позволяет продолжать выпускать машины с V8 и V12, не попадая под раздачу от регуляторов.

Так что электрические Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Ferrari Luce не продукты страсти, а дети расчёта. Ирония в том, что эти модели, которые ненавидят за их дизайн или электромоторы, становятся причиной, по которой существуют любимые фанатами автомобили с мощными бензиновыми двигателями. Другое дело, что не обязательно делать электромобили такими спорными визуально, но, возможно, у этого тоже есть какое-то объяснение…