Европейский автопром вошёл в самый сложный период за последние десятилетия. Ещё несколько лет назад европейские автоконцерны казались практически неуязвимыми. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault и Stellantis контролировали значительную часть мирового рынка, обладали сильными брендами и многомиллиардными ресурсами для разработки новых технологий. Однако к середине 2026 года отрасль столкнулась с кризисом, который эксперты всё чаще называют структурным.

Если финансовый кризис 2008 года или пандемия COVID-19 были временными шоками, то нынешние проблемы затрагивают саму основу бизнес-модели европейского автомобилестроения.

Производителям приходится одновременно финансировать дорогостоящий переход на электромобили, противостоять стремительному росту китайских конкурентов, адаптироваться к новым торговым барьерам и сохранять прибыльность в условиях замедления мирового спроса.

По оценкам Financial Times, китайские производители электромобилей уже способны выпускать машины на 20–50% дешевле европейских аналогов благодаря более низким затратам, контролю над цепочками поставок аккумуляторов и масштабам производства.

Китай перестал быть источником сверхприбыли

На протяжении двух десятилетий Китай был главным драйвером роста европейского автопрома. Для BMW и Mercedes-Benz китайский рынок обеспечивал более трети глобальных продаж и значительную часть прибыли. Однако за последние годы ситуация изменилась радикально.

Китайские компании BYD, Geely, Nio, XPeng и Li Auto не только научились выпускать современные электромобили, но и начали превосходить европейских конкурентов по соотношению цены и технологического оснащения. Более того, они активно осваивают экспортные рынки, включая страны Европы.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), Китай остаётся крупнейшим рынком электромобилей в мире и одновременно контролирует существенную часть мирового производства аккумуляторов и компонентов для них. Это означает, что европейские компании сталкиваются с конкурентами, которые обладают преимуществами одновременно в стоимости производства, масштабах выпуска и доступе к сырью.

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BMW: оптимизация и увольнения

Наиболее осторожную стратегию среди немецких производителей пока демонстрирует BMW. В июне 2026 года компания в очередной раз ухудшила финансовый прогноз, снизив ожидаемую операционную маржу автомобильного подразделения до 1–3%. Руководство объяснило это падением спроса в Китае и ростом внешних рисков.

По итогам 2025 года операционная прибыль BMW сократилась на 11,5%, достигнув минимального уровня со времен пандемии. Пока компания избегает масштабных сокращений персонала. Вместо этого руководство делает ставку на замораживание найма, автоматизацию производственных процессов, досрочный выход сотрудников на пенсию и постепенное уменьшение численности персонала естественным путем.

В июне 2026 года BMW начала переговоры с представителями работников о новых мерах повышения эффективности, что может привести к дополнительной оптимизации расходов в ближайшие годы.

Такой подход позволяет компании избегать громких социальных конфликтов, однако аналитики считают, что даже BMW в конечном итоге будет вынуждена сократить несколько тысяч рабочих мест. Так, до конца 2026 года компания может уволить до 5% своих работников — это около 7 700 человек из общего штата в 155 000 сотрудников.

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Mercedes-Benz: экономия становится вопросом выживания

Ещё несколько лет назад премиальный сегмент считался относительно защищённым от экономических потрясений. Однако кризис показал, что даже состоятельные покупатели начали осторожнее относиться к расходам.

По итогам 2025 года прибыль Mercedes-Benz сократилась на 57%, а операционный результат снизился до 5,8 миллиардов евро. Существенное влияние оказали торговые тарифы администрации Дональда Трампа, которые, по оценке самой компании, стоили ей около 1,2 миллиарда долларов.

В ответ руководство запустило масштабную программу повышения эффективности Next Level Performance. Концерн намерен снизить производственные расходы на 10% к 2027 году, сократить административные затраты и увеличить долю выпуска автомобилей на предприятиях в странах с более низкой себестоимостью производства, прежде всего в Венгрии.

По данным Reuters, компания также готовится к сокращению нескольких тысяч рабочих мест, преимущественно в административных подразделениях и инженерных службах. Эксперты оценивают потенциальный масштаб сокращений в 4–5 тысяч сотрудников. Самая серьёзная оптимизация ждёт подразделение в Китае — из-за существенной просадки продаж на этом рынке под угрозой до 15% сотрудников Mercedes-Benz, а в течение 2027 года своих мест должны лишиться несколько десятков тысяч работников по всему миру.

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Volkswagen: крупнейшая реструктуризация в современной истории Германии

Наиболее болезненно кризис проявился в Volkswagen. Компания остаётся крупнейшим работодателем автомобильной отрасли Европы и одновременно одним из главных символов немецкой промышленности.

В последние годы концерн вложил десятки миллиардов евро в разработку электромобилей и программного обеспечения, однако темпы роста рынка «зелёных» авто оказались значительно ниже ожиданий. По данным WardsAuto, прибыль группы в 2025 году сократилась более чем на 50% под воздействием расходов на реструктуризацию и ухудшения рыночной конъюнктуры.

В ответ Volkswagen запустил крупнейшую программу сокращения расходов за последние десятилетия. Соглашение с профсоюзами предусматривает сокращение более 35 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году. Параллельно компания планирует уменьшить производственные мощности немецких предприятий примерно на 734 тысячи автомобилей ежегодно и рассчитывает экономить около 15 миллиардов евро в год.

Для Германии это решение имеет не только экономическое, но и политическое значение. Volkswagen традиционно считается одним из крупнейших работодателей страны, поэтому любое сокращение рабочих мест неизбежно влияет на региональные рынки труда.

К концу 2026 года на бирже труда должны оказаться уже 19 000 человек, которые будут уволены из Volkswagen, Audi, Porsche и других подразделений концерна.

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Renault: продажи растут, прибыль падает

На первый взгляд Renault выглядит устойчивее немецких конкурентов. Однако за ростом продаж скрывается снижение эффективности бизнеса.

По итогам 2025 года продажи компании увеличились на 3,2%, но операционная прибыль сократилась на 15%, а маржа снизилась с 7,6% до 6,3%. Чтобы сохранить прибыльность, Renault продолжает программу сокращения постоянных расходов, начатую еще после кризиса 2020 года.

Компания упрощает модельный ряд, сокращает количество платформ и компонентов, унифицирует технологии и концентрируется на наиболее прибыльных сегментах рынка. За последние годы концерн уже ликвидировал более 15 тысяч рабочих мест по всему миру, а дальнейшая оптимизация остаётся одним из ключевых инструментов поддержания конкурентоспособности.

Во Франции до конца 2027 года компания сократит до 20% своего штата, порядка 800 из которых — высококвалифицированные специалисты из инженерного подразделения во Франции. Впрочем, если ситуация на рынке не будет улучшаться, Renault не исключает и дальнейших сокращений.

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Stellantis: спасение в китайских технологиях

Концерн Stellantis, объединяющий бренды Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo и другие, оказался в ситуации, когда традиционные методы повышения эффективности уже не обеспечивают желаемого результата.

После объединения PSA и Fiat Chrysler компания последовательно сокращает дублирующие подразделения и снижает численность персонала. В Европе и Северной Америке счёт уже идёт на десятки тысяч рабочих мест, упразднённых через программы добровольного ухода сотрудников.

Одновременно Stellantis делает ставку на сотрудничество с китайской Leapmotor. Этот альянс позволяет концерну быстрее выводить на рынок новые электромобили и снижать затраты на разработку. Однако такая стратегия одновременно усиливает зависимость европейской промышленности от китайских технологий и компонентов.

На фоне глобальных сокращений у конкурентов Stellantis начал задумываться даже о найме новых работников, включая новых инженеров, чтобы за их счёт повысить качество продукции и расширить модельную гамму, что должно привести к росту продаж. Если всё пойдёт по плану, то штат концерна в ближайшие годы вырастет примерно на 7 000 человек по всему миру. Но реальность может оказаться более суровой — в таком случае Stellantis надеется хотя бы сохранить имеющийся персонал, а не сокращать его.

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Электромобильная революция оказалась значительно дороже прогнозов

Ещё несколько лет назад европейские автоконцерны рассчитывали, что переход на электрическую тягу обеспечит новый цикл роста. Однако реальность оказалась значительно сложнее.

Производителям пришлось инвестировать сотни миллиардов евро в разработку новых платформ, строительство аккумуляторных предприятий и модернизацию заводов. При этом рост продаж электромобилей оказался менее стремительным, чем ожидалось в начале десятилетия.

Как отмечает Forbes, многие компании рассчитывали компенсировать огромные инвестиции за счёт масштабного спроса на электромобили, однако замедление рынка вынуждает их пересматривать бизнес-модели и программы развития.

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Цена кризиса — десятки тысяч рабочих мест

Сегодня становится очевидно, что кризис европейского автопрома больше не ограничивается финансовыми показателями корпораций. Он постепенно превращается в масштабную социально-экономическую проблему.

Только Volkswagen официально объявил о сокращении более 35 тысяч рабочих мест. Mercedes-Benz готовится расстаться ещё с несколькими тысячами сотрудников. Stellantis продолжает уменьшать численность персонала в рамках интеграции бизнеса. BMW и Renault пока действуют осторожнее, но также реализуют программы постепенной оптимизации и частичного сокращения штата.

Если суммировать уже объявленные планы и наиболее вероятные сценарии, к концу десятилетия европейский автомобильный сектор может потерять от 50 до 70 тысяч рабочих мест. Для отрасли, которая обеспечивает занятость примерно 13 миллионов человек в странах Европейского союза, это означает начало масштабной трансформации всей промышленной модели Европы.

Главный вопрос сегодня заключается уже не в том, переживут ли кризис BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault и Stellantis. Скорее речь идёт о том, смогут ли европейские производители сохранить глобальное лидерство в мире, где технологическое и производственное преимущество всё заметнее смещается в сторону Китая.