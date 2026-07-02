«Автомобиль с высоким IQ»: Ситидрайв и Navio рассказали о своих технологиях

Компании Ситидрайв и Navio провели офлайн-митап «Автомобиль с высоким IQ». Представители каршеринга рассказали о том, как собирают телеметрию и диагностику от огромного количества автомобилей, с какими трудностями они при этом сталкиваются и какие технологичные решения помогают их преодолеть. А Navio поделились нюансами развития технологий автономного вождения, а также раскрыли, как компания переосмыслила взаимодействие человека с телематикой с помощью платформы PlayAuto.

© Ситидрайв

Ситидрайв: телеметрия и диагностика автомобилей

Открыла программу мероприятия директор по работе с персоналом Любовь Шокина. Она рассказала о том, как компания открывала для себя новые направления бизнеса и о том, как развивала основной бизнес за счёт дополнительных услуг. В число первых вошли, например:

«Ситидрайв Надолго» — сервис долгосрочной аренды по подписке. Срок может быть от 1 до 60 месяцев с возможностью выкупить автомобиль, если он вам понравился.

— сервис долгосрочной аренды по подписке. Срок может быть от 1 до 60 месяцев с возможностью выкупить автомобиль, если он вам понравился. «Ситидрайв. Для бизнеса» — каршеринг для сотрудников компаний.

— каршеринг для сотрудников компаний. «Ситидрайв Автотрейд» — продажа автомобилей с пробегом.

Из новых услуг, включённых в основную сферу деятельности компаний, спикер выделила услугу «Турбокаско», которую запустили в июне 2026 года. Она позволяет начинать и завершать аренду без фотоосмотра и не платить штрафы за повреждения и ДТП, включая те, которые не были обнаружены раньше.

© Ситидрайв

«Одним из главных барьеров при использовании каршеринга является страх штрафа за повреждения предыдущих клиентов, которые не были замечены при фотоосмотре. А делать осмотр авто во время дождя или снега — не самое большое удовольствие. Мы запускаем новый уникальный режим поездки, который поможет снизить уровень опасений и дает максимальную защиту за рулем. Клиент просто садится, едет и не переживает, что пропустил какую-то царапину», — прокомментировал новую опцию во время её анонса Дмитрий Сизяков, директор по продукту Ситидрайва.

Про технические особенности работы с автомобилями рассказали ведущие диагносты Ситидрайва Иван Виноградов и Александр Яровой. В частности, о специфике диагностики автомобилей в каршеринге, где специалистам приходится сталкиваться с десятками моделей от разных брендов. Они рассказывали о преимуществах, которые даёт CAN-шина при диагностике всех модулей автомобиля.

© Ситидрайв

Телеметрия — ещё один ключевой аспект в работе каршеринга. О нём рассказывала менеджер по продукту Евгения Руденко. Она отметили, что с учётом того, что автомобилям в каршеринге нужно постоянно передавать большое количество данных и своё местоположение, серьёзным вызовом стали ограничения связи и глушение сервисов геопозиционирования, которые в последние годы происходят в Москве и других городах. Участникам митапа рассказали, как Ситидрайв работает с этими трудностями.

Одним из инструментов для точного геопозиционирования автомобилей в условиях ограничений, стал сервис Geomio — собственная разработка Ситидрайва, которая стала альтернативой «Яндекс Локатору». Он оценивает сразу несколько разных источников координат, чтобы определить, можно ли доверять данным от спутниковой системы позиционирования.

Navio: мир автономного вождения и платформа PlayAuto

Блок Navio открыл директор по маркетингу компании Иван Соломин. Он рассказал о том, как компания развивает направление автономного транспорта, поделился текущими успехами и планами, а ещё продемонстрировал, какие технологии помогают в обучении и тренировки ИИ-водителей.

Тестовые беспилотные автомобили компании уже активно проходят испытания, в том числе, и на дорогах общего пользования. Например, автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань. Маршрут длиной больше 1600 км занял всего 24 часа.

© Ситидрайв

Также Иван Соломин рассказал, какие технологические проблемы приходится решать при создании беспилтного транспорта, какие перспективы у него в России и почему грузовой и общественный транспорт одни из приоритетных направлений Navio.

Другая важная разработка Navio — программная платформа PlayAuto, которая стала отечественной альтернативой таким сервисам как CarPlay и Android Auto. О ней говорили руководитель CSM направления Антон Матвеенко и менеджер проекта PlayAuto Connect Евгения Денисенко. Система уже интегрирована в модели нескольких брендов, которые представлены в России — мы протестировали один из них, и в ближайшее время выпустим материал с впечатлениями.

© Ситидрайв

Диагностика и общение

Заключительная часть проходила под открытым воздухом. На ней можно было пообщаться со спикерами митапа в неформальной обстановке, а также лично изучить инструменты для диагностики автомобилей.