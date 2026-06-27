Вся правда о Jeland и Esteo: выяснили, что в этих авто российское

«Рамблер/авто» выяснил, что сейчас происходит на бывшем автозаводе GM в Санкт-Петербурге, где теперь запущено производство моделей новых брендов Jeland и Esteo. Рассказываем, как живёт предприятие, простоявшее без дела почти 10 лет.

© АГР Холдинг

Бывший автозавод GM в питерских Шушарах почти десять лет оставался одним из самых печальных памятников несбывшимся планам западных автоконцернов укрепиться на российском рынке. В 2015 году тут прекратился выпуск моделей Opel и Chevrolet, а в 2020-м предприятие выкупили корейцы из Hyundai и даже начали готовить его к перезапуску под свои перспективные модели. Однако к марту 2022-го стало известно, что и этим планам не суждено реализоваться: Hyundai Motor объявили о приостановке деятельности в России.

В итоге в 2023 году предприятие отошло под крыло российского холдинга «АГР». И российская компания приспособила площадку для сборки автомобилей под новоиспечённой маркой Jeland. Выпускаемые тут кроссоверы Jeland J6 и Jeland J7, а также анонсированный Jeland J8 представляют собой перелицованные модели бренда Jaecoo, принадлежащего концерну Chery.

© АГР Холдинг

Завод с нуля за восемь месяцев

Руководство завода с гордостью рассказывает, что примерно восемь месяцев назад, когда началась переоснастка предприятия, они получили в своё распоряжение не завод как таковой, а фактически несколько пустых корпусов — стены да крыша. Отмечают, что после прерванной компанией Hyundai реконструкции в некоторых помещениях не было даже напольного покрытия. Восемь месяцев — и вот вам завод, по сути, «с нуля». Для справки: АвтоВАЗ только для наладки новой линии сварки под выпуск Lada Iskra потратил почти полгода.

© АГР Холдинг

Впрочем, стоит отметить, что организованное менее чем за три квартала автосборочное производство пока не имеет цеха штамповки и литейного цеха, необходимого для производства кузовных панелей и двигателей. Зато полноценные линии сварки остовов кузовов, окрасочные камеры и сборочный конвейер тут заработали почти в полную силу. Почти — потому что функционируют они только в две смены, выпуская по 320 машин в день (до 80 000 в год). При этом «АГР» планирует в ближайшее время перевести завод на трёхсменный режим работы, увеличив его производительность до максимальных 100 000 единиц продукции в год.

© АГР Холдинг

Модельное разнообразие

На текущем этапе завод в Шушарах уже выпускает Jeland J6, Jeland J7 и Esteo MX (преемник Exeed TXL, премиального суббренда Chery). Как отмечали выше, в ближайших планах предприятия — старт сборки ещё и Jeland J8. Представители завода также отмечают, что производство «заточено» и под сборку линейки кроссоверов Omoda.

© Esteo

Отметим, что все модели Jeland в будущем будут делиться на две линейки: J-Line и C-Line. В первую войдут как раз J6, J7 и J8, а в гамму C-Line войдут преемники Omoda C5 и C7, а также ещё один, пока неизвестный российской публике кроссовер.

Вопрос представителям завода, будет ли организована в Шушарах сборка ещё одной модели Chery — внедорожника iCaur V27, который, по данным портала «Китайские автомобили», может выйти на рынок под локальным брендом Neus — остался без ответа. Не исключаем, что если эта неофициальная информация подтвердится, то новую для нашего рынка машину будет выпускать другое питерское предприятие «АГР» — бывший завод ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Сестрорецке.

© iCaur

Издержки «недолокализации»

Прогуливаясь по цехам предприятия в Шушарах, невольно замечаешь, что оборудование (сварочные роботы, например) тут не новое. Скорее всего, технологический партнёр «АГР», компания Defetoo, разукомплектовала один из своих заводов в Китае и привезла это «железо» сюда, смонтировав его на новом месте. Впрочем, пресс-служба предприятия никак не комментирует это вопрос.

© АГР Холдинг

Кроме того, бросаются в глаза картонные коробки с деталями возле некоторых сборочных постов конвейера Jeland. Дело в том, что любые детали обычно доставляются на сборочную линию без упаковки, подготовленные к монтажу в специальном заводском подразделении комплектования — в специальных технологических контейнерах.

Оказалось, «картон» на конвейере в Шушарах — издержки текущего положения вещей, когда машинокомплекты прибывают из Китая в контейнерах, заполненных деталями разной номенклатуры. На заводе их приходится распаковывать и распределять по постам сборочной линии, в том числе и в таре.

В контейнерах к нам прибывают и детали кузовов — ввиду отсутствия собственного штамповочного оборудования на производстве. Впрочем, их локализация для производства из российского металла — в ближайших планах компании.

Причём на первых порах рассматривается вариант запуска производства деталей кузова для автомобилей Jeland на предприятиях-партнёрах. Например, на мощностях соседей по региону. Но, как говорится, «это не точно»: о подобного рода планах-переговорах никто заранее официально не объявляет. Хотя глобально планы у «АГР» серьёзные: например, степень локализации моделей Jeland должна достигнуть 4 000 баллов «по шкале Минпромторга» (то есть примерно как у моделей АвтоВАЗа) к 2033 году.

© АГР Холдинг

Главное

Можно по-разному относиться к тому факту, что в отечественном автопроме в последнее время все большую долю занимают модели китайского происхождения, собранные на наших заводах с той или иной степенью локализации. Но если бы не они, многим из нас пришлось бы безальтернативно пересесть на автомобили из Тольятти или Ульяновска. Или осваивать правый руль, либо вечно «донашивать» европейский автомобильный секонд-хенд.